BLOGI | Ratas ja Helme olid Freeh' palkamise osas riigikogulaste turmtule all

Teravalt oli täna riigikogus päevakorras USA advokaadi Louis Freeh' advokaadibüroo palkamine. Käsitleti nii lepingu sõlmimise põhjusi, asjaajamise käiku kui ka advokaadibüroo usaldusväärsust.

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles nädala alguses Delfile, et erakonnal on materjal koos Helme umbusaldamiseks. Toona märkis ta, et opositsioon annab riigikogu infotunnis Ratasele ja Helmele veel võimaluse USA advokaadibürooga sõlmitud õigusabi lepingu teemal selgitusi jagada. Kas umbusaldus tuleb või mitte, pidi sõltuma ministrite antud vastustest.

Ratas: büroo kinnitas, et huvide konflikti neil ei ole

Advokaadibürooga sõlmitud lepingu kohta ütles peaminister, et EKRE, Isamaa ja Keskerakonna valitsuskoalitsioon otsustas oma kabinetinõupidamisel see lepinguprojekt heaks kiita. „Loomulikult ei olnud siis teada, kellega see leping sõlmitakse. See ülesanne jäi rahandusministrile ja laiemalt rahandusministeeriumile. Nüüd, kui te küsite, et mis on selle lepingu eesmärk, siis lepingu eesmärk on tõesti toodud, milleks on pakkuda Eesti valitsusele õigusteenust, mille eesmärk on sõlmida USA pädeva asutusega kokkulepe sissenõutavate trahvisummade osaliseks ülekandmiseks Eestile,“ rääkis Ratas.

Leping lõpetatakse Ratase kinnitusel siis, kui üks osapool seda enam ei täida, või kui on huvide konflikt. „Huvide konflikti puhul peame arvestama seda, mida ütles advokaadibüroo. Nad on kinnitanud, et seda huvide konflikti neil ei ole. Ja me saame hinnata seda, mida ütleb rahandusminister. Ka tema on öelnud, et seda konflikti ei ole. Eestil on vaja partnerit, kes kaitseks meie huve Ameerika Ühendriikides.“

Lepingu hinna kohta – kolm miljonit eurot – ütles Ratas, et tema meelest on see turul valitsev hind ja üsna selliste summade peale neid lepinguid tehakse

Kallas päris, miks peaminister ei usalda Eesti ametiasutusi, vaid usaldab USA advokaadibürood. Tema sõnul on välisluureamet, välisministeerium, ka Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides kokku pannud memo, mis ütleb üheselt, et Freeh' advokaadibüroo pole heas kirjas ja tal on sidemed Venemaa rahapesijatega.