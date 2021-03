BLOGI | Rakvere haigla juht: meil on kaks vaba COVID-voodikohta, EMO-s ootab seda kolm patsienti. Keegi tuleb ära saata

Hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule sõnul hakkavad piirangud mõju avaldama alles mõne nädala pärast. Praegu töötavad haiglad oma võimete piir ning koroonapatsientide arvu kasvades hakkab kannatama ravikvaliteet.

Selleks, et niigi nappivat personali motiveerida suure koormusega ning ületundiderohket tööd COVID-osakondades tegema, palusid haiglajuhid jätkata 1,5 tariifiga tasustamist. Teatud määral on täna abi ka kaitseliidust, mis toetab haiglaid vajaliku tehnikaga ning tööjõuga. Viimaste puhul on siiski vajalik teatud ümberõpe.

Ida-Tallinna Keskhaigla uhatuse esimees Ralf Allikvee sõnul oleks pidanud juba sügisel suurendama vastuvõttu õdede koolitusse. Ta avaldas lootust, et sel aastal seda tehakse.

Haiglajuhid ei pea kuigi realistlikuks, et personalipuudust aitaks lahendada naaberriikidelt abi palumine. Vaja on sadades inimesi, mitte üksikuid, selgitasid nad. Ka ei pea nad täna vajalikuks meditsiinitehnika laenamist.

Istungile on kutsutud hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule, Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige ja ülemarst Peep Talving, Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov, Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee, Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev, Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler, Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ning riigikontrolör Janar Holm.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istung 15. märtsil

Ossinovski: kui palju on kiirabide väljakutsete aeg pikenenud? Mis on koroona mõju? Adlas: praegu ei peaks olema ükski eluohtlik väljakitse viibima. Need, kellel ei ole eluohtlik seisund, on pidanud kauem ootama.

Allikvee: olge head, rahastage seda, et saaksime sel aastal võimaldada plaanilist ravi. Haiglatele on selleks raha juurde vaja ja ma saan aru, et see on raske otsus.

Jevgeni Ossinovski: kas alates novembrist on muudetud COVID-patsientide haiglasse võtmise protokolle? Palju on COVID-iga seotud järelravi mitte-COVID patsientidel? Sule: jah, oleme valmistumas tervishoiu hädaolukorra kolmandaks tasemeks. Nende juhiste koostamisega tegeleme praegu, need veel valmis ei ole. Talving: oleme piiranud enim statsionaarset kirurgilist ravi. Oleme sulgenud kuus operatsioonituba, 40% voodikohtadest operatsiooniosakonnas. Ühtegi eriala ei ole sulgenud, kõikjalt on "viil" ära võetud. Järelravi kliiniku pinnal avame homme 20 voodikohta.

Küsimus lisatööjõu kaasamise kohta. Sule: töölepinguseadus peaks praeguses olukorras kindlasti rohkem tööandjaga arvestama. Kogukonna huvid peavad praegu olema üksikisiku omadest kõrgemale seatud. Üliõpilaste kaasamine on ka vajalik. Eratervishoiu asutajate töötajad on paljud tulnud appi haiglatele.

Küsimusteks saavad sõna komisjoni liikmed. Kas hingamisaparaatide varu on lähinädalateks tagatud või tuleb astuda samme, et neid juurde hankida? Sule: praegu ei saa öelda, et mingeid ressursse on kindlasti piisavalt. Oleme arutanud, kas välisabi küsida, kuid praegu arvame, et see kindlasti ei ole esimene prioriteet ja pole hetkel vajalik.

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas: koormus on kasvanud meie regioonis 40 protsenti. Iga päev saame u sada COVID-patsiendi väljakutset, u pooled vajavad haiglaravi. Suurem koormus on Lasnamäel ja Maardu linnas.

Bakler: plaaniline ravi on oluliselt vähenenud. Piiratud võimalused on insuldi- või traumajärgse taastusravi osutamiseks.

Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler: möödunud kevadest on meil ravil olnud u 800 patsienti, praegu on neid 70. Kõik ravivõimalused on tulnud millegi arvelt.

Suurkaev: meie COVID-osakonna patsient on üle 65-aastane, kes ei ole vaktsineerimislainesse veel sattunud. Meie kõige pikemat aega ravil viibinud patsiendil saab varsti kuu aega täis.

Suurkaev: vaja kokku leppida, kuidas korraldada ja tagada patsientide transport.

Suurkaev: plaanilise ravi oleme lõpetanud.

Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev: meil on kaks voodikohta vaba ja EMO-s on kolm kanditaati sellele. Ühe inimese peame saatma Tartusse ravile. Kohti ei saa juurde teha, sest meil ei ole personali.

Allikvee: need 150 voodit on meie lagi. Iga järgmine saab olema väga problemaatiline ning meie ravikvaliteet hakkab kannatama.

Allikvee: haiglatele võiks vastu tulla sellega, et makstakse COVID-patsientide ravi kinni. Kus me täna tegelikult oleme? Kas meil on erakorraline olukord või mitte? Ammu on näha, et meil on õdedest puudu. Selge on see, et lisaressurssi me kusagilt ei saa. Oleks pidanud juba sügisel hakkama vastu võtma rohkem õdesid koolidesse. Töölepinguseadus ei võimalda ka tööandjat ümber paigutada ilma töötaja nõusolekuta. Seadust võiks muuta ja pandeemia tingimuses anda haiglatele õiguse töötajatele täiendavate ülesandeid anda ning neid ühest üksusest teise ringi paigutada.

Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee: homsest ITK-s 150 COVID-voodikohta.

LTKH palus lisaressurssi (tehnika, personal) põhja meditisiinistaabilt ja kaitseväelt.

Popov: kohtade juurde on vaja personali. Meil ei ole väga palju enam inimesi, keda saaks intensiivravisse kaasata. Ootame lisapersonali Tartust.

Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov: patsiente tuleb kogu aeg juurde. Hommikuse seisuga 115 patsienti, kolmanda astme intensiiviravi koha on täis. Probleemiks meil ja teistes haiglates on teise astme kohad.

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liige ja ülemarst Peep Talving: meil on voodikohti, sest oleme sulgenud plaanilist ravi. Meid limiteerib personali nappus. Eeldame, et töötajad saavad 1,5 tasu, sest see on väga raske töö ja ainus viis inimesi motiveerida.

Mis edasi? - haiglate võimekuse pidev kaardistamine- aktiivse täiendava personali värbamine (meditsiinikoolid, naiskodukaitse)- haiglavõimekuste tõstmine- koostöö põhja ja lõunastaapide vahel selleks, et suunata Harjumaal patsiente ravile teistesse maakondadesse

Sule: haiglaravi vajavate haigestunute keskmine vanus on langemas.

Järgmisel kahel nädalal haiglaravis veel kasv, pärast seda võib olukord hakata stabiliseeruma.

Pooled patsiendid haiglas vähemalt 9 päeva, keskmine ravi pikkus haiglas 10,5 päeva.

Kõige rohkem haiglaravil 60-69-aastaseid patsiente.

Iga päev kasvab haiglaravi vajavate patsientide arv 10-15 inimese võrra.

Surmade arv on stabiilselt kasvanud.

Hädaolukorra meditsiinijuht ja Pärnu haigla juhatuse esimees Urmas Sule sõnul on viimastel päevadel hakanud kasvama nakatanute arv vanemaealiste seas, kuid samas on statistikast näha, et piirangud on mõju avaldamas.