BLOGI | President geivastastest meeleavaldustest: see ei ole vastuvõetav, see ei ole põhiseaduse mõttega kooskõlas

Kui me läheme vähemuste juurde, siis neile pööratakse väga palju tähelepanu, tänavu oli suisa Tartus ja Pärnus kaks geivastast meeleavaldust, juhtis Marko Reikop intervjuu käigus presidendi tähelepanu.

"See on see koht, kus mina tunnen, et sellised asjad ongi ohuks Eesti riigile, vahendas ERR uudisteportaal riigipea vastust. "See ei ole vastuvõetav. See ei ole meie põhiseaduse mõttega tegelikult kooskõlas. Meil on õigus öelda välja oma seisukoht, aga jättes ruumi teistele, tunda ennast oma seisukohta väljendades turvaliselt. Aga alati peab jääma omaenda väärikusele nii palju ruumi, et ka teiste väärikus ei saa viga. Need inimesed kuuluvad valitsuserakonda ja me ei kuulnud selgelt hukkamõistu meie valitsuselt. Meie kaitseminister möönis riigikogus, et teatud väljaütlemised ei suurenda meie lähedust oma liitlastega. Mis siis teisisõnu tähendab, et see võib meid eemaldada meie liitlastest. Ja see on ohuks meie julgeolekule. Ma olen kindel, et ei kogu EKRE liikmeskond, ammugi siis valijaskond ei jaga seisukohta, et laulev revolutsioon oli massihüsteeria. Et vanasti pandi homoseksuaalsed inimesi vangi ja võib-olla see oli parem kord. Et naistel ei ole meestega võrdset rolli ühiskonnas. Et Soome või Saksamaaga on midagi valesti. Need on ju üksikud inimesed. Ärme kunagi seda unusta. Üksikud, väga-väga üksikud."

Presidendi intervjuu

Rahulikke jõule ja head vana aasta lõppu, soovib president intervjuu lõpetuseks.

Uuelt aastal loodab ta, et ei tuleks uusi katakülüsme, et kõigi raskused leiaksid rohkem mõistmist, kaasamõtlemist, mitte parastamist.

Kuidas lapsed telefonidest välja saada? Lähme teatrisse, lähme metsa, paneme õues küünlad põlema, lähme hüppame batuudil, kirjeldab riigipea, mida tema teeks.

Olete vanaema. Mida te olete oma lastelastelt õppinud? Neid on 3, väikeste vahedega. Ilmselt kannatlikkust, vastab president. Näha, kuidas neljane ja kahene on mõnenädalase suhtes väga tähelepanelikud ja kannatlikud, see on ilus, vastab riigipea.

Kas inimene, kes laulupeol ei käi, on ikka õige eestlane? On teil ikka palju eelarvamusi, imestab president, maainimeste ja laulupeoliste suhtes näiteks, mul küll ei ole, vastab president. Ta soovib, et need, kes ei mahtunud peole, võiksid seda kõik koos kusagil vaadata.

KAs nublu on teinud rohkem integratsiooniks kui ametnikud 30 aasta jooksul? President avaldab lootust, et siiski mitte, et integratsioon toimub ikak eesti keele baasdil, mitte venekeelsete pophittide toel.

Minu pojalt on küsitud, et kas ta on venelane, meenutab president, ja pojale jäi mulje, et mitte venelane olla on hea asi.

Kas linnainimesed ja maainimesed on erinevad? Kaljulaid usub, et mõneti küll. Seal on inimesed, kes ei saa enam teha, mida nad on eluaeg teinud, ja ka inimesed, kes tahavadki elada nii, et teevad minimaalselt vajaliku ellujäämiseks, ei hinda niiväga kõikvõimalikku pürgimist.

Ta meenutab, et elas omal ajal Mustamäel ja pidi agaralt raha lugema, et tema lapsed käivad tavakoolis, Reikop selgitab oma mõtet, ent Kaljulaid on ikka solvunud.

"Unustage ära, see on nii ebaõiglane," ütleb president, "Ma olen väga solvunud!"

Olete suure osa oma ajast elanud eebenipuust tornis, ütleb Reikop. MIS MÕTTES, hüüatab president.

Kas jeesus on ennast ilmutanud, küsib Reikop. Ei, ma ei ole endiselt kristlane, vastab president. Ta lisab, et paavstiga kohtudes on tal alati olnud eriline tunne, paavstki hindab võrdsust inimeste vahel.

ÜRA julgeolekunõukogus istumine on võrreldav rahutagamismissioonil osalemisega, see on lihtsalt järgmine samm, tekitada maailmas juurde julgeolekut.

Kas NATO on ajusurmas? Ei ole, vastab president, õppused toimuvad, eks selle juhtimises on probleeme nagu iga teisegi organisatsiooni puhul.

Mida te Vebne presidendile Putinile Tartus näitaksite? Seda väikeste keelte ilu, vastab president. Eelmine kohtumine täitis oma eesmärgi, jätkab ta, sellised vestlused annavad meile võimaluse mängida kaasa Euroopa ja NATO suhtumise kujundamises Venemaasse.

Mida näitab Annabelile annetatud 2 miljonit? Et rahalises mõttes saame me hakkama, usub president. see näitab, et on valmis pinnas, et võime rääkida vaimsest tervist, söömishäiretest, teistsugususest, ilma häbenemata, vastab president.

Me näeme, et need naised, kes on kannatanud perevägivalla all, räägivad julgemalt. See müür on nüüd madalam, ütleb president. Aga me oleme ikka veel arad suhtlema puuetega inimestega, lisab ta.

Võib-olla oli see pusa see väike müks, mis enesetsensuuri meist kaugemale lükkas, vastab president.

See "Sõna on vaba" särk oli teil seljas kevadel, kas aasta jooksul on selleks veel põhjust olnud?

Ükski element parlamentaarses riigikorrast ei sunni liitlasi halvustama, valima välja gruppe ühiskonnast, kes oleks justkui vähem väärt. Igaüks meist saab midagi teha: kas sina saad võtta sõna, kui sa ei ole nõus, teha seda viisakalt. Seda ei pea tegema eetris, võib ka rääkida lihtsalt oma naabritega.

Olete ju kogu Eesti president, ka nende president, kes neid mõtteid evivad, küsib Reikop. MA usun, et mitte kõik EKRE liikmed ei arva, et laulev revolutsioon oli massihüsteeria, et Soome või Saksamaaga on midagi valesti, et homod peaks vangi panema ja naised ei ole meestega võrdsed, ütleb Kersti Kaljulaid.

Kas olete endiselt seda meelt, et praegune valitsus on ohtlik Eesti julgeolekule ja põhiseadusele? Meie kaitseminster möönis riigikogus, et teatud välajütlemised ei suurenda meie lähedust oma liitlasterga, ja see on ohuks meie julgeolekule.

Reikop toob jutuks EKRE korraldatud homovastased meeleavaldused Pärnus ja Tartus. President ütleb, et see on meie põhiseadusega vastuolus, ohuks Eesti riiklusele. Minu meelest me 30 aastat tagasi leppisime kokku, et enam kunagi ei pea Eestis toimetama põranda all, oma usu, rahvuse ja tõekspidamiste pärast, ütleb president.

Heaoluriik pole ainult kõrge sissetulek, see on ka tähelepanu pööramine nõrgematele.

Miks inimesed on Eestis vastu kanalatele, süstlapunktidele, kõigele? Kui nendeni jõutakse ilma aruteludeta, siis selleni jõutaksegi, ütleb president.

Aga mida teha, et Ida-Virus töökohad ei kaoks, kui sõejaamad kinni panna? Tänaste kogemustega ja väikese tööpuudusega peaksime selle sotsiaalse küsimuse suutma lahendada, ütleb president.

Ometi oleme oma digiriigiga seda teinud, Euroopat muutnud. On üks start-uppide alamliit - Gov Tech, mille põhjustajad oleme just meie.

Jutt liigub kohe tõsistele asjadele - ma arvan külll, et enam ei ole midagi arutada - kliima soojeneb ning teadlased ütlevad, et see on inimetekkeline. Kas rong pole mitte juba läinud? See on üks eskapismi vorm, ütleb Kaljulaid, see on sama jutt, et Eesti on liiga väike.

Minu meelest innimesed on üldiselt väga head, ja kui mu töö seisneb nendega suhtlemises, siis on mulgi hea tuju, ütleb president sissejuhatuseks.

