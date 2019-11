BLOGI | Mida teeb EKRE Mart Järvikuga? Mart Helme valitsuse pressikonverentsil: Lenin ütles, et kes töötab plaanita, see töötab halvasti

Pikemalt arutati riigisekretär Taimar Peterkopi täna pärastlõunal avaldatavat raportit maaeluminister Mart Järviku tegemistest. Ajakirjaniku küsimusele, et kas raporti ilmumisel on ka EKRE-l maaeluministrile plaan B, vastas Helme: "Lenin ütles, et kes töötab plaanita, see töötab halvasti."

Ta sõnul on raport usaldusväärne ja tasakaalukate allikatega materjal. Mis selle tulemus on ja mis saab Mart Järvikust, jäi aga selgusetuks. Peaminister Jüri Ratas sõnas, et koalitsioon ning ka ta ise võtavad aega raportiga tutvumiseks ning otsus Järviku saatuse osas ei pruugi niipea veel tulla.

Teemaks tuli ka Mart Helme "plaan B" - alternatiiviotsimine NATO-le, mida Helme Soome ajakirjanikele üleeile selgitas. Tänasel pressikonverentsil ta ägestus sellel teemal ning rääkis, et ta sõnadest on Kremli jutupunkte otsida pervesne. "Kui ütlete, et rahvusvahelises kogukonnas ei otsita tõhusamaid lahendusi, siis otsitakse," ütles Helme ja lisas, et plaan B ei pea olema ilmtingimata alternatiiv NATO-le, vaid võib ka toimida sellega paralleelselt. Ta sõnul oli Lõuna-Eestit räsinud tormi puhul näha, et vaja oli plaan B-d ning tõi lisaks veel näite kolme mere initsiatiivist, kus 12 Euroopa Liidu liikmesriiki teevad majanduskoostööd.

"Ikkagi minnakse ühtsena edasi," kommenteeris peaminister Ratas NATO küsimust.

Lisaks räägiti ka teistest valitsuse istungil arutlusel olnud teemadest nagu näiteks kaitseväeteenistujale riigivastaste kuritegude karmistamisest, välismaalaste põhiõiguste suuremast piiramisest (kohtu loal soovitakse nende kinnipidamisõigust pikendada kahelt päevalt seitsmele) ja muustki.

Valitsuse pressikonverents 21.11.2019

Aeg: peavad selguma uued asjaolud, mis õigustaks menetluse alustamist. Lihtsalt uudishimust pole põhjendatud seda teemat uuesti avama hakata.

Aeg: justiitsministeerium vaatab olukorra juriidilise poole üle.

Aeg: kindlasti emotsionaalne teema. On omaksed, kes tahavad vastuseid. Ja on neid, kes ütlevad, et hauarahu pole tarvis segada. Juriidilise poole pealt: on kolmepoolne siduv leping Soome ja Rootsiga. Üks analüüs on tehtud Estonia kohta, mis Lauri Mälksoo on teinud.

Helme: keeruline ja emotsionaalne küsimus. Lihtsalt lajatada ei saa. Kuidas juriidiliselt edasi sellega minna? Kuidas siseriiklikult edasi minna? Dokumente uuesti läbi käia ei anna efekti. Füüsiliste tõendite jaoks peab laeva üles tõstma. See on väga kallis. Meil ei ole vist isegi vastavat tehnoloogiat olemas. Kolmas aspekt on välispoliitiline. Puudutab teiste riikide kodanikke, rahvusvahelist vett. Tuleb leida konsensus teiste riikide valitsustega, mis tähendab pikka läbirääkimist.

Ratas: poliitiku sõnal on ülisuur kaal. Antud teema kontekstis tuleb korrutada mitmekordselt. Ükskõik, kumma suuna Eesti võtab: kas taasalustada või mitte - alustada uurimist, on sellel suur mõju. Täna ma ei ole valmis ütlema, kumma suuna me võtame. Omaksed soovivad teada saada tõde. Nende verisoonid juhtunust oleks vaja kas ümber lükata või kinnitada.

Elo Mõttus-Leppik: Estonia - kas on mõtet alustada uurimist?

Ratas: kõiki selliseid küsimusi, mis on KOV-idega seotud, arutab väga tõsiselt ja eelarvekõneluste käigus.

Ratas: need tasud on kohalike omavalitsuste pädevus.

Sven Soiver: kas valitsusel on plaanis teha midagi selle vastu, et lasteaiakoha tasu poleks seotud miinimumpalgaga? Sama küsimus ka alimentide kohta.

Reinsalu jätab Põlluaasa nõudmisi puudutava küsimuse vastuseta.

Reinsalu läheb lõpuks teema juurde. Ütleb, et meie piir on põhiseaduses määratletud Tartu rahulepinguga. Kahepoolne leping on olemas Venemaaga, aga on ratifitseerimata. Niisiis kestab varasem leping, mis on Tartu rahuleping.

Reinsalu räägib Rumeeniast ja väldib endiselt küsimusele vastamist.

Reinsalu räägib mingit muud juttu Arktika nõukogust.

Toomas Sildam: kui riigikogu esimees ütleb Venemaale, et tahame Eesti territooriumi tagasi, siis kas see on Eesti ametlik seisukoht?

Ratas: valitsus seda kindlasti täna ei aruta.

Hannes Sarv: kas Illar Lemetti küsimust arutatakse?

Ratas: ALDE - uue nimega New Europe - on oma vastused saanud ja see teema hakkab vaibuma. Tavaliselt, kui peaministrite vahel on kohtumised, siis ikka räägitakse, mis toimub ühe või teise riigis. Midagi erilist küll ei olnud.

Sven Soiver: Eile KUKU raadiole antud intervjuus mainisite, et küsimusi oli Hollandis Eesti poliitilise olukorra kohta. Ja ALDE plaanib mentori määramist Keskerakonnale. Kuidas hinnata seda huvi Lääne-Euroopast ja mida küsitakse?

Helme: Lenin ütles, et kes töötab plaanita, see töötab halvasti. Meie andmetel me ei näe nii suuri probleeme, kui erapooletu meedia on presenteerinud.

Elo Mõttus-Leppik: Kas EKRE tunnustab raportit ainult juhul, kui see raport toetab Järvikut või on nad valmis ka plaan B-ks?

Helme: mina ei ole mingit mustandit Peterkopi käest saanud. Olen Peterkopiga rääkinud. Ta on kinnitanud, et raport on väga tasakaalustatud. Ta on püüdnud vältida kellegi seisukohtade rõhutamist. Pole põhjust kahelda, et see on tasakaalustatud dokumentidel põhinev raport. Olen väga selgelt võtnud selle hoiaku, et maaeluministri erakonnakaaslasena hoidun täielikult igasugusest võimalikult surveavaldusena tõlgendatavast kohtumisest Peterkopiga.

Ratas: paar sõna NATO teemal. Eelmise aasta tippkohtumisel oli näha, et NATO läheb edasi tugevamana. Toona oli tippkohtumisel laual 2% panustamine. Sel aastal on nende panustavate riikide arv kasvanud. Kas NATO täna toimib? Jah, täna toimib. Heidutus kindlasti toimib. Ka Hollandi ametikaaslasel oli teatud muresid enne Londonis toimuvat tippkohtumist. Aga ikkagi minnakse ühtsena edasi.

Ratas: soovin tutvuda raportiga enne.

Marvel Riik: kas Ratas on Seedriga suhelnud ja millal on tähtaeg otsuse langetamiseks? Kas siseminister on ka riigisekretäri raporti mustandiga kohtunud?

Mart Helme: kui ütlete, et plaan B-sid pole vaja, siis on küll vaja. Just Lõuna-Eestis oli. Kui ütlete, et rahvusvahelises kogukonnas ei otsita tõhusamaid lahendusi, siis otsitakse. Üks neist on näiteks kolme mere initsiatiiv, kuhu on suuri riike kaasatud. Ka see on omamoodi plaan B. Võtaks lugupeetud ajakirjanikud mitte propagandisti hoiaku, vaid patrioodi hoiaku.

Toomas Sildam: küsimus oli ikkagi selles, et siseminister andis mõista, et Eesti on loomas teiste riikidega mingit plaan B-d.

Mart Helme: arvata, et me oleme Kremli agendid? Vabandust, ei ole. See on perversne mõtlemine.

Mart Helme: kas lugupeetud Aktuaalse Kaamera reporteril on olemas Kremli jutupunktid? Minul ei ole.

Ratas: on väga suur väljakutse, et NATO tippkohtumisest tullakse välja tugevamana, kui sinna minnakse.

Ratas: järgmisel päeval ütles Merkel, et transatlantilised suhted on olulised ja seda ütlesin ma eile ka Hollandis välja. USA juhtroll on äärmiselt oluline kogu Euroopale.

Ratas: ega siseminister ei öelnud seda valesti, seda on Prantsuse riigijuht NATO kohta välja öelnud.

Hannes Sarv küsib julgeoleku, NATO ja plaani B kohta: kas Helme ohuhinnangud on Kremli jutupunktidega sarnased või on valitsusel eri hinnangud?

Täna tuleb raport riigikantselei kodulehel avalikuks. Ratas tutvus raportiga juba hommikul. Peterkop peaks peale lõunat selle lõppraporti ka Ratasele tooma.

Ratas: loen läbi.

Sven Soiver küsib Rataselt, et mis tehakse Peterkopi koostatud Järviku raportiga edasi.

Raivo Aeg: kui sisseränne peaks olema massiline - korraga tuleb tuhandeid - tekib tõesti süsteemis tõrge. Kohus peab siis hindama olukorda ja andma loa põhiõiguste laiemaks piiramiseks. See on kuni seitse päeva, kuid võib olla ka lühem. Ei pea olema terve nädala. Õiguskantsleri hinnangul on ka nii isikute põhiõiguste kaitse tagatud.

Raivo Aeg: ka rahuajal peaksid süüteod kaitseväes omama suuremat karistust ja suuremat ennetavat eesmärki.

Reinsalu räägib, et Mart Helme väljaütlemistest NATO-s juttu ei tulnud. Muidugi Reinsalu ütleb Helme sõnade kohta avaldus, Helme vaidleb vastu: "Ma pole mingit avaldust teinud."

Reinsalu NATO tippkohtumisest detsembris: Saksamaa ja Prantsusmaa on teinud ettepaneku nö tarkade kogu asutamiseks

Mart Helme: üha enam soovitakse halli passi staatusest vabaneda, et Eesti kodakondsust saada.

Mart Helme räägib massilisest sisserändest ja võimalusest välismaalasi kinni hoida kauem kui 48 tundi. Juttu on kavatsusest laiendada kahepäevast kinnihoidmist seitsme päevani.

Ratas: valitsus arutas täna kava algatada uus uurimine Estonia huku väljauurimiseks, kuid leidis, et kohtuotsust edasi ei kaevata.

Valitsus leppis kokku, et ministeeriumid teevad lähtuvalt Lõuna-Eesti tormisündustest ettepanekud hädaolukorraseaduse muutmiseks.

Palju eesti tudengeid õpib Hollandis ja Ratasel oli neid hea meel näha.

Ratas räägib oma eilsest visiidist Hollandisse.

