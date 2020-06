BLOGI | Ratas: ERJK algatatud menetlusi Keskerakonna suhtes ei kaotata

Riigikogu infotund 3. juunil

Urmas Kruuse: Terviseamet ei saa sellist teadet teha. Peate korda saama need asjad oma haldusalas. See oleks sama ebaloogiline kui omavalitsus saadaks ministeeriumile teate, et meil on nii palju parke, et me ei pane sinna prügikaste. Paistis ka, et terviseametil ei ole raha. Kas meil ei jätku raha teatud proovide tegemiseks ja hoiame sel ikka raha kokku?Tanel Kiik: Olukorras, kus täna hinnatakse seiret 85 supluskohas ja see nüüd kasvab 9 võrra, siis vastupidi, proovide arv kasvab. Eesmärk on keskenduda veekvaliteedi kontrollile. Seda seostada sellega, et korra muutmine aitab kokku hoida, ma ei saa aru mis pidi. KOV roll ja tegevused ei ole otseses korrelatsioonis terviseameti eelarvega.

Kiik: lahenduse püstitus tekitab ka minus küsimusi.

Everaus: Jääb ikkagi selgusetuks, kuidas tualettide puudumine veekvaliteeti parandab. Kiik: Nagu enne viitasin, siis küsimus on erinevatest supluskohtadest, kus inimesed käivad. Kõiki võimalikke kohti, kus inimesel võimalik vette minna ,pole võimalik hinnata.

Hele Everaus: terviseamet on tulnud algatusega, et avalikes randades ei ole vaja tualette, riietuskabiine, prügikaste. Kas see on sotsiaalministeeriumi uus lähenemine tervisekaitsele?Tanel Kiik: Ei ole. Sotsiaalminister ei koosta neid juhiseid supluskohtadele. Mis puudutab põhjendusi, siis küsimus on olnud selles, et avalikke suhtluskohti on väga erineva suuruse ja mahuga. Eesmärk on inimese tervisekaitse. Mis puudutab laiemat küsimust, siis selge on, et suurematesse supluskohtadesse jäävad kõik ka tulevikus alles. Küsimus eeskätt puudutab neid kohti, kus ka täna on suplustegevus aset leidnud.

Hele Everaus küsib peagi Tanel Kiigest terviseameti tegevuse kohta

Heljo Pikhof: Miks Keskerkaond ei toeta tasuta alusharidust?Ratas: Mis ma oskan öelda, ütlesite et see ei maksa väga palju. 40 miljonit on väga suur raha. Igas mõttes. Et meil on neid peresid, kel on keeruline või raske lasteaia kohatasu maksta, neid kindlasti on. Siin on tulnud ma arvan väga tugevas enamuses kohalikud omavalitsused appi.

Ratas rõhutab veelkord, et praegused ERJK menetlused tuleb lõpuni menetleda.

Kallas uurib taaskord ERJK kaotamise kohta, eelkõige pidades silmas hiljutist väikeettevõtja 50 000-eurost annetust. Ratas: mul ei ole muud infot, kui et tegemist oli väga isikliku selle pere enda looga. Annetaja teeb prokuratuuriga igakülgset koostööd.

Ratas: 750 miljardit, operatiivsus, sisu. See vajab tõsist lähenemist. Mis saab tulevikus tagasimakse osas? Kuidas makstakse tagasi? Kas suurendatakse osamakset? Vähendatakse eelarvet? See debatt peaks olema laiapindne. 18. juuni on ülemkogu, kus on seisukohtasid vaja. Olen sellega nõus, et lisaks ELAK-ile tuleks arutelu pidada ka suures saalis.

Andres Sutt: teame, et koroonakriisi vastaseks võitliseks langetatud meetmed on oluliselt tekitanud majanduslangust. EL-i taastusfond on 4% EL-i SKP-st. Meie taastumise edukus sõltub EL-i majandusest. Milline on valitsuse seisukoht, on otse öeldes segane. On kõlanud seisukohti, et ilmselt poleks Eestil sealt midagi võita. Või et otsus selle üle, kas ellist fondi toetada, tuleks panna rahva hääletusele. Milline on siis valitsuse seisukoht?Ratas: Tundub, et teile meeldib see, et on arvamuste paljusus. Elame demokraatlikus vabas ühiskonnas, kus igaühel on oma õigus. Sõna on vaba. Mulle meeldib teie lähenemine.Tundub, et oleme teie ja Michaliga kolmik, kes soovivad vaadata pikemat pilti. Koroonakriis on olnud hirmus. Kas tuleb panna rahvahääletusele? Mu teada koostatakse õiguslikku analüüsi, kas tuleb panna rahvahääletusele või mitte. Esialgne hinnang on, et ei tule. Aga kui fond saab reaalseks, tuleb kindlasti luba küsida Riigikogult.

Kruuse pärib Kiigelt valitsuse töökorralduste kohta. Kruuse: Kas peaminister ei võiks vabandada, kui valitsuse liikmed teisi rahvusi sõimavad?Kaitsete ka tõenduspõhisuse liini. Kas te oleksite valmis ütlema valitsuse liikmetele, et kui Ukrainas on 13 haigestunut 1000 inimese kohta, siis ei ole mingeid argumente piire nende suhtes kinni hoida ja võiks lasta neil selle töö ära teha.Kiik: Rahvuste alavääristamine ei sobi kellelegi meist. Mis puudutab Ukrainat, nii nagu olen viidanud, Ukraina näitaja on oluliselt parem kui mitmes riigis ka EL-i sees. Samas testide osakaal on Euroopa arvestuses tagant poolt üks viimaseid. Euroopa Liit on täna hoidnud konservatiivset poliitikat ja teinud ühekordseid lahendusi kolmandate riikide osas. On peljatud ohtu, mis võib laiem ränne ja inimeste liikumine kaasa tuua.

Ratas jääb sisuliselt eelmise vastuse juurde. Ratas: On kohti, mida saab parandada.

Ligi: Kriisimeede pidi olmea kiire ja efektiivne. Kuidas parandate koostööd majanduse finantseerimiseks, et raha jõuaks kriisis majandusse?

Ratas: Jah kindlasti saab parandada ja on vaja parandada. Kriisipaketist rääkides, ma arvan see samm, mis on kriisi puhul tehtud, on olnud teistsugune kui oli 12a tagasi. On mindud majandust päästma, et anda lisaressurssi turule. See lahend hetke teadmisega on olnud õige. Jah, olen nõus, et kriisipaketi sisu on olnud see, et meetmed oleksid kiired ja ütlen siiralt aitäh lisaeelarve eest riigikogule. 1. juuni seisuga on esitatud taotlusi summale 24,8 mln eurot. Välja on makstud 12,9 mln. See on operatiivselt hakanud tööle. Teine EASi meede on seotud 10 miljoniga ja siin on esitatud taotlusi 14,85 mln eurot. Positiivseid otsuseid 4,13 mln ja välja makstud 2,87 mln. KredExi meedet tuleks muuta turule soodsamaks. Kui vaadata otselaenude summma - 500 mln - on esitatud taotlusi 338,2 mln, positiivseid 120,9 mln ja sõlmitud lepinguid 9,8 mln eurot. Need on näited EASi ja KredExi meetmetes. MES-i osas saame edasi debatti pidada.

Jürgen Ligi: Palun prooviga näida tark, kui te vastate mulle. Riigikontrolli ülesanded on põhiseaduses määratud. Te ei saa panna ülesannet, mida ei ole põhiseaduses määratud. Päevakorra küsimus käib samuti teie eelmise vastuse kohta - keeldusite vastamast küsimusele, kuidas hindate kriisimeetmete rakendamist. Hakkasite rääkima täiesti kõrvalisi asju. Küsin uuesti - nii nagu 18. mail nii ka praegu oleme samal teadmisel järelvalves - riisimeetmed on lõppemas, aga kõige suuremas summas seisavad - Kredex - seda teadmist olete pidanud saama juba teistest allikatest. Öelge, kuidas te hindate kriisipaketi rakendumist ja kas teie arvates saaks seda parandada. Mis teil plaanis on, et raha mida riigikogu eraldas, jõuaks ka praktiliselt majandusse.

Ratas: ütlen ka teile, mida ütleisn Saarele. Kindlasti ähvardada keegi ei saa.

Jürgen Ligi: Saar küsis teilt hinnangut selle kohta, et MTA-ga ähvardatakse rahulolematuid kodanikke. Kiitsite selle poolenisti heaks. Vastuses Kruusele ja Kallasele hakkasite mõnitama neid kolmandate isikute kaudu ja väitsite, et kritiseerivad nad riigiokntrolli. Olge palun intelligentne ja aus, kui vastate riigikogu küsimustele. Riigikontroll on väga usaldusväärne. Riigikontroll on ise öelnud, et ERJK ülesanded ei ole RK profiiliga kooskõlas. Miks te ei võta seisukohta ja süüdistate küsijaid? Hiilite vastustest kõrvale.

Ratas: Härra Saar, teen oma igapäevast tööd. Viimati tegin seda tegevust ca 2 minutit tagasi, kui vastasin teie esimesele küsimusele.

Saar: tänan vastuse eest. Kuigi te kinnitate, et seda niimoodi teha ei saa, siis paljud inimesed on avaldanud arvamust, et see signaal on just see, et kui olete kriitilised, siis "meil on ka vahendeid, et teid korrale kutsuda". Mida te kavatsete peaministrina teha, et anda ühiskonnale tagasi kindlus, et kehtib sõnavabadus ilma, et valitsuse liikmed võiksid selle tulemusena hakata neid ähvardama repressioonidega.

Ratas: Kui räägime ähvardusest, kui keegi kritiseerib valitsust, poliitikuid, ja öeldakse et tuleb mingi kontroll selle tõttu. Siis pole selleks mingit õigustust. Aga kui rahandusminister on mures sellepärast, et meil on maksuauk ükskõik mis sektoris, siis maksuaugu vähendamine on õige põhimõte. See on lausa rahandusministri igapäevane kohustus. Kui tal on kõhklusi, et mingis sektoris ei ole piisavalt makse tasutud, siis loomulikult, Eestis on kontrollorganid.

Saar: Eestil on hea põhiseadus, kus on mitmeid demokraatlikke põhimõtteid. Põhiseadus ütleb, et kedagi ei saa veendumuste tõttu võtta õiguslikule vastutusele. Eelmisel nädalal teie valitsuse minister jõudis sinnani, et kui maasikakasvatajad avaldasid arvamust, siis vastukaaluks minister ähvardas neid inimesi sanktsioonidega oma haldusalas oleva maksuameti läbi. Andke palun oma hinnang, kas see on normaalne.

Henn Põlluaas lõpetab küsimuse käsitlemise. Edasi küsib Indrek Saar.

Ratas: Tõesti austan Riigikontrolli tegevust. Reformierakond on halvustanud riigikontrolli tegevust. Olen nõus, et põhiseaduse aspekt tuleb läbi arutada. Ma ei tea, et riigikontroll oleks öelnud, et see oleks põhiseadusevastane.

Urmas Kruuse (REF): tuleme sama komisjoni reformimise juurde - avalikkusele on jäänud mulje, et KE tahab neist asjadest pääseda. Riigikontroll ise ütleb, et selle funktsiooni juurde andmine nõrgendab nende põhifunktsiooni täitmist. Miks te tahate reformida organisatsiooni, mille tulemus on olnud sajaprotsendiline, kui vaadata näiteks kohtulahendeid. Ja miks te ei arvesta riigikontrolli arvamust, et see ei ole mõistlik.

Ratas: Ei näe mingit põhjust, et tuleb timmida aeg selliseks, kui ei ole ühtegi menetlust näiteks Keskerakonna osas. Aga kui on menetlused Reformierakonna osas, näiteks skandaalid mis teil on olnud, Kilekotiskandaalid, kapiskandaalid. Siin ei ole mingisugust mõistlikku põhjendust. Erakondade rahastamise järelevalvet on mõtet siis ja ainult siis muuta, kui on kvaliteeti võimalik kõrgemale tasemele tõsta. Kui teie erakond on kogu aeg olnud riigikontrolliga opositsioonis, see on ju teadatuntud käekiri teie poolt. Minu arvamus on vastupidine, et riigikontroll on usaldusväärne.

Kaja Kallase täpsustav: Kuna te ei andnud selget vastust, annan uue võimaluse. Kas õigusriigine kohane lahendus ei oleks see, et võtate eelnõu tagasi kuni Keskerakonna vaidlused on lahendatud?

Kaja Kallas küsib peaminister Jüri Rataselt, kas peaminister ei pea moraalseks seda, et enne kui tema parteiga seotud nõuded ei ole lahendatud, ei lähe komisjoni ära kaotama.Ratas: Kõigepealt on õhus väga palju valeinformatsiooni ära kaotamise osas - see tõstab järelevalve taset, see on tähtis. Eelnõu algatas riigikogu, mitte valitsus. Kui riigikogu peaks nii otsustama ja järelevalve liigub riigikontrolli alla, siis väärarusaam on see, et mingisugused menetlused langevad ära. Ei näe sellel kartusel ohtu. 3-aastast perioodi võib ka vabalt pikendada, see menetlus on avatud ja lahti.

