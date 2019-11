BLOGI | Peaminister Jüri Ratta vastused keerlesid olulises osas Kaja Kallase kriitika ümber

Loe riigikogu infotunni olulisemaid küsimusi ja vastuseid Delfi otseblogist!

Riigikogu infotund

Vaata videost, kuidas Ratas ning opositsioon kemplesid minister Järviku osas. http://www.delfi.ee/article.php?id=88053349

Infotund lõppes.

Martin Helme ütles, et kutsub korrale, kuna mõnesajalehesest eelnõust väljanopitud laused ei tee kogu eelnõud halvaks. "Tooks mõned numbrid, mis aitavad aru saada, miks me ei võta tõsiselt pika perspektiiviga ennustusi. Kui II sammast poleks juures, oleks I samba väljamaksed 30 protsenti suuremad. Tänapäeval 500-eurone pension on 40 aasta pärast 1630 eurot, 2400 või 3520 eurot. Kes meist teab, kui palju pension kasvab? Igasugused ennustused on parimal juhul akadeemiline harrastus. Kui räägime praegusest pensionisüsteemist, maksame sisse 300 miljonit süsteemi ja välja võetakse 15 miljonit eurot aastaks. Samal ajal teenivad fondid 40 miljonit eurot aastas."

Jürgen Ligi: "Pean üles tunnistama rahvuskonservatiivsed vaated ja instinktide, need on mul lapsest saadik sees ja ma ei näe neid Teie puhul. Mind häirib Teie igasugune ükskõiksus rahva tuleviku puhul. Jõukuse akumulatsioon tähendab ka kõrgemaid pensione ja suuremaid investeeringuid majandusse. Teie enda ettevalmistatav eelnõu seletuskiri ja mõjuanalüüs ütleb, et pensionid on teie töö tulemusena väiksemad. Ta ütleb seda, et investeeringud Eesti majandusse vähenevad ja eestlaste hakkamasaamine on ebaselge. Palun proovige nüüd öelda, et see ei ole Teie eesmärk. Et see vabadus ei lõpe nende asjaoludega, mida ütleb Teie enda eelnõu seletuskiri. Öelge, et Teie spetsialistid ei tea midagi."

Helme ütles, et riik arutab fondide likviidsuslaenu ülempiiri tõstmist.

Helme sõnas, et eesmärk pole muretseda fondide investeeringute likviidsuse pärast. Eesmärk on parandada Eesti inimeste valikuvabadust. "See on põhimõtteline küsimus, kelle vaatenurgast seda reformi teeme."

Sõerd uurib, mis need meetmed riskide leevendamiseks on.

Helme lisas, et on leitud viise riske maandada.

Martin Helme märkis, et varemgi on fonde reorganiseeritud. "Teise samba reformi üks olulisem majanduslikum riskikoht on mitte niivõrd pankade ja fondide hakkamasaamine ise. Selles pole mingit kahtlust. Pole ohtu, et fondid muutuvad maksejõuetuks. Negatiivne mõju võib tekkida ja peame riskile otsima rohtu."

Aivar Sõerd rääkis, et pangad ei paku omakapitali investeeringuid, aga pensionifondid seda teevad. "LHV pank sulges ainult Eesti varadesse investeerinud fondi, SEB ütles, et pensionireform tõmbab kriipsu peale Eesti investeeringutele, Luminor ütles, et kohalikku majandusse nad uusi investeeringuid ei tee. Väga ebasoovitavad arengud. Kuidas nüüd Teie olete pensionireformi käivitajana rahul esimeste tulemustega? Kas need tulemused vastavad eesmärkidele?"

Ratas ütles, et võtab Rõivalt eeskuju, kuidas valitsust koos hoida.

Ratas ütles, et Järvik vabandas ta ees. Ratas ütles, et kantslerit võib vabastada õigusriigile kohaselt. Ratas hakkas loetlema ajaloost kantslerite vabastamisi.

Rõivas: "Mart Järvik võiks juba kolm korda astuda skandaalide peale tagasi. Te ise ütlesite, et Järvikult ei saanud neid vastuseid, selle peale kirjutas minister Facebookis suhteliselt üleolevalt, et küsimused olid üldse kantsleri koostatud. Võiks öelda, et ta lausa mõnitas peaministrit. Koalitsioonipartner räägib Teiega üldse ultimaatumite keeles. Kuidas saab juhtuda selline olukord, et Järvik jätkab ja mida saab teha üldse riigisekretär, kes ei saa anda poliitilist hinnangut?"

Taavi Rõivas: "Mulle tundub, et Läänemets sai peaaegu ministri nõusoleku kätte, aga seda saaks palju selgemalt öelda ja päevakorrapunktid ümber tõsta, et Järvik saaks komisjonile vastuseid anda. Ma usun, et selle teema võiks saada küll lahendatud ja kui Järvikul pole midagi varjata, siis ta komisjoni ette ilmub."

Ratas: "Ma ausalt öeldes ei ole küll aru saanud, et Järvik ei soovi erikomisjoni ette tulla. See varasem valitsuse istung sai pandud juba üsna mitu päeva tagasi paika ja kuna homme on tõsised arutelud istungi päevakorras, näiteks teine pensionisammas ja kabinetiarutelud, siis oleme soovinud seda hommikul varasemalt alustada. Mina ei tea täpselt, millal olete palve ministrile saatnud. Mina soovitan tal tulla riigikokku komisjoni ette. Ajaline kokkuleppimine ei peaks siin käima. "

Lauri Läänemets märkis, et Ratas vaatas ilmselt telefoni, kui Läänemets ütles, et komisjon on kell üheksa. Lisaks kohustavad seadused ministreid vastuseid andma. "Teie sõnavõtust sain ka aru, et teil pole võimalik istungi päevakorda ümber teha, et Järvik komisjoni ette tulema ei peaks," sõnas Läänemets. Ta lisas kolmandat korda, et korruptsiooni erikomisjon toimub kell üheksa. "Nii teie kui kogu valitsuse ja riigi huvides peaks see olema, et minister tuleb ja annab ütlusi parlamendi komisjoni ees. Kas olete nõus tema lubamisega siia?"

Jüri Ratas ei teadnud, mis kell erikomisjon toimub, kuigi Läänemets just ütles, et see algab kell 9.

Lauri Läänemets palus Katri Raigi nimel Järvikut korruptsioonivastase komisjoni ette selgitusi andma. "Palun öelge meile, et lubate homme hommikul kell 9 minister järvikul osaleda korruptsioonivastase erikomisjoni koosolekul," märkis Läänemets.

Ratas võttis fraseoloogia sõnaraamatu lahti, et Kaja Kallase väidet selgitada. Lisaks andis ta ülevaate Postimehe veebiväljaande praegustest uudistest.

Ratas leidis, et võib kasutada võimalust täiendavaks selgituseks. "Ma ei saa aru, miks seate riigi ametkonda kahtluse alla. Ma loodan, et te seda ei teinud, aga mul jäi mulje. See võimalus tuleneb seadusest, et seda abi saab paluda. Olen palunud nelja asja kohta selgust saada."

Urmas Kruuse leidis, et Järviku osas on pilt klaar. "Küsimus on väärtustest, huvide konfliktist. Seda ei peaks andma uurida riigisekretärile, see eetika on teie peas. Kas ei peaks juba täna ütlema, et auväärt minister, meie koostöö on lõppenud?"

Ratas: "Palusin läbi viia uurimise.

Jürgen Ligi märkis, et Järvik jättis andmata volituse, et PRIA saaks võidelda riigi nimel kohtuvaidlust. Ligi päris, miks jättis Järvik volituse andmata?

Martin Helme: "Me oleme selgelt NATOt toetav erakond, kes peab oluliseks liitlassuhteid. See ei tähenda, et peaksime oleme pimedad.

Jürgen Ligi küsis, kas EKRE plaanib NATOst ära tulla, kuna üks nende liige on organisatsiooni teravalt kritiseerinud.

Helme lisas, et meedia valib välja EKRE ministri, valib sopaga üle ja ütleb, et valitsuse töörahuks võiks ministri ohverdada. Helme ütles, et kuskil tuleb vastu hakata. Helme ütles, et Järviku selgitused on EKREle veenvad.

Raik küsis, kas EKRE ministrite lahkumise mõõt sai täis pärast teist ministrit. Martin Helme: "See statistika vastab tõele. Loomulikult üritab iga erakond vältida, et tema valitsusdelegatsiooniliige on sunnitud lahkuma."

Helme lisas, et seda jõudu kannab kõige paremini edasi abielu.

Martin Helme: "Meie erakondadel on arusaam võrdõiguslikkusest täiesti erinev. SDE ajab taga võrdsust lihtsalt niisama, aga meie ei usu, et inimesed oleksid oma olemuselt võrdsed. Meie arvates ei pea mehed ja naised võistlema, hoopis täiendama."

Katri Raik uuris, kas EKRE kohtleb nais- ja meesministreid võrdselt.

Annely Akkermann tõi välja, et ehk võiks lisada raudteeseadusesse Elroni vastutuse kindlasti alaealiste reisijate puhul, kes Elroni rongide hilinemise tõttu sihtpaika ei jõua.

Taavi Aas nõustus, et kahetsusväärsel kombel jäi Puuetega Inimeste Koda tõesti kõrvale. Eile nad aga kohtusid ja arutlesid.

Jüri Jaanson palus raudteeseaduse puudega inimestega saavutatud kokkuleppe sisu avalikustada.

Ratas arvas, et piltide kasutamine ei tohiks seaduses olla. "Ehk on see sisekujundusliku elemendi küsimus," märkis ta.

Kruuse märkis, et Rattal on küsimuse ajal aega SMS-e lugeda ning peaminister kohtleb hellalt okupatsiooniaegsete riigipeade piltide seinale riputamist.

Ratas kinnitas, et tema ei ütle, mis ministeeriumid mis pildid seintele riputavad.

Juske: "Ma annan Teile võimaluse, et mõistate Järviku käitumise hukka okupatsiooniaegsete juhtide piltide seinale panemisega."

Ratas: "Mõnikord pildid kõnelevad rohkem, nagu öeldakse." Ratas lisas, et kui ta asus Taavi Rõiva järgi Stenbocki majja, siis seal on kujutatud riigivanemate portreed enne teist maailmasõda. "Tulin omavalitsusest, kus on ka fotode sein ja seal on minu hinnangul kõikide Tallinna linnapeade fotod olenemata riigikorrast," lisas ta.

Jaak Juske uuris Jüri Rattalt, millal on oodata, et Stenbocki maja seinale pannakse okupatsiooniaegsete riigiametnike pildid, viidates Mart Järviku otsusele.

Martin Helme: "Mul on muidugi hea meel, et Jürgen Ligi fantaasialend on sama kõrge nagu alati. Ligi kuulis ristivastupidist ja tõlkis selle meile ülejäänutele ära. Minu meelest oli siin varasemates küsimustes juttu poliitilisest mõjutatusest, aga Pevkur küsis, kas me usume, et on täiesti erapooletu. Need ei ole üks ja sama asi. Ei sise- ega rahandusminister saa mõjutada prokuratuuri. Me võime pidada seda heaks või halvaks. Prokuratuuri sundida millekski ei ole võimalik. Täiesti lahus on küsimus, kas prokuratuuri üksikotsused on õiglased ja kallutamatud, teenivad selgelt vaid seadust ja õiglust. Selles küsimuses ma küll ei saa alati jaatavalt vastata."

Jürgen Ligi: "Üsna kohutav on Teid kuulata. Sisuliselt ütlete, et ei taha elada Eesti riigis. Teil on sisuliselt totalitaarne arusaam riigist, kus Teie partei ütleb kõike. Minu küsimuse genereeris Teie kehakeel, kui Ratas ütles korduvatult, et prokuratuur on sõltumatu. Palun kommenteerige siis peaministri väidet, kui ütlete, et prokuratuur on kallutatud. Mis hinnangu annate peaministri esinemisele?"

Martin Helme ütles, et näiteid võib tuua ja need on hinnangulised. "Kuidas Tartus oli üks abilinnapea, keda on loksutatud kohtus 9-eurose arve pärast. Võime rääkida ühe erakonna esimehest, kellest ei ole midagi tulnud, närutades teda maksunõuetega. See ei jäta head muljet süsteemi õiglusest ja tasakaalustatusest. See ei ole mõistlik üksikjuhtumite kaupa minna... Ma olen nõus, et kui meil on kohtuotsus, siis üks pool ei ole tulemusega rahul. A me ei räägi ju sellest. Me räägime, et meil on näha, kuidas mingitel puhkudel süsteemselt ei algatata, näiteks nagu Indrek Tarandi puhul. Teistel puhkudel algatatakse üliagaralt. Sellise suvaõigusega ei tohiks keegi meist leppida."

Pevkur küsis ka näiteid prokuratuuri poliitilise tellimustöö kohta.

Pevkur: "Ei tule neid konkreetseid asju. Krossi puhul andis hinnangu ju kohus. Eestis mõistab õigust kohus. Kui üks või teine pool ei ole hinnanguga nõus, võib ikka ette tulla. Kõik ei peagi kohtuotsusega nõus olema. Kui Teie ei ole nõus, siis võtate endale hindaja rolli. Nõustun, et sõna on vaba, aga Teie praeguses rollis peate arvestama, et sõnal on jõud ja kui kas Teie või Teie isa ütleb, et on tegemist poliitiliste tellimustega või rikutakse seadust kohtu poolt, siis peate ütlema konkreetselt faktid. Hinnangute pinnal püsida ei saa. Tehke palun vahet kriitikal ja süüdistamisel."

Martin Helme: "Mul tekkis tunne, et oleme videvikutsoonis ja oleme aprilli kinni jäänud. Ka siit saalist on suure loosungiga kõlanud, et sõna on vaba. Kui sõna on vaba, siis on see vaba kõigi jaoks. Mina ei ole nõus elama riigis, kus on isikud või institutsioonid, kes ei kuulu kriitika alla. Iraan ja Põhja-Korea on sellised riigid. Ma arvan, et Eestis tohib. Seesama Mary Krossi juhtum on ilmekas näide, kuidas õigusemõistmises on midagi valesti. Tõepoolest pöörduvad inimesed meie poole ja toovad konkreetseid kohtukaasuseid, kus ka mina näen, kuidas ilmselgelt on rikutud reegleid ja õiglus on selgelt kannatanud. Ma pean seda ülimalt ohtlikuks demokraatiale, kui laseme asjadel minna lihtsalt nii, ei ürita leida lahendust ja parandust. Teie nõuanne on ju see, et mätsime kinni."

Hanno Pevkur: "Mulle tundub, et viimasel ajal on jõudnud keemistemperatuur üle saja kraadi, seda eelkõige poliitilises retoorikas. Teie ja Teie isa käest on tulnud erinevaid ütlemisi kohtusüsteemi kohta. Mu hinnangul selline riigi juhtide poolt Eesti õigusriikluse alustalade õõnestamine ei jäta head muljet ja kui Eesti inimesed peaksid joonduma juhtide järgi, siis mis mulje jääb, kui eestlased õigusorganeid ei usalda. Peaminister samas ütleb, et usaldab. Kui Teie ei usalda kohtuid ja prokuratuuri, aga peaminister usaldab, kas Te siis ei usalda peaministrit ja kas saate tuua kolm konkreetset näidet, kus kohus või prokuratuur on rikkunud seadust?"

Jüri Ratas: "Eesti on armas. Eesti inimesed on armsad. Armas on Eesti ja Eesti riik. Eesti inimesed. Sellest tulenevalt ma Taavi Rõivasele vastasingi. Et minule on Eesti armas. Eesti iseseisvus on armas, mis on tulnud tänu meie vaarisade ja -emade targa töö tulemusena. Siin riigikogus toimuvad poliitilised vaidlused. Viis erakonda seisavad selle eest, et viia oma põhimõtteid ellu ja tugevdame seeläbi oma riiki ja maad. Kui keegi paneb Eesti rahvusvahelise maine löögi alla ja ütleb, et peaminister on valmis Eesti müüma esimesel võimalusel, siis ma ei saa sellega nõustuda."

Urmas Kruuse: "Probleem selles ongi, et räägite väärtustest, aga me ei saa enam aru, mis väärtustest te räägite. Lisaks olete ametis tõestanud, et olla peaministri toolil, hoiate sellest nii hirmsasti kinni, et unustate ära põhiprintsiibid, mille eest peaks Eestis seisma. Otsite justkui enda haletsust, rünnates Kaja Kallast ja pannes talle sõnu suhu. See mõte on jätkuvalt see, et kuna peaministri tool on nii jätkuvalt armas, siis teame ajaloost, et sedasi unustatakse ära kõik väärtused. Kui kaitsete Reitelmanni, siis küsimus pole selles, et ta riigikokku valiti. Kui inimesel on nii palju ignorantset, haiget ja solvavat lektüüri, siis see on probleem. Seetõttu küsime Teie käest väärtustest ja valikutest. Minu arvates Te ei liigu selles suunas. Mis on väärtusvalikud?"

Ratas väitis, et ei väänanud Saare sõnu. "Reitelmann valiti riigikogusse, ENPAs on riigikogu erakonnad. Seal oli enne Madison, nüüd esitas EKRE järgmise kandidaadi. Selgitan asja rahulikult ja põhjendatult, mida koalitsioon teeb sidusa ühiskonna loomiseks.

Indrek Saar uuris taas, kuidas Ratas selgitab, et Reitelmann saadetakse Eestit esindama, kui ta ründas Eestis pagulasi ning teisi inimgruppe.

Indrek Saar: "Ärge palun väänake mu sõnu. Tsiteerisin Reitelmanni, mina ei nimetanud kedagi tibladeks."

Ratas lisas, et ei nõustu Reitelmanni väidetega.

Ratas läks tagasi riigireetmise juurde ja räägib liitlassuhetest. "NATO suhted on Eesti jaoks äärmiselt olulised."

Ratas: "Ma ei ole taganenud oma väärtustest ja nendest ma ei tagane. Kampaania käigus oli üks põhiküsimus, et kes teeb EKREga koostööd ja kes ei tee. Ma ütlesin, et nende väärtustega ma koostööd ei saa teha ja neid väärtuseid täna valitsuses ei ole. Ma arvan, et meil on praegu hea koalitsioon. Parim tänaseks kontekstis. Koalitsiooni üks nurgakivi on sidus ühiskond."

Indrek Saar: "Poliitikuid peavad teatavalt tegema teatud väärtusvalikuid. Seda peab tegema ka peaminister. Sel hetkel, kui sina otsustasid taganeda sõnapidamisest, kuna enne valimise lubasid, et ei loo EKREga koalitsiooni. Hiljem taganesid sõnadest, et sedasi saab luua sidusama ühiskonna. Oled seda väga palju rõhutanud, aga viimasel ajal on seda vist piinlik öelda ja olen seda sinu suust kuulnud vähem. Eile toimus siin saalis hääletus ja sinu heakskiidul saadeti ENPAsse Urmas Reitelmann. Küsimus pole selles, et Reitelmann pole seni aru saanud, kuhu ta saadetakse, sest rääkis eile kõnetoolis NATOst, millega on ENPAs vähe tegemist. See inimene on öelnud, et Eestis parasiteerib 300 000 tibla ja pagulased on prussakad ja mugavuspagulased. Kuidas sa selles olukorras selgitad, et nii luuakse sidusat ühiskonda?"

Opositsioon tõstab Ratta vastuse ajal taas häält.

Opositsioonist kostab naeru. Ratas ütles, et peab Kallase väiteid rünnakuteks Eesti riigi ja enda suunal. "Ma loen täna ajakirjandusest, et olete pannud püsti konstruktsiooni, et kui Järvik lahkub, siis te vabandate. Aga mille eest te vabandate, kui väidate, et pole seda väitnud?" rääkis Ratas.

Ratas väitis, et vastas juba kaks korda küsimusele. "Ma näen, prokuratuur on sõltumatu," lisas ta. Ta ei vastanud, mida teeb Helme osas, kes prokuratuuri sõltumatust küsimuse alla seab.

Kaja Kallas: "Küsin, kas see on lubatud, et peaminister otsesõnu valetab siin praeg, sest riigireetmisest ei ole ma rääkinud. Rääkisin, et peaminister soovib väga olla peaminister ja on valmis selle nimel lubadustest ja väärtustest loobuda. Soovin stenogrammist see tsitaadi eemaldada, seda üritab Ratas üle dramatiseerida, et viia teema mujale. Küsimus puudutas seda, mida Ratas peaministrina teeb siseministriga, kes on kahtluse alla seadnud uurimise sõltumatuse. Ta ütles, et tema usub, et organid on sõltumatud, aga küsimus ei puudutanud seda. Küsimus oli selles, mida teeb Ratas siseministriga, kes õõnestab sõltumatust, mida prokuratuur ja uurimisasutused omavad."

Saalis teevad opositsiooniliikmed Ratta vastuse peale häält.

Ratas ütles, et prokuratuur on sõltumatu ja ei ole poliitiliselt kallutatud. "Kavatsen oma sõnadele kindlaks jääda ja neid välja öelda," lisas Ratas.

Taavi Rõivas märkis, et Ratas üritas kummaliselt teemat kõrvale viia ning ei vastanud, mida ta teeb, et Mart Helme ei jätkaks Eesti kui õigusriigi ründamist.

Ratas nõudis Kaja Kallaselt vabandust.

Taavi Rõivas uuris, mida Ratas teeb, et lõpetada Mart Helme rünnakud prokuratuuri ja Eesti õigusriigi suunal.Ratas ütles, et soovib vastata laiemalt. Prokuratuur teeb tema hinnangul professionaalselt tööd, kuid viimased kaasused on õigustatult tõstatanud küsimusi. Ratas viitas Mary Krossile, mil kohtukaasus lõpetati oportuniteediga, aga Kross väitis edasi, et teda rünnati. Ratas väitis, et on eilsest õhtust juurelnud tsitaadi üle, kus Kaja Kallas ütles, et Ratas müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui saab peaministrina jätkata. "Ma otseselt tõmban siin paralleeli karistusseadustikuga, kus räägitakse riigi reetmisest," märkis Ratas. "Kui Teil on need andmed, et Jüri Ratas on igal hetkel nõus maha müüma Eesti maad ehk reetma riiki, siis tuleb vastavad materjalid esitada prokuratuurile. Kui Teil neid materjale ei ole on ainus võimalus proua Kallase poolt ümber lükata ja vabandada," märkis Ratas.