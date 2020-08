BLOGI | Ratas pressikonverentsil Freeh kohta: advokaadibüroo väljendas kirjalikult, et huvide konflikti pole

Valitsuse pressikonverents

Aasa sõnul sai valitsus Euroopast loa, et anda Nordicale riigiabi. Valitsus pole veel otsustanud, kas seda antakse. Valitsus soovib Nordicalt täiendavaid andmeid, otsus tuleb ilmselt järgmisel nädalal.

Delfi küsis, kuidas on kaitstud Eesti riiklikud huvid, kui oleme palganud end rahapesuasjades esindama advokaadi, kes on samas asjas aidanud esindada otseselt Kremli huve. Kas Eesti riigil sobib olla kolme miljoni euroses lepingulises suhtes kellegagi, kes on meile avalikult valetanud? Ratase sõnul on küsimus selles, kas huvide konflikti on või ei ole. Ratase sõnul väljendas Freeh Sporkin & Sullivan advokaadibüroo kirjalikult, et küsimuses ei ole huvide konflikti.

Kiige sõnul tuleks Nõmme Kalju tänane mäng edasi lükata. Praegu ei ole kindel, kas mäng toimub. Mõlemas tiimis on üks liige haige,koroonaviirust pole kummalgi veel tuvastatud.

Aasa sõnul avastati reoveeuuringu käigus Haapsalu ja Viljandi reoveest koroonaviiruse jälgi. Aas palus nende linnade elanikel eriliselt ettevaatlik olla ja Terviseameti nõudeid jälgida.

Kiik kutsub inimesi üles Pardirallil osalema, et toetada vähihaigete laste ravi.

Kiik: Eesti on Euroopas väikseima nakatumisega riikide edetabelis 4. kohal. Meid edastavad Soome, Ungari ja Läti.

Aas kommenteeris lennureiside piiranguid. “25 [nakatunut 100 000 elaniku kohta] piirarvuna tuli kolme [Balti] riigi ühistest mängureeglitest ja tänaseks oleme me jõudnud täiesti uude olukorda,” ütles Aas. “Siis olid ju üksikud sihtpunktid, kus nakatumine oli kõrge. Täna on uus olukord, enamasti on nakatumine kõrge. Euroopas on jäänud üksikud riigid, kus see number on alla 25. Neid riike praktiliselt pole, kus Eestisse tulles ei peaks jääma karantiini.”

Helme sõnul on valitsuses olnud sisukaid arutelusid selle üle, kuidas Valgevene küsimuses reageerida, aga see ei tähenda, et EKRE oleks Lukašenka poolt.

Valitsus jätkab täna hiljem arutelusid selle üle, mis lennuliinid mis riikidesse peaksid avatuks jääma.

Ratase sõnul on Eestis praegu kaks probleemset kohta - Jõhvi ja Kohtla-Järve. Piirkondades on 73 nakatunut ja ligi 400 lähikontaktset.

