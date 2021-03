BLOGI | Ravimiameti esindaja pressikonverentsil: Ida-Tallinna keskhaiglas suri 31-aastane vaktsineeritud päästetöötaja, surma põhjus selgitamisel

Ravimiameti ohutusjärelvalvebüroo juhataja Maia Uusküla sõnul ei ole praegu piisavalt andmeid, mille põhjal saaks öelda, et surma põhjus oli seotud vaktsiiniga. Teadaolevalt tekkisid tal pärast kaitsesüsti saamist peavalu ja palavik, kuid need on sagedased kõrvaltoimed.

Mees võttis valuvaigisteid, kuid kümme päeva hiljem tekkis tal tõsisem terviserike, mille tõttu viidi ta haiglasse. Täna kella 12 paiku teatati mehe surmast.

Mehe surma põhjus on väljaselgitamisel, kuid see võtab aega.

Uusküla rõhutas, et inimestel ei ole vaja vaktsineerimise pärast muretseda. Juhul kui kõrvaltoimed kestavad kauem kui neli päeva või ei allu valuvaigistile, siis tuleks kindlasti arstile rääkida. Ravimiametile teadaoleval pole Eestis selliseid juhtumeid siiski olnud.

TERVISEAMETI PRESSIKONVERENTS COVID-19 HETKEOLUKORRAST

Pressikonverents on lõppenud.

Küsimus ERR-ist: kas proviisorid koolitatakse vaktsineerijateks? Kui ei, kuidas on plaanis eesmärk 100 000 inimest nädalas täita? Kiik: vaktsineerimisi ei ole kunagi teinud apteegi töötajaid, vaid sinna on läinud õed. 100 000 on saavutatav tänase personaliga. Tervisemaet saab inimesi vaktsineerima kutsuda ainult siis, kui neil on kindlasti see vaktsiin olemas. Kahjuks nende tarnetega on probleeme.

Kanal 2: kui vaktsineerimispersonali näol on mõeldav lisa? Lill: peamiselt on ikkagi probleem selles, et vaktsiine on vähe. Meeskonnad on olemas.

Küsimused Kanal 2-lt: kuidas vaktsineerimise logistikat korraldada sedasi, et soovijad saaksid ennast kirja panna. Miks mingi osa seisab laos? Kui võimalik on tarneid ette prognoosida? Kiik: laos oleme hoidnud järgmise nädala teise doosi vajadust, AstraZenecat laos ei hoida. Vaktsineerimise tempo peab see nädal tõusma, nädalavahetuseks planeerime rohkem vaktsineerimisi.

Spordivaldkonnas on individuaaltreeningud lubatud.

Küsimus Õhtulehest: kas spordiklubid jäävad avatuks? Kiik: valitsuse konkreetsed piirangud tulevad sel nädalal.

Lanno: meil on vaja rääkimisest jõuda reaalsete tegude faasi. Pool ühiskonnast täna reaalselt pingutab ja tunneb muret, kuidas see ei mõju. Kui me ei anna teistele märku neile, kes seda ignoreerivad, et see ei ole okei, siis need meetmed ei toimi. Me peale näitaja alla tooma, iga kogunemine viib selleni, et piirangud on kestavad kauem.

Küsimus Postimehelt: millised piirangud on veel laual ja millised meetmed on laual, et teadvustada inimestele, et olukord on halb? Kiik: olen veendunud, et Eesti inimesed suuremas osas saavad aru sellest ja ei ole rumalad. Inimeste ohutaju on kasvanud ja liikumise piiramine on iseenesest toimunud. See raske lõpusirge tuleb koos läbi teha.

Küsimus Kiigele Postimehelt: miks me ei keera riiki lukku ja kehtesta eriolukorda? Kas see ei oleks lihtsam? Kiik: maski kandmise seadustamine ei ole valitsusel praegu plaanis. Sisuliselt me juba oleme eriolukorras ja tegutseme sarnaselt kevadisele eriolukorrale.

Lanno: Eestis on tehtud juba ligi miljon testi ja võime sama palju veel teha, aga see ei aita meid soovitud tulemuseni.

Küsimus ERR-ist: mitmed riigid on lubanud kiirtestid vabamüüki, aga Eesti mitte. Kas ei oleks mõistlik seda teha? Kiik: oluline on usaldusväärsus ja täpsus. Testimise puhul ka. Kiirtestidel on valenegatiivse vastuse tõenäosus suurem.

Delfi: Millal saab vaktsineerimiseks valmis digiregistratuur? Kiik: teatud katsed on tehtud, see käivitud järk-järgult. esmalt saavad kirja panna need inimesed, kes on vaktsineerimisel eelisjärjekorras. Laiemale elanikkonnale pakume vaktsineerimist alates maikuust, kuid kuupäevi me veel ei oska öelda.

Ravimiametile küsimus Delfist: milliste sümptomitega ja millal tuleb perearsti juurde pöörduda? Kui need kestavad kauem kui neli päeva või on iiveldus-oksendus nii tugevad, et ei lähe mööda või peavalu ei allu valuvaigistile.

Väga harva võib juhtuda, et nähud kestavad kauem. Kui need kestavad kauem kui neli-viis päeva, tuleb rääkida arstiga. Selliseid juhtumeid Eestis ei ole.

Seni teatud kõrvaltoimed kinnitavad, et vaktsineerimine ei ole ohtlik. Kõrvaltoimed on ohutud, need kestavad paar-kolm päeva.

Ravimiameti esindaja: ITK-s suri 31-aastane mees. Liiga vähe andmeid, kas vaktsiin või selle kõrvaltoimetel võib olla seos vaktsineerimisega.

Plaaniline töö on viidud miinimumini.

Lill: lähinädalad tõotavad tulla väga tõsised.

Teise astme intensiivravikohtadest puudu kõigis Eesti haiglates.

Haiged muutundu nooremaks, neil väga ulatuslikud kopsukahjustused.

Viimastel päevadel COVID-positiivsete väljakutsete arv kiirabis oluliselt tõusnud.

Alice Lill: eelmise nädala lõpus algas suur haigete peavool. Haiglad olid ületäitunud, inimesi viidi Tallinnast teistesse haiglatesse.

Esialgu Tallinnas 1800 aega, Tartus 500 aega 60-69aastaste vaktsineerimiseks. Põltsamaal kutsutakse inimesi telefoni teel.

Friedeman 60-69aastaste vaktsineerimisest: teile tuleb vaktsineerimiskutsega e-kiri, kui olete oma e-maili suunanud ära. Kui te ei ole seda teinud, siis kahjuks see kutse ei tule.

Haigekassa soovib kasutada e-andmeid. Vaktsineerimise info tuleb eesti.ee kaudu. Friedeman: inimesed, palun uuendage oma andmeid!

Riskirühma loetakse inimesi selle põhjal, millised on nende viimase viie aasta raviandmed.

Friedeman: perearstide juures toimub vaktsineerimine nädala sees ja nädalavahetusel. Mõned perearstid on liikunud ka nende riskirühmade juurde, kes ei ole eakate vanuserühmas.

Seitsmes hooldekodus ei ole vaktsineerimisega alustatud. Järgmise nädala lõpuks eesmärk sellega ühele poole saada.

Politseinikud, päästjad ja häirekeskustest vaktsineeritud 3900 inimest.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedeman: koolitöötajate vaktsineerimisega on jõudsalt edasi liigutud. 68% on vaktsineeritud, selle nädala lõpuks soovitakse sellega lõpuni jõuda.

Sel nädala algas MTÜ Peaasi vaimse tervise kampaania. Kiik: see on väga tähtis pragusel väga raskel ajal, see omab praegu suuremat mõju, kui võib-olla arvata oskme.

Kiik saatis kirja EL-i ja palus, et tulenevalt siinsest olukorrast, saaksime ennaktempos vaktsiini.

Kiik: otsime võimalusi, et tarneid kiirendada.

AstraZenecat on rohkem, seepärast võivadki nooremad inimesed praegu saada enne vaktsineeritud, kui üle 80-aastased.

Kiik lubab, et vaktsineerimise tempo tõuseb.

Kiik: kui praegused piirangud ei tööta ja neist kinni ei peeta, on valitsus sunnitud karmimate meetmetega edasi liikuma.

Teadusnõukogu koguneb taas.

Piirangute mõju ei oodata kohe. Eesmärk on, et viiruse levik stabiliseeruks märtsi teisel või kolmandal nädalal. Haiglad teevad olulisi ettevalmistusi märtsi teiseks pooleks, sest siis on ravivajadus oluliselt kõrgem.

Kiik: ärge korraldage mistahes koosviibimise üritusi.

Kiik tutvustab esmalt uusi piiranguid.

Lanno: peame koos töötama selleks, et päästa suvi. Iga inimese isiklik panus sõnadest tegudeni on oluline.

Lanno: terviseamet on sunnitud tegema uuele tasemele jõudmiseks ettevalmistusi.

Lanno: vaktsineeritute hulgas reaalselt nakatunute arvud kaduvväiksed.

Tervishoiutöötajaid nädalaga haigestunud 57.

Haiglates eile 555, neist 25 intensiivravis.

Lapsed nakatuvad 50% juhtudest kodus ja 26% koolis, tööealised 36% juhtudest teadmata, 17% töölt.

0-9 vanusegrupis on nakatumise juurdekasv 47%.

Koldeid on nädalaga tekkinud 167. Seda on 25% rohkem kui nädal tagasi.

Haigestumis on mõnevõrra stabiliseerumas Pärnu- ja Tartumaal.

Ilma Harjumaata on üle-Eestiline nakatumiskordaja 1,15.

Ida-Eestis on täna vaid kolm valda, kus nakkuse levik on alla tuhande.

Kõige kõrgem on viiruse levik Saaremaal, Harjumaal ning Ida- ja Lääne-Virumaal.

Lanno: olukord Eestis on väga kriitiline. 1467 uut positiivset täna. Kui nii jätkub, võib pühapäevaks olla ühes päevas 1800, kahe nädala pärast 2600 uut juhtu päevas.