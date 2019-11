BLOGI | Mart Helme plaanist B: šokiteraapiat vajab ka riigikogus istuv ajusurnud seltskond ja meie liitlaskond

"Ma seletan teile ära, mis on plaan B. Plaan B on esmase kaitsevõime tõstmine tasemele, kus see on ka iseseisvalt heidutav, nii et me suudame ära oodata, kuni liitlased meile tõepoolest oma võib-olla aeglase, kohmaka ja poliitiliselt tahtetu otsustusmehhanismiga appi jõuavad," rääkis Helme.

Helmelt küsiti korduvalt eile õhtul Soome meedias ilmunud avalduse kohta, milles ta ütles, et Eesti vajab NATO kõrvale plaani B ning lisas, et selle kallal tehakse tööd. "Ma ei ole mingeid avaldusi teinud, ma olen mõtteid avaldanud, aga need ei ole avaldused," kostis seepeale siseminister.

Marko Mihkelsoni arupärisele vastates sõnas Helme muuhulgas, et on ta väga zen-budismist ning lisas, et selles on mõiste "šokiteraapia". Just viimaseks nimetas ta ka oma juttu plaanist B. "Ja seda šokiteraapiat vajab mitte ainult siin saalis istunud, tihtipeale, ma julgen isegi öelda, ajusurnud seltskond," rääkis minister, kes oli sunnitud saalist kostuvate valjude hüüatuste tõttu lühikese pausi tegema, kuid jätkas: "... vaid seda vajab ka meie liitlaskond teistes riikides. Seda on vaja selleks, et te õpiksite teistmoodi maailma asju nägema, mitte ei arvaks, et maailm on samasugune nagu siis, kui Nõukogude Liit kokku varises. Maailm ei ole enam samasugune."

Säärase lugupidamatuse eest sai Helme riigikogu aseesimees Siim Kallaselt noomida.