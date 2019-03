BLOGI | Priit Sibul ja Jürgen Ligi "Esimeses stuudios": mis saab pensionisüsteemist ja teisest sambast?

Jürgen Ligi ja Priit Sibul "Esimeses stuudios"

Saade sai läbi.

Sibul kordas taas, et teine sammas tuleb muuta vabatahtlikuks. Ligi kostis seepeale vastuseks, et selleks on kolmas sammas, mida on säästmiseks kasutanud väga vähesed.

Ligi: "Fondide tootlus on kõrgem kui inimese sukasääre tootlus."

Ligi: "Aga kaotame siis esimese samba ka ära?!"

Sibul ütles, et neil pole konkreetseid uuringuid, mis puudutaks Eestit. "Kui me tahame, et inimesed mõtleksid enda pensionile ja tulevikule, siis me peame andma neile võimaluse."

https://twitter.com/EvelynSepp/status/1110994323338858498

Sibul ütles, et ta ei saa nõustuda selle teesiga, et inimene on rumal ja ei säästa. Ligi vastas talle, et inimene võibki oma raha üle ise otsustada, kuid maksude üle otsustab valitsus.

Ligi: "Kahjuks keskmine kodanik ei säästa. Seepärast ongi kogu arenenud maailm läinud kohustusliku säästmise juurde." Ta lisas, et teises samba vabatahtlikuks muutmise korral on tulevikus pensionärid süvavaesuses. Samuti ütles ta, et kui inimesed võtavad raha välja, siis saab riik selle pealt tulumaksu ning sellega oma eelarvet katta.

Sibul: "Isamaa ettepanek pole kunagi olnud, mis selle rahaga teha. Meie ettepanek oli, et inimesed peaksid ise saama otsustada, mida oma rahaga teha."

Ligi ütles, et iga arvutus näitab, et esimesest sambast saadud pension jääb kolmandiku võrra väiksemaks.

Sibul heitis Ligile ette pooltõdede rääkimist. "Loomulikult peaks inimene püstirumal olema, kui ta ainult sinna esimesse sambasse jääb."

Ligi ütles, et Ungaris ja Poolas võtsid enamikud inimesed oma säästud välja, samuti kasutas riik mingit osa raha kulude katteks. "80% inimesi ei säästa vähegi arvestatavalt."

https://twitter.com/EvelynSepp/status/1110992266401927173

Sibul ütles, et nad ei ole teinud uuringut selle kohta, kui palju inimesi II samba vabatahtlikuks muutmise järgi oma raha välja võtaks sealt.

Ligi: "Pensionisambas on raha andnud reaaltootlust." Ta lisas, et tavaline inimene ei suuda lollusi tegemata oma säästudele sellist tootlust saada, seepärast on vaja eksperte ja pensionifonde.

Ligi ütles, et Isamaa pensionisüsteemi arvutamisel on metsa läinud arvestus, et vanade inimeste arv kasvab tulevikus ning inimesed elavad aina kauem.

Sibul: "Vabatahtlikuks muutmine on igal juhul mõistlik. Sundsammast ei ole mõistlik edasi pidada." Ta ei pea ka tõenäoliseks, et inimesed kulutavad selle raha säästmise asemel ära.

Sibul lisas, et koalitsiooniläbirääkimistel liigutakse üsna jõuliselt pensionisamba vabatahtlikuks muutmise poole. Jürgen Ligi sõnul on see üks küünilisemaid asju, mida see valitsusliit teeb. "Kokkuvõttes võetakse ära meie lastelt raha," ütles ta ja lisas, et inimesed pole harjunud investeerima ning sellel on hävitav tulemus.

Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon, FinanceEstonia, Eesti Pangaliit, Tallinna Börs, Investeerimisklubi, Tööandjate Keskliit ja Ametiühingute Keskliit saatsid valitsuskoalitsiooni läbirääkijatele II samba teemalise avaliku kirja. Priit Sibul ütles seda kommenteerides, et seda muret ei tasu liiga tõsiselt võtta.