BLOGI | Peaminister tegi riigikogu ees poliitilise avalduse: valitsus jõudis idavirulaste toetuste osas põhimõttelise kokkuleppeni

Peaministri poliitiline avaldus

Vilja Toomast (RE) küsis, miks läks nii kaua aega, kuni Eesti vaktsineerimiskava avalikustati. Kas selle üldse välja töötasid?Ratas: Vaktsineerimiskava väljatöötamist juhib sotsiaalministeerium. Ma ei arva, et see kaua aega võttis, seda tehti väga põhjalikult ja kõiki kaasates. Ma arvan, et on saadud hea kava.

Kristina Šmigun-Vähi (RE) küsis idavirulaste toetuste kohta. Ratas vastas, et läbi kahe laine on valitsus suunanud tagasi raha majandusse ja ettevõtlusse, et neil oleks lootust pärast kriisi edasi tegutseda. Selleks on appi tulnud ka EL oma taaskäivitamiskavaga. Ida-Virumaad on otsustatud toetada umbes kahe miljoni euroga. Teiselt poolt tuleb arvestada ka sellega, et kõik piirangud, kui tahta ettevõtteid toetada, on rahaliselt väga kallid. Kui kehtestada selliseid piiranguid suurtes linnades, nagu Tartus või Tallinnas, siis need summad kasvavad mitu korda suuremaks. Valitsus soovib toetada Ida-Virumaa ettevõtlust ja toetused jagatakse ettevõtete vahel, võttes arvesse novembrikuu palgakulu sisendit. Toetatakse 240 ettevõtet.

Aivar Sõerd (RE) küsis, kas tarnemahud on paigas, ja kui on, siis miks seda vaktsineerimiskavas kirjas pole. Kas esmasteks vaktsineerimiskohtadeks on ka erasektori kohad?Ratas ütles, et konkreetseid koguseid ei saa öelda – tarnet pole saanud kokku leppida, kuna ilma müügiloata seda teha ei saa. Vaktsineerida saab esmalt haiglates, perearstikeskustes, hooldekodudes, töökohtades, kliinikutes. Enamik perearstikeskusi on erinevad erateenuse osutajad.

Urve Tiidus (RE) küsis, millal koroonavaktsiinid müügiloa saavad ja kuidas me seda protsessi juhtida saame, kui osaleme Euroopa Komisjoni ühishankest. Ratas nentis, et ühtki müügiluba veel tõepoolest ei ole, aga esimene luba võiks saabuda juba enne jõulupühi. Kuidas see läheb, näitavad lähipäevad. Siin on küll riske ja mõni vaktsiinikandidaat ei pruugi müügiloani jõuda.

Signe Riisalo (RE) küsib peaministrilt vaktsineerimiskava kohta, mis on liiga üldine. Mitu doosi tuleb Eestile esimese partiiga, kes hakkavad vaktsineerima, kas tarvikuid on piisavalt ja kes saavad vaktsiini esimesena? Ratas: Minu soov oli tulla riigikogu ette kõige värskema infoga, mis valitsus on otsustanud. Sotsiaalminister tõi lauale täna vaktsineerimisplaani, ma ei näe põhjust, miks see ei peaks olema avalik. Kõik küsimused, mida küsite, on seal väga selgelt välja toodud. Esmased vaktsineerimiskohad on haiglad, perearstikeskused, hooldekodud, töökohad. Ka logistiline selgitus on seal olemas, vaktsiinid tuuakse terviseameti lattu, ja kuidas need sinna jõuavad, selle eest vastutab vaktsiinitootja. Transport Eesti-siseselt saab toimuma koostöös erasektoriga. On olemas vaktsineerimiskoht, millel on oma nõuded. Vaktsiinide kogus on väga konkreetselt paika pandud. Kokku seitsme vaktsiini osas, kui need saavad vastava loa, me soovime üle 2 miljoni inimese vaktsiinidoose.

Peaminister rõhutab, et oluline on hoida distantsi, sest nii saab vähendada viiruse levimist. Rahvarohketes kohtades tuleb kanda maski, tuleb pesta käsi ja kasutada HOIA rakendust.

Kui kõik läheb nii, nagu õigustatult loota saame, siis tuleb järgmine sügis Eestis ja mujal taas teisiti, sõnas Ratas.

Ratas rõhutas, et kriis on terve ühiskonna mure ja seda saab lahendada ainult kõigi koostöös. Kui eelmise kriisi ajal andis lootust saabuv suvi, siis nüüd saab loota saabuvate vaktsiinide peale.

Valitsuskabinet saavutas põhimõttelise kokkuleppe Ida-Virumaa inimeste toetamiseks. Ettevõtluse toetus sisaldab palgatoetust, samuti leiti võimalus panustada huvihariduse kompenseerimiseks ka mujal Eestis. Töötukassa pakub erinevaid meetmeid, nagu nõustamine, ettevõtlusega alustamise toetused, ümber- ja täiendõpe jt.

Töötus pole kasvanud kaugeltki nii palju, kui kevadel prognoositi, ja koroonameetmed on pehmendanud pandeemia mõju tööturule. Samal ajal tuleb arvestada, et viiruse levik mõjutab majanduslikke arenguid.

Tulevikus on eesmärk anda tasuta vaktsineerimise võimalus kõigile, kes seda soovivad.

Ratas: Täna hommikul kinnitasime esialgse COVID-19 vaktsineerimiskava. Valmistume vaktsineerimist alustama nii ruttu kui võimalik, loodame seda teha jaanuaris. Eesmärk on kaitsta enam ohus riskirühmi.

Peaministri sõnul on olnud eesmärk hoida igapäevalu võimalikult avatud, aga samal ajal piirata viiruse levikut. "Peame vältima hirmu, segadust ja kahju. Me vajame selgust ja kindlust," lisas Ratas.

Eestis on nakatumiskordaja R0 jäänud 1,1 ja 1,2 vahele. See näitab, et viiruse leviku vähendamiseks peab igaüks igapäevaelus jätma ära iga viienda kontakti, sõnas Ratas. "Valitsuse kehtestatud meetmed peavad silmas just seda lihtsat mõtet, kui mõne kellaaja või tegevuse piiramise kohta kriitiliselt küsida."

Ratas kinnitas, enamik teadusnõukoja ettepanekuid on realiseerunud. Ta rõhutas, et viirusega toime tulemiseks lähtub valitsus ka teiste ekspertide hinnangutest.

Ratas räägib värsketest koroonanäitajatest: nakatumisnäitaja on tänase seisuga 465,77, haiglas viibib 313 koroonahaiget. Ta toob esile, et plaanilist ravi on juba poole võrra vähendatud ja haigete lisandumise korral ahenevad ravivõimalused veelgi.

Ratas ütles, et septembris ja oktoobris oli näha, et viirus levis nooremate hulgas, siis kandus see edasi vanemaealistele. Suurenenud on koroonaviiruse tõttu haiglasse sattunud inimeste arv ja ka viiruse tõttu surnute arv.

Peaministri sõnul on uuringutest selgunud, et samal ajal kui koroonaviiruse levik on kasvanud, on inimeste ohutaju suurenenud, kasvanud teadlikkus ja Ida-Virumaa elanikud on rohkem informeeritud kui varem.

Ratas rõhutas, et viiruse teise lainega tuleb hakkama saada, nagu kevadel saime, sest muud võimalust ei ole.

Ratas: kevadel, kui eriolukord lõppes, ütlesin siinsamas, et kriis kestab edasi. Samuti nentisin toona, et koroonaviiruse pandeemia kulg ja sellest tingitud majanduslik surutis mõjutab meid veel pikalt. Täna, pea seitse kuud hiljem, näeme, et oleme suuresti õppinud selle viirusega elama, kooseluoskust peame veel mõnda aega harjutama, kuni saame COVID-19 haigusest võitu.

Nüüd esineb peaminister.

Täiskogu istung algab kell 10. Esmalt on päevakorras kolme eelnõu kolmandad lugemised. Ratas teeb poliitilise avalduse pärast seda.