BLOGI | Peaminister Kallase esimene infotund: poliitilise korruptsiooniga võitlemiseks tuleks suurendada ERJK pädevust

Poliitilise korruptsiooniga võitlemiseks pakkus Kallas ühe lahendusena, et erakonnad saaks rahastust ainult riigieelarvest, et vähendada survet annetusteks. Samas nentis ta, et riigieelarve olukorda arvestades pole see võimalik ning seega peaks Eestis kui liberaalses riigis olema annetuste kaasamine võimalik.

Teise konkreetse sammuna poliitilise korruptsiooniga võitluses oleks peaministri sõnul Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) pädevuste tõstmine. See tähendab, et komisjonil võiks erakondade tulude kõrval pidada järelvalvet ka erakondade kulutuste kohta.

Kallas täpsustas, et kui konkurendi kulud valimisreklaamidele on teisest klassist, siis tekib paratamatult küsimus, kuidas on kõrge nõudluse ajal võimalik asju teistest odavamalt saada. "Nii et tegelikult pädevus kulusid kontrollida oleks see, mis minu meelest aitaks sellega ka tegeleda," sõnas ta.

Peaminister ütles ka seda, et ei toeta mõtet kampaaniate mahu piiramise kohta. "Kui me seame mingi lae, siis tegelikult leitakse võimalusi sellest mööda minna ja sellega me seda eesmärki ei saavuta."

Kallas ütles, et soovib poliitilise korruptsiooni teemat arutada kõigi riigikogus esindatud erakondadega. Võib-olla on konsensuse saavutamine liiga ambitsioonikas eesmärk, aga vähemalt kvalifitseeritud enamusega võiksid sellised otsused olla vastu võetud, sest see puudutab meid kõiki. Ja kõik peaksid olema võrdselt pardal, mitte ainult koalitsioon, vaid ka opositsioon."

Tanel Kiik: isiklikult toetan piirangute ühtlustamist üle Eesti.

Raimond Kaljulaid: kas praeguse statistika kõrval võiks valitsus avaldada oma parimatele teadmistele tuginedes mingi regulaarse aja tagant prognoose, millal võiks olukord normaliseeruda? Tanel Kiik: oleme seni olnud olukorras, kus viiruse levik on läinud raskemaks. Olukord on stabiliseerunud viimase kuu jooksul, kuigi see on praegu kõrge. Alates maist on ilmselt võimalus rohkem avalikke üritusi korraldada.

Raimond Kaljulaid: millal on oodata, et suudame tervisekriisi ületada ja majanduse uuesti käivitada? Eelkõige mõtlen seda kultuurivaldkonna inimeste olukorrast lähtuvalt, kes on praegu väga halvas olukorras. Tanel Kiik: Neid hinnanguid on väga raske anda. Aus vastus on järk-järgult. Arvan, et suvel saadakse end vabamalt tunda.

Mihhail Lotman: koalitsioonis pole kedagi, kes oleks kompententsem kui Marko Mihkelson. Eelmises koalitsioonis oli selge arusaam, et erakond, kellel on leping Ühtse Venemaaga, ei saa juhtida välisministeeriumi. Mul on suur mure, et välispoliitikat hakkab juhtima ametnik, mitte tugev poliitiline nägu. Kaja Kallas: välispoliitikat esindab ikkagi kogu valitsus. Teie mure osas läheb ju olukord paremaks: teil oli peaminister, kelle erakonnal oli Ühtse Venemaaga leping. Ma arvan ka, et ametnik, kellel on kogemus, saab selle tööga hakkama. Marko Mihkelson jääb tasakaalustama seda riigikogus väliskomisjoni juhina ning tema ekspertiis annab väga palju juurde.

Mihhail Lotman protestib: välisministeeriumilt ei ole sellised sõnavõtte läinud välja. Need olid eravestlused.

Mihhail Lotman: koalitsioonilepingus olid välispoliitilised eesmärgid üldsõnalised. Meie jaoks on välispoliitika järjepidevus eluliselt oluline. Viimasel kahel aastal on olnud meie välispoliitika väga jõuline ja oleme mitmes asjas olnud Euroopas eestvedajad, näiteks inimõigused. Kaja Kallas: välispoliitika on väga oluline. Väikesele riigile on suhted teiste riikidega kõige olulisemad. Kas meie valitsus jätkab eelmise valitsuse välispoliitika stiili? Ei, kindlasti ei plaani seda jätkata. Solvati naaberriigi peaministrit, Natole sooviti plaani B, osad inimesed saadeti Rootsi - me ei jätka seda. Tahame ehitada suhteid teiste riikidega. Küsimus on, kuidas käitume Natos, ÜRO julgeolekunõukogus ja teistes organisatsioonides. Seda joont jätkame. Meie valitsus ei kasuta sisepoliitikat välispoliitika käepikendusena. Väljapoole me tegutseme nagu üks mees.

Kert Kingo: kuidas on tagatud inimestele meditsiini kättesaadavus, kui keskendutakse ainult koroonale? Kuidas saab mingeid vastuseid vastu võtta olukorras, kui me ei tea, mis olukord tegelikult on, sest laborites on segadus?Tanel Kiik: koroonaproov ei tohi olla taktistuseks meditsiini kättesaadavusel. Labori töös võib vahel ette tulla eksimusi, sest seal töötavad inimesed, kuid meil töötavad seal tasemel inimesed, seadmed on usaldusväärsed.

Helmen Kütt: COVID-19 uue tüve leviku hirmus on mitmed riigid asunud piire karmistama. Millised on Eesti plaanid ja kui palju on Eestis uue tüvega viirust tuvastatud? Tanel Kiik: koroonaviiruse levik Eestis on murettekitavalt kiire. Meil käivad läbirääkimised Soomega. Viirusel on mitmeid erinevad tüvesid, ka Eestis on neid tuvastatud. Oluline on, et haigena ollakse kodus ja jälgitaks 2+2 reeglit, kaugtöö maksimaalne kasutamine ning teised meetmed. Homme valitsus arutab kõiki piiranguid.

Martin Helme: kohalike omavalistuste juhte motiveeritakse rahaga selleks, et nad likvideeriks kohalikku tööstust. See on päris hirmus, mida te plaanite. Mis on teie plaan? Kuidas on tagatud energia julgeolek Eestile? Kaja Kallas: vastupidi! Eesmärk on meelitada erasektorit investeerima. Eesti Energia kuulub 100% Eesti riigile ega ole kuidagi võrreldav teiste erasektori ettevõtetega. Energiajulgeolek on tähtis. See on Eestis tagatud vähemalt 2030. aastani. Reservvõimsused peavad olema, aga minu mälu järgi on see gaasi peal. On muid võimalusi, kui on põlevkivi.

Mart Helme: ma usun, et inimesi, kes praegu teenivad sealt väärikat tasu, neid sellised ebamäärased eesmärgid ei rahulda. Õlitehas on toonud meile paarisaja miljoni eest maksulaekumisi. Millega see tasandada? Mis on alternatiiv, kui need sektorid kokku tõmmatakse? Kas tõesti ainult välismaale minek?Kaja Kallas: tuleb teha pingutusi selleks, et inimestel töökohad alles oleks. Välisiriikidest on selle kohta mitmeid näiteid, kuidas seda sektorit ümber korraldada. Õlitehase puhul peaks pilti vaatama kogumis: ühelt poolt seda raha, mis riik maksab Eesti Energiasse ja mis sealt kasumina välja võetakse. Ma ei ütleks, et selles vaates see nii kasumlik oleks.

Mart Helme: rohepööre on keeruline ning põlevkivist loobumine toob tõsised sotsiaalsed tagajärjed ja võib tekitada rahutusi. Rohepööre puudutab ka metsandust ja piirkondi väljaspool Ida-Virumaal. Kas valitsus on juba mõelnud, kuidas neid probleeme ennetada? Kaja Kallas: rohepööre toob kaasa muutused, see ongi asja mõte. Sotsiaalmajanduslikud probleemid on fookuses. Selle jaoks on ette nähtud ka õiglase ülemineku fond Euroopa Liidus. Kogu selle asja mõte on, et vaatame tulevikku ja proovime sinna leida teistsugust sotsiaalmajanduslikku mudelit ja tööstust. Selle eelduseks on, et tõdeme, et meil on sotsiaalmajanduslik probleem ja astume selle lahendamiseks samme. Mis puudutab puidutööstust, siis on oluline küsimus, kuidas seda puitu väärindatakse. Meie eesmärk on, et sellest võetaks välja suuremat lisandväärtust.

Mart Helme Kaja Kallasele: mulle väga meeldib teie jakk. Sellel on toredad mustad nööbid ja need meenutavad mulle minu koera silmi.

Sven Sester: palju te ekspertteadmist kasutasite? Kuidas saab LNG terminaliga edasi minna?Kaja Kallas: LNG terminal on erasektori algatus, riik ei lähe seda rajama, maksumaksja raha selleks ei kasutada. Meil peaks olema erinevad energiallikad. Meil oli üks meeskond, kes tegeles läbirääkimistega ja teine meeskond, mis suhtles ekspertidega ning töötas välja plaani. Võtsime ekspertide arvamust arvesse.

Sven Sester: koalitsioonileping on üldsõnaline, kuid energeetika osas on see üllatavalt täpne. Mida te tegelikult selle punkti all silmas peate? Miks me tahame ennaktempos taastuvenergia poole liikuda ja oma positsiooni kahjustada? Kaja Kallas: me ei tee midagi ennaktempos. Kui vaatame teisi EL riike, siis neil on ambitsioonikamad eesmärgid. Miks see on oluline? Arvestades kliima seisu ja erinevaid trende maailma ja Euroopa tasandil, siis on selge, et kogu maailm liigub sinna, et fossiilsetest kütustest loobuda. Seda aega, kui põlevkivi on konkurentsivõimeline, on väga vähe. Kuupäeva kokku leppimine oluline, sest meil on eesmärgid paigas ja teha vastavaid samme, et sinna meelitada ettevõtteid.

Kert Kingo: kas ERJK tugevdamise käigus on plaanis protseduure muuta, anda komisjonile jälitamisõigus? Kuidas on mõeldud annetajate isikuandmeid kaitsta? Kaja Kallas: ERJK peaks ise korraldama, kuidas nad otsuste protsessi kujundavad. Jälitusõigusi juurde anda ei ole plaanis. Mis puudutab andmekaitset, siis ma pole kindel, kas annetuste tegemine selle alla selliselt läheb. Seda aspekti peab kindlasti vaatama.

Kaja Kallas: ettevõtete annetuste lubamine erakondadele pole meil plaanis.

Jevgeni Ossinovski: poliitiline korruptsioon murendab demokraatiat. Koalitsioonileppes on, kirjas, et ERJK-d tuleb tugevamaks muuta. Kas see võiks mahtuda valitsuse saja päeva plaani ja mida selles osas on kokku lepitud?Kaja Kallas: see on väga oluline teema. ERJK pädevuse tõstmine on kavas. Üks plaan on anda neile juurde anda õigus kontrollida ka erakondade kulusid. See on üks esimesi asju, millega me tegelema. Korruptsioonivastases võitluses saame liikuda väikeste sammudega. Tuleks ka ministrite nõunike majanduslike huvide deklaratsioonid kaasta. Selles teemas peaks olema võrdselt pardal nii koalitsioon kui ka opositsioon.

Martin Helme: oleme viimastel päevadel teada saanud, et milline läbikukkumine on olnud Euroopa Komisjoni plaan teha liikmesriikidele ühistarnet. Euroopas inimesed surevad rohkem kui mujal maailmas, Suurbritannias ja USA-s areneb vaktsineerimine paremini. Kas uuel valitsusel on uus plaan ja teine lähenemine vaktsineerimisele? Tanel Kiik: tuleb tunnustada, et oled opositsiooni rolli sisse elanud. Kui Eesti oleks hakanud iseseisvalt läbi rääkima tootjatega, siis poleks meil ilmselt täna neidki vaktsiinidoose. Valitsus jätkab põhiosas vana joont. Euroopa Liiduga koostöö jätkamine on mõistlik.

Tanel Kiik: julgen öelda, et 99% on õigesti käitunud, need on olnud üksikud kõrvalekalded. Loodan, et see ei heida halba varju kogu tervisehoiusüsteemile.

Rene Kokk: kas see oli üksikjuhus või on veel kuskil olnud probleeme? Tanel Kiik: neid juhtumeid on olnud veel, kus on tekkinud küsimusi vaktsineeritavate ringiga.

Rene Kokk: miks Valga haiglas nii valesti läks?Tanel Kiik: seal läks valesti see, et ei mõistetud antud juhiseid ja olukorra tõsidust. COVID-19 vaktsiinid on täna maailmas defitsiit ning mitte kellelgi pole õigust seda saajate nimekirja ümber korraldama hakata. Valga haigla nõukogu otsus juht tagasi kutsuda, oli ainuõige.

Siim Pohlak: kõige suurem probleem on Rail Balticu raudtee. Kõigile Eesti inimestele oleks parem, kui see projekt ära jääks. Kas me peame ikkagi sellega Eesti rahvast üle sõitma? Jaak Aab: ega Rail Baltic pole ainus arendus, millega seda seadust kasutatakse. Täpselt sama seadust kasutatakse näiteks siis, kui ehitame neljarealisi maanteid. Ka eelmise valitsuse - milles osales ka EKRE - koalitsioonilepingus oli kirjas, et Rail Baltic ehitatakse. Tegelikul otsustati see juba ammu ära.

Andres Metsoaja küsimus riigihaldusminister Jaak Aabile seoses Rail Balticuga: kes vastutab täna selle eest, et lisaks maa omandamisele saaks koheselt vastused kõrvalnõuete küsimused? Aab: Rail Balticu puhul on menetleja ja teatud piirides vastutaja Transpordiamet.

Martin Helme: kas on ettekujutus, millised parameetrid on MTÜ-de kontrollimiseks ja miks ainult nemad? Kas ei peaks näiteks Ekspress Gruppi kontrollima, sest nemad mõjutavad poliitikat? Mis on mõõdupuu? Kogu selle idee taga näib olema Eesti ainsat kodanikuühingut -- SAPTK -- kontrollile allutamine. Kaja Kallas: endise rahandusministrina sa teada, et kodanikeühingute taga on tavaliselt mõni äriettevõte. Kui avalikkus teaks, kust neile raha tuleb, siis oskaks hinnata, kelle huve nad esindavad. Kui seal taga on kodanikud, siis on kõik hästi. Protsessid peaksid olema legitiimsed ja läbipaistvad.

Indrek Saar toetab ERJK tugevdamise ideed ning uurib, kas erakondade kampaania mahtu peaks piirama. Kaja Kallas: probleem on, et ERJK pole täna võimeline neid kulusid kontrollima, sest neil pole vastavaid hoobasid. Piiranguid ma ei toeta, sest siis leiatakse viis sellest ümber hiilida. Nagu näiteks oli K-kohukesega.

Indrek Saar: koalitsioonileppes on mõned asjad, mida korruptsiooni vastu plaanitakse teha, aga mida plaanite teha selleks, et surve poliitiliseks korruptsiooniks oleks väiksem, n-ö juurpõhjuse kõrvaldamiseks? Kaja Kallas: surve poliitiliseks korruptsiooniks on olnud probleemiks. Üks lahendus -- ma ei ütle, et seda pakun, sest meie riigieelarve ei kannata seda välja -- teiste riikide näitel on, et erakonnad saavad rahastust ainult riigieelarvest. Üks mõte on ERJK-l oleks pädevus lisaks erakondade tuludele kontrollida ka nende kulusid.

Riho Breivel: kuidas te olete isiklikult valmis võitlema uue rahvusooperi hoone eest? Kaja Kallas: ma saadaksin vale signaali, kui ütleksin, et üks kultuuriobjekt on olulisem kui teine. Seda teemat arutab riigikogu kultuurikomisjon. Mul on omas eelistused, kuid minu isiklik eelistus ei oma tähtsust, sest meil on demokraatlik õigusriik.

Helle-Moonika Helme: te ei suutnud eelmine kord defineerida, kes on Eesti rahvas, vaid rääksite kodanikest ja patriootidest. Põhiseadus sätestab eesti keele ja kultuuri säilimise üle aegade. Kas Eesti peaks olema eelkõige eestlaste kodu ja alles seejärel kõigile teistele. Kallas: eesti keele ja kultuuri säilimine on sellele valitsusele prioriteet, nagu ka kõigile eelnevatele. Arvan, et on võimalik kasvatada riiki, rahvast seeläbi, et on inimesi, kes soovivad olla selle ühiskonna osa ja teevad ära vajalikud eksamid. Mulle ei meeldi see teie lahterdamine, on õiged ja valed inimesed. Meid on 1,3 miljonit ja peame kokku hoidma. Saame seda teha siis, kui kaasame kõiki inimesi, kes siin elavad ja tahavad kodanikud olla.

Helle-Moonika Helme küsimus peaministrile: kas te mõistate rahvusooperile uue maja ehitamise rahvuslikku olulisust ja kinnitate, et uus maja tuleb? Kallas: olen nõus, et rahvusooper ja selle uus hoone on Eesti kultuuri seisukohast oluline. Kultuurikomisjon määrab, et millised on need riiklikult olulised objektid, millega edasi minnakse. Kui see otsus on tehtud, saab valitsus riigieelarve strateegia puhul arvestada sellega.

