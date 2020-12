BLOGI | Ratas valitsuse pressikonverentsil: vanemad peavad leidma algklassilastele parima viisi kodus olemiseks

Valitsus otsustas eile ootamatult, et üle Eesti on uuest nädalast kõik koolid kinni. Kuigi eile oli veel segane, kas see tähendab, et koolivaheaeg algab nädal varem, siis kinnitas peaminister, et nii see ei ole - koolipere ja õpilased saavad lihtsalt varem puhkama.

Kui kool peab seda õigeks ja vajalikuks, võib aga distantsõppega jätkata ja ka kontaktõpe on eritingimustel, näiteks hariduslike erivajadustega lastele või testide tegemiseks, lubatud.

Kuivõrd otsus tuli äkki, siis on arusaadavalt murekoht, millised võimalused on vanematel on töögraafikud ümber kujundada, et laste koolivaba aega sisustada. Eriti puudutab see algklassilaste vanemaid.

Ratas nentis, et vanemad on uute piirangute tõttu keerulises olukorras, kuid loodab, et nad leiavad lastele kodus olemiseks parimad võimalused. Ta tõi näiteks, et üks vanem saab lapsega koju jääda või tuleb laps jätta mõneks tunniks üksi koju.

Kui osad koolid peaksid otsustama, et jätkavad uuel nädalal distantsõppega, seab see jällegi õpetajatele, õpilastele ja lastele teistsugused väljakutsed. Aab ütles, et tal on küll kahju, et koolipidajatel jääb ettevalmistusteks nüüd vähe aega, aga arvab, et nii koolidel kui ka lapsevanematel on olemas teadmised ja võimalused, kuidas kaugõppega hakkama saada. Täna saavad koolid ka eilsest täpsema valitsuse korralduse, millest juhinduda.

Ministrid rõhutasid, et piirangute eesmärk on vähendade kontakte, et aidata viiruse levikule piir panna. Peaminister ja sotsiaalminister ütlesid, et valitsus lähtub otsuste tegemisel alati ka teadusnõukoja ja teiste osapoolte hinnangutest, mitte ei langeta neid omakeskis, nagu on eile väljaöeldud meetmete puhul kritiseeritud.

Tervishoiutöötajaid on puudu

Koroonaviiruse laia leviku tõttu on haigestunud ka mitme meditsiiniasutuse töötajad ning kuna avatud on ka plaaniline ravi, siis on töötajatest juba puudus. Kiik nentis, et tervishoiutöötajaid on täpselt nii palju, nagu neid on välja õpetatud ja kuskilt juurde võtta ei ole. Ta sõnas, et meditsiinitöötajate kriisireservi pole võimalik tekitada, vaid erinevate meditsiiniasutuste vahel saab inimesi liigutada.