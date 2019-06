BLOGI | Ratas, Helme ja Reinsalu valitsuse pressikonverentsil: Eesti peab ENPA-s selgroogu näitama, et hääleõiguse tagasi saanud Venemaa ohtu ei kujutaks

Helme, kes esindas valitsuse pressikonverentsil EKRE seisukohta, ütles, et Venemaal ei tohiks olla õigust rahvusvahelistes küsimustes kaasa rääkida ja Eesti ei peaks seda ENPA-s tolereerima.

"Keegi peab näitama selgroogu ja ütlema, et see lõppeb siin," sõnas ta.

Ratas nentis, et otsus Venemaa hääleõigus taastada, on kahetsusväärne ja Venemaa rikub selgelt rahvusvahelist õigust. Sellest hoolimata peab valitsus Eesti liikmelisust ENPA-s oluliseks ja peaminister lahkumisplaane ei kinnita.

"Selleks, et meie häälel oleks suuremat kaalu, on vaja teiste sarnaselt mõtlevate riikidega koostööd teha", lisas välisminister Urmas Reinsalu. "Meil on vaja selgroogu näidata."

ENPA taastas kolmapäeval Venemaa hääleõiguse, mis oli 2014. aastal Krimmi annekteerimise tõttu peatatud.

Ministrid Metsavase intervjuust ei teadnud

Tänasel pressikonverentsil päris ajakirjanik ministritelt ka riigireetur Deniss Metsavase intervjuu kohta. Nii Helme, Ratas kui ka Reinsalu ütlesid, et Metsavase avaldus tuli neile üllatusena.

Reinsalu sõnas, et Metsavas üritab end meedias märtrina näidata, kuid on kaabakas, keda peab Eesti õiguskord vastavalt vastutusele võtma.

Reinsalu ütles, et kaalutletud seisukoha andmiseks pole tal piisavalt infot.

Helme sõnul on Nordica kui rahvusliku firma ja kaubamärgi säilimine oluline, sest Tallinnast lendamise võimalused vähenevad muidu aasta-aastalt.

Ratase hinnangul on Nordica tegutsenud selle nimel, et kasumlikult tegutseda. Mis lennufirmast saab, sõltub turu konkurentsitingimustest, kuid peaministri arvates peaks Nordica edasi tegutsema kui võimalik.

Delfi: Mis on ministrite arvamus - kas lennufirma Nordica tuleks alles jätta või maha müüa?

Reinsalu kinnitab, et rahvastikuminister hakkab kindlasti suurepäraseid ettepanekuid tegema.

Helme möönab, et siiski tuleb raha ka reservist, kuna otsus tehti keset aastat.

Siseministri sõnul otseseid lisakulutusi riigieelarvele see otsus ei tähenda, sest see on mitmepoolne kulude kokkupanek. Sotsiaalministeeriumist tuuakse inimesi siseministeeriumisse üle.

Kuidas põhjendab Helme seda, et rahvastikuministrile uue osakonna loomine toob riigile lisakulutusi?

Ratas vastas küsimusele kliimapoliitika kohta, et seda arutatakse täna kell 14.

Ratas ütles, et on valmis seda kabinetis arutama, soovi selleks on avaldanud ka kultuuriminister Tõnis Lukas.

Delfi küsimus Narva Vaba Lava rahahäda kohta: Kas riik peaks reservist toetama Narva olulist kultuurikandjat?

Ministrid nendivad veelkord, et Metsavase intervjuu oli nende jaoks täielik üllatus.

Ei siseminister ega peaminister oska vastata, kuidas see intervjuu sündis.

Küsimus riigireetur Denis Metsavase avalduse kohta.

ENPAst õiguslikult lahkuda ei ole võimalik, kuid Eesti liikmed võivad protestiks otsustada sealses töös mitte osaleda, ütles Reinsalu.

Reinsalu lisas, et kõik ideed analüüsitakse läbi, mis aitavad saavutada eesmärki, kuidas Venemaa agressiooni takistada.

Ratase sõnul ei toeta valitsus seda, et Eesti ENPAst lahkuks.

Peaminister toetab Reinsalu seisukohta, et Eestil tuleb leida liitlasi, kellega edasine tegevuskava paika panna.

Ratas ütles vastuseks, et selge on, et Venemaa rikub rahvusvahelist õigust.

"Keegi peab näitama selgroogu ja ütlema, et see lõppeb siin," ütles Helme. Ta nentis, et valitsus EKRE seisukohta veel ei jaga.

Helme ütles, et EKRE seisukoht on, et Venemaa ei vasta rahvusvahelise õiguse nõuetele, mille alusel antakse riigile õigus rahvusvahelistes küsimustes kaasa rääkida ja Eesti ei peaks seda ENPAs tolereerima.

Ta lisas, et kui Eesti tahtis Euroopa Nõukogusse, eelnes sellele väga pikk eeltöö ja kehtestati kriteeriumid, millele tuli vastata. Venemaa võeti Nõukogusse aga ilma igasuguse "grillimiseta".

Mart Helme rõhutab, et tuleb otsa vaadata Euroopa reaalsusele tervikuna. Kõik Euroopa juhtriikide valitsused on tema hinnangul suured Putini sõbrad.

Kanal 2: Eesti peaks siseministri sõnul oma liikmelisuse ENPAs peatama. Mida võiks see Eestile kaasa tuua?

Reinsalu kiitis väliskaubandus- ja IT ministrit Kert Kingot, kes tõi EXPO lauale.

Ta lisas, et kohustus on nõuda, et uuest staatusest kaasnevad vastutused Venemaale nüüd tugevneksid.

Reinsalu andis ülevaate, kuidas sellise otsuseni jõuti ja nentis, et nüüd tuleb planeerida teiste Eestiga sarnaselt mõtlevate riikidega, kuidas edasi minna.

Järgmisena peatub ta otsusel taastada Venemaa hääleõigus.

Välisminister Urmas Reinsalu annab ülevaate oma haldusala teemadest, mis arutlusel olid. Ta ütles, et traaler, mis Venemaa vetes kinni peeti, on vabastatud ja jõudnud Taani. Meeskonnal on lubatud lahkuda, kuid kapten peab kohtumenetluseks jääma veel Kalingradi.

Vaadates pilti, mis avanes jaanipäeva reidide ajal, on seis masendav. Liiklus on rahutu ja kiiruseületamisi on palju, nentis Helme.

Helme räägib ka liiklusseaduse muudatusest, mis sätestab võimaluse mobiilsete kiiruskaamerate paigaldamiseks.

Helme räägib kodakondsuse andmisest keeldumise teemal. Kuivõrd kriminaalkaristuse kustumisest on liiga vähe aega mööda läinud, siis seadusest lähtuvalt neile kodakondsust ei anta.

Järgmisena räägib siseminister Mart Helme.

Pühapäeval suundub Ratas Brüsselisse, kus toimub tippjuhtide valimine EL erinevatele ametipostidele.

Kabinetis arutati EXPO muudatuste üle - sel korral korraldab EXPOt pigem erasektor ja riik toetab seda kuni 2 miljoni euroga, 1 miljonit oodatakse erasektorilt.

Ratas ütles, et ühekordse lipupäevana otsustati märkida 6.juuli, mis on laulu- ja tantsupeo rongkäigu ja laulupeo avakontserdi päev.

Pressikonverents algab. Esimesena kõneleb peaminister Jüri Ratas.