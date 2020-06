BLOGI | Merike Jürilo ja Tanel Kiik selgitasid, miks Jürilo terviseameti juhi kohalt lahkub

"Praeguseks on kujunenud olukord, et vaatamata kõigele sellele, mida me saavutanud oleme, on minister ja kantsler soovinud minu lahkumist. Olen neile tänulik senise usalduse ja koostöö eest, kuid see on ootamatult otsa saanud," teatas Jürilo kirjas oma kolleegidele.

Ta märkis, et on oma tööd teinud pühendunult ja püüdnud igakülgselt panustada tervisevaldkonna arengusse.

"Olen alati kaasanud ja usaldanud meie meeskonda ja eksperte ning lähtunud tõenduspõhisusest. Mul on südamest kahju, et meil teiega ei ole võimalik koos edasi minna ja teha teoks neid plaane, mis meil olid plaanis ellu viia nende kahe aasta jooksul, mis minu ametiaja lõpuni jääksid. Mitmed arendused on pooleli ja mitmed koosmõeldud mõtted jäävad minust ellu viimata," seisab tema kirjas.

Terviseameti ja valitsuse vastasseis kasvas eriti suureks viimase nädala jooksul, mil amet oli sunnitud valitsuse survel võtma kasutusele koroona antikehade testid viisil, mis ei olnud selleks ette nähtud.

Jutt käib valitsuserakonna Isamaa suurtoetajast ettevõtja Parvel Pruunsilla ning Tarvi Olbrei ja Alari Aho poolt mai alguses riigile kingitud 50 000 antikehade kiirtestist. Selles saagast saab lähemalt lugeda Forte eilses artiklis.

Merike Jürilo avab terviseameti peadirektori kohalt lahkumise tagamaid Tanel Kiik: Küsisite, kas täna EKRE rõõmustab? Ei, täna ei ole mingi rõõmupäev. Erakonnad ega valitsus ei vali üldjuhul riigiametite juhte. Tagasiside on olnud kahjuks suhteliselt laiapõhjaline. Ma ei tee ühtegi otsust selleks, et EKREle rõõmu valmistada. Merike Jürilo: Me oleme rääkinud nendel teemadel, kus on tekkinud sõnumite ebakõlad terviseameti ja valitsuse vahel. Ja läbi nende arutelude tegelikult eelmisel nädalal sündis selline lõplik arusaam. Ei, me ei ole kuu aega järjest kohtunud ja arutanud, kas ma juba hakkan minema. Millistel tingimustel oleks saanud Jürilo jätkata? Tanel Kiik: Mis puudutab järgmist juhti, siis vastavalt seadusele on selleks tippjuhtide komisjon. Konkurss korraldatakse kiiresti, kuna on aegkriitiline olukord ja uus koroonapuhang võib tulla. Suve jooksul tuleb uus juht leida. Tanel Kiik: Veelkord, see on teadlik valik. Ma ei hakka kõiki üksikjuhtumeid... kes ütles ühte, kes teist... ma arvan, et see anna midagi. Igaüks saab ise tudeerida kolme kuu jooksul meedias avaldatut. Merike Jürilo: Ma pean tunnistama, et päris selge see mulle ei ole. Valitsuselt ei ole tulnud ühtegi selget sõnumit. Tanel on vahendanud fragmente. Kanal 2: kas teile endale on selge, miks valitsus soovib teie lahkumist? Tanel Kiik: Ebakõlasid on olnud kümmekond, aga ühtegi ei taha esile tuua kui murdepunkti. Kiik: Teadus-ja tõenduspõhisus on esmane. Me ei taha katse-eksitusmeetodit. Valitsuse otsused on sündinud tõenduspõhiselt. Suuremate otsuste puhul on kaasatud teadusnõukoda. Õhtuleht: On rõhutatud teaduspõhisust. Kas siin ongi kokkupõrge poliitikaga, kus oodatakse kiireid samme ja mitte teaduspõhisust? Tanel Kiik: Kahe-kolme kuu jooksul on tekkinud arutelusid ja vaidlusi, ebakõlasid küllalt palju. Tanel Kiik: Ebakonkreetne olen teadlikult. Karoliina Vasli Delfist: palun tooge näiteid ebakõladest Merike Jürilo: Tänan kõiki - meediat koostöö eest, oma meeskonda, kes on olnud selles kriisi tohutult tubli. Palusin end vabastada ametikohalt, sest minul juhina on raske targalt ja efektiivselt oma tööd teha, kui meedia kaudu saan teada usaldamatusest ja paljudest muudest asjadest. Taneliga, sotsiaalministriga, on tegelikult olnud koostöö väga hea. Tanel on olnud väga mõistev, kuulab ja mõtleb kaasa. Terviseametit ja seda kriisi juhtides olen lähtunud terviseameti väärtustest: asjatundlikkus, avatus ja hoolivus. Asjatundlikkusest rääkides terviseameti juhina ja meeskond on andnud oma panuse tõenduspõhise arvamuskultuuri kujundusse. Kriisis oleme lähtunud tõenduspõhistest argumentidest. Kiik: Loodan, et ta kaalub tulevikus tervisevaldkonnas jätkamist. Tagasihoidlik palve avalikkusele on see, et mitte teha liiga kaugeleulatuvaid järeldusi olukorrast, kus me praegu oleme. Kiik: Selles vaates oleme kohtunud terviseameti juhiga korduvalt ja leppinud kokku, et tervisevaldkond saaks edasi minna ja edasi saaks minna ilma tarbetu minevikutaagata, ilma umbusaldusliku õhkonnata on hetkeseisuga kõige mõistlikum Merike Jürilol lahkuda. Ma tänan teda tehtud töö eest. Kiik: Miks oleme sellesse olukorda jõudnud on üksikute ajas kuhjunud pisiasjade kuhjumine ja see on viinud usalduse mõranemiseni. Sellest on kahju. Tanel Kiik: Koostöö tervisevaldkonnaga on olnud pigem hea. Terviseameti rolli ei taha ma pisendada.