BLOGI | Mart Helme: kriisireserv tuleb niikuinii. Vaidlused kaitseministeeriumiga käivad vaid detailide üle

Selleks on Siseministeerium koostanud politsei ja piirivalve seaduse, abipolitseinike seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis aitab Politsei- ja Piirivalveametil kriisiaja ülesandeid paremini täita ning tänu suuremale hulgale abipolitseinikele ja politseiametnikele laiendada oma võimekust kriisiolukordades kiiresti reageerida.

„Politsei ja piirivalve kriisireservi jaoks tahame nelja aasta jooksul õpetada kriiside lahendamiseks välja kuni 1200 inimest, kes abipolitseinikena kriisireservi kuuluvad. Seadusandlust on vaja muuta, et tagada nende inimeste õiguspärane kaasamine politseiorganisatsiooni, viia läbi vajalikud koolitused ja tagada sotsiaalsed garantiid,“ ütles siseminister.

Koalitsioonileppes kokku lepitud kriisireservi loomine juhindub julgeolekupoliitilisest olukorrast ja soovist tagada reaalselt siseturvalisus ja elanikkonnakaitse kõikides oludes. „Lõppeesmärgina nähakse Siseministeeriumi valitsemisalana, mille ametid oma ülesehituselt ja varustatuse tasemelt on võimelised senisest enam kandma võrdselt vastutust nii rahu-, kriisi- kui sõjaolukorras,“ sõnas Mart Helme.

Eelnõu esimene kooskõlastusring on lõpusirgel. Saabunud ettepanekud töötab Siseministeeriumi läbi ning soovib leida neile koostöös lahendused.

Kriisireservi selgitused

Õhtuleht küsib, miks inimene peaks olema huvitatud sellest? Helme: Esimene präänik on see, et see võiks olla patriootiline soov. Lisaks ka tunnitasu väljakutsel. Kindlasti on ka inimesi, kelllel on huvi selle valdkonna vastu, huvi saada väljaõpe ja varustus. Ärme unusta olulist asja nagu relvavendluse tunne.

Helme: Kriisid algavad väga tihti siseriiklitest kriisidest. Meil on kindlasti vaja inimressurssi. Osalevate inimeste kvalifikatsiooni on vaja tõsta tasemele, kus nad ei ole lihtsalt statistilised ühikud, vaid on võimelised ja oskavad panustada.

Delfi küsib, mis on takistanud sõjaväepolitsei väljaõppe kasutamist? Helme: Sõjaväepolitseinikud, kes reservis on, on üks sihtgrupp, keda vaatame värbamiseks. Sisekaitseakadeemiasse oli politseilistele erialadesse nii suur tung, et ei õnnestunud kõiki vastu võtta. Kõik, kes jäid ukse taha, neile leppisime kokku, pakutakse võimalus liituda abipolitseinikena politseijõududega. Ja soovi korral pakume kriisireservi liikmeks astumist, et saada seal vastav väljaõpe.

Õhtuleht küsib uuesti: kui varasemalt mõeldi just kaitseliidu kaasamisse, miks nüüd siis just sisekaitsereserv? Otsla: kogu kriisireservi mõte on luua täiendavad võimalused, ennekõike et seda ressurssi oleks võimalik igal juhul kasutada ka keerulistes riigikaitselistes olukordades. Et kui keegi teine saab riigikaitse ülesanded, siis oleksid isikud, kes jääksid PPA juurde.

Helme: Siseministeeriumi võimekus nii mõneski valdkonnas on tegelikult suurem kui kaitseväel. Meie laevastik on võimekam, kopteripark, kopterite kasutamine on midagi niisugust, mida kellelgi teisel Eestis ei ole. Tegeleme sellega, et laevastikku ja kopterivõimekust veel täiendada. Meil on puudu üks kopterimeeskond. Saan vahepeal sõnumi, et kopteri kasutamine mõne tunni jooksul pole võimalik, kuna kopterimeeskondade töötunnid on täis. Meil ei ole evakuatsioonikopterit, on käimas ettevalmistused ja läbirääkimised Euroopa Komisjoniga, et muretseda üks, vb 2 suuremat evakuatsioonikopterit. VÕib vaja minna näiteks tulekoldest evakueerimisel, või päästeparvelt. Need on asjad, millega tegeleme ja usun, et nii mõnigi neist saab lahenduse järgmisel aastal.

Tuleb küsimuste voor. Õhtuleht küsib Otslalt: plaani on veeretatud aastaid, kas ka varem kaitseministeeriumist on tulnud vastuseisu? Otsla: Tõepoolest on räägitud pikka aega sellest. Varasemalt on otsitud lahendusi kaitseväe suunalt. Kuidas reservis olevad isikud paremini hõlmata sisekaitsesse. Helme: koalitsioonilepingus on öeldud: loome kriisireservi, mida saab kasutada nii piirivalve kui korrakaitse täitmiseks. Kui kaitseministeerium ei kooskõlasta, siis ta võib vaielda detailide üle, aga mitte põhimõtte üle. See avaks koalitsioonilepingu. Kriisireserv tuleb, iseküsimus on detailides. Leiame kokkuleppe koha.

Helme: vajadus selle järele on nii ilmselge, et pole kahetimõtlemist. Minu roll on see, et tegin ukse lahti ja läheme täiskäigul edasi. Keegi ei saa meid siin rajalt maha lükata. Küll me õiguslikud ja muud vaidlused ära vaidleme. Keegi ei võta kelleltki midagi ära. Mida me tahame, on juurde anda. Ametkondlik armukadedus võib lõppkokkuvõttes ka lahutuse põhjustada. Aga küll me neist hoogudest üle saame.

Helme: Me ei loo tegelikult midagi, mida ei ole. Kasutame platvormi alusvankrina abipolitseinikke. Arendades seda nii, et see tagab piisava reservi mistahes kriisiolukorraks. Abipolitsei on olemasolev organisatsioon. Me kasutame olemasolevat organisatsiooni. Kriisireservi puhul, kes sinna registreeruvad, need inimesed peavad saama vastavad lepingulised alused, et selliste kriiside puhul on neil kohustus välja tulla. See on vabatahtlikkus lepingu alusel. Mitte nii, et "mul tööandja ei luba ära tulla".

Otsla: Ongi vaja luua parem selgus, kuidas tänaseid vabatahtlikke paremini kaasata just korrakaitsetegevusse.

Otsla: Pronksiööl osalevate isikute hulk oli ca 1500, kes agressiivselt käitusid. Tavaliselt on meeleavaldustel 1 politseinik tuhande meeleavaldaja kohta. Kui tuleb aga vägivald sisse, oleks vaja tuhande inimese kohta umbes 10 politseinikku. Pronksiöö korral teatud juhtudel olnuks vaja ühe mässaja kohta ühte politseinikku.

Jaanis Otsla saab nüüd sõna: laia kõlapinda on leidnud see, mille jaoks seda reservi luuakse. Probleemid hakkavad tekkima siis, kui riigikogu kuulutab välja mobilitsatsiooni, kus vabatahtlikud ja reservid hakkavad riigikaitseülesandeid täitma. Muudes olukordades vabatahtlikega probleemi pole. On vaja tagada näiteks sõja korral avaliku korra tagamine. Kui on vaja riigi piir sulgeda, eeldab see täiendavaid ressursse.

Helme: Väga traagiline sündmus oli Lihula tulistamine. Ma nägin video pealt, kui hea varustusega ja professionaalselt tegutsesid seal kiirreageerijad. Kui sinna saata vastava varustuseta politseinikud, oleks see väga suur risk.

Nelja aastaga kulub ca 20 miljonit eurot.

Helme: kunagi ei saa välistada massirahutusi. Ka siin on vaja inimesi, kes teavad, mida teevad. See on väga oluline ja need iniemsed saavad vastava väljaõppe ja varustuse. Kui kaitseväelased või -liitlased õpivad lahingukäitumist täiesti teise loogika kohaselt, siis märulipolitseil on täiesti teistsugused ülesanded, teistsugune relvastus.

Helme: kriisireserv hakkab vajadusel tegelema piirivalvega

Helme: tugevdame, mitte ei nõrgenda riigikaitset. Kaitsevägi ja kaitseliit tegelevad sõjalise riigikaitsega. Politsei ja piirivalve tegelevad siseriikliku turvalisuse tagamisega. Need ülesanded mooduistavad ühe terviku. Need ei tähenda, et üks saaks täita teise ülesandeid.

Helme: Nii abipolitseinikud kui kaitseliitlased on vabatahtlikud. Neil ei ole ülesannet ega kohustust ega võimalusi hädaolukorras riigikaitselisi ülesandeid täita. On vaja ka tagada, et inimesed ei kattuks erinevates organisatsioonides.

Helme: Mart Helme on instrument, mis aitab asju ellu viia ja võitleb selle eest, et asjad tööle hakkaksid. Miks vaja? Meil on värske kogemus koroonakriisi ajast. Kui hädas me olime, et saada kokku inimesi paari kuu jooksul tagama saarte isolatsiooni, piirikontrolli.

Unustage ära, et ma siin endale eraarmeed loon. Ma ei ole tõenäoliselt nelja aasta pärast isegi minister enam - Helme.

Helme: Kriisireservi on vaja, sest näeme, et Eestis on palju inimesi, kes oma erinevates tegevustes tegelikult kattuvad. Kui meil on 1100 abipolitseinikku, siis umbes 450 neist on samal ajal ka kaitseliitlased. Seega sõjaolukorras või mobilisatsiooni korral lähevad need inimesed ära ja 1100 abipolitseinikust jääb järele natuke üle poole. Tahame ette valmistada veel 1200 abipolitseinikku nelja aastaga.

Helme: On tulnud päevakorda, nagu mina oleks kaitseliitu halvustanud. Absoluutselt ei pea paika. Kas ajakirjandus on jälle liiga teinud? MUidugi on liiga teinud. Ma ei ole halvustanud, juhtisin tähelepanu väga lihtsale asjale - neil pole piisavalt varustust siseturvalisuse jaoks. Ma ei ole halvustanud. Vastupidi, me kõik oleme näinud, kui asendamatud ja tublid nad on olnud erinevates olukordades. Mul ei ole siin teistsugust arvamust. Katsed neid mulle omistada on pahatahtlikud.

Mida arenenum ühiskond, seda spetsialiseeruvam ta on. See eeldab väljaõpet, ressursse, varustust. Kriisireservi puhul räägime seadusandluse kohandamisest muutuvatule vajadustele.

Helme: Siseturvalisus on selline hargnev nähtus - ühelt poolt räägime täiesti selgelt tsiviilvaldkonda kuuluvatest asjadest. Kuidas tagada, et meil oleks vähem tuleõnnetusi, hukkunuid, missugust profülaktilist eeltööd teha veeõnnetuste ennetamiseks jne. Teisalt - kõik on inimesed, inimesed on emotsionaalsed olendid. Vaja on tagada avalik kord, mis on politsei vastutus.

Alustab minister Mart Helme: Mul on hea meel, et kaitseministeerium on aidanud meil kriisireservi teema fookusesse tõsta. Jagame selgitusi, mida oleme ka varem jaganud. Milles on küsimus? Selles, et ministeeriumitel on oma vastutusalad. Vastutusala raames tuleb meil tagada ülesannete täitmine, mison valitsuse otsustega kirja pandud. SiM vastutusalas on siseturvalisuse tagamine, mis liigitub riigikaitse ja põhiseadusliku korra püsimise raamidesse. Kahetsusväärne, kui kogu selles raamistuses püütakse mingeid segmente lõigata ja asju vastandada ja eristada. või poliitilise moonutuse nurga alt näidata.

