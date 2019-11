BLOGI | Mis saab maaeluminister Mart Järvikust?

Maaeluministeeriumi skandaalid Järvik avaldas täna toetust endisele nõunikule Urmas Arumäele, kelle osas on algatatud kriminaaluurimine. http://www.delfi.ee/article.php?id=88026853 Maaeluministeeriumist kinnitati, et kantsler Illar Lemetti on ministeeriumis ning täidab enda tavapäraseid töökohustusi. Eile toetas minister Mart Järvik enda endise nõuniku Urmas Arumäe arvamusavaldust, et Lemetti on rikkunud sõnumisaladust ning dokumenti võltsinud. Siiski ei pea Arumäe väited vett. https://www.facebook.com/mart.jarvik/posts/2608253129251010#w=500 Mart Järviku endine nõunik Urmas Arumäe ei soovinud esmaspäeva hommikul Delfi toimetusele väidetavalt huvide konflikti kommenteerida. Usalduskriisis minister Järvik võttis nädalavahetusel ka enda kantsler Illar Lemetti osas sõna. http://www.delfi.ee/article.php?id=88019653 Loe lähemalt, kuidas küpses maaeluministri kabinetis plaan panna Maaelu Edendamise Sihtasutuse etteotsa minister Mart Järviku nõunik Urmas Arumäe. http://www.delfi.ee/article.php?id=88022883

Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust toimingupiirangu rikkumise paragrahvi alusel. Kuigi uuritakse Arumäed, pole kahtlustust veel kellelegi esitatud. Prokuratuur tahab teada, kas Arumäe rikkus seadust, kui andis Järvikule nõu PRIA tegevuse kohta, olles samal ajal süüdistatava kaitsja kriminaalasjas, kus PRIA on kannatada saanud pool.

Arumäe astus küll ametist tagasi, kuid Järvik pole säärast avaldust teinud. Ka Ratas kinnitas, et Arumäel selle valitsuse teenistuses kohta pole. Lisaks kohtub Ratas täna Järvikuga.

Lisaks võimalikule huvide konfliktile selgus, et maaeluministeerium tahtis Maaelu Edendamise Sihtasutusse möllida Urmas Arumäed ning siis saaks sihtasutus jagada otstarbeliselt ära sada miljonit eurot. Nõukogu poliitilisele survele ei allunud, kuid Arumäe ütles ometi hiljem ERRile, et sihtasutus võib saada kolmanda juhatuse liikme. „Poliitiline võim tuleb ja võtab kaasa omad töötajad. Kogu aeg on nii olnud, ükski erakond siin ei erine. Kultuur muutub, aga mustrid jäävad,” märkis Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu esimees Andres Oopkaup.