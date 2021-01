BLOGI | Mailis Reps "Esimeses stuudios": ei saa salata, minu suhtes menetlus käib, pean siin tõsiselt otsustama, mis positsiooni ma võtan

Mailis Reps ERR eetris

On aeg, kus me peaksime hindama kõiki ühiskonna gruppe. Laua taga on inimesed, kes soovivad edasi minna rahulikult.

Kas kleidid on paremad kui kaabud?

Mida ütlete endistele partneritel, kes tunnevad end reedetuina? Meil oli huvitav koostöö 20 kuud. Ma viimase hetkeni ei olnud arvamusel, et Ratase tagasiastumine on parima lahendus.

See liikumine on kogu aeg käinud. Meie lähenemine on, et see pole kuupäev, vaid sammud, lapsevanemale parema võimaluse andmine.

Kas see tähendab üleminekut eestikeelsele õppele või tähendab see natuke rohkem eesti keeles õppimist?

Oli soov Reformil eriti teada, et mis on need numbrid, palju meil on õpilasi, mitut õpetajat vajame, enne, kui läheme seadusesse kuupäeva panema.

Mis saab eestikeelsest haridusest, mille te vaiba alla pühkisite?

Mis saab legendaarsest Ühtse venemaa leppest? See on väga keeruline, oleme selle otsas mediteerinud, aga kinnitan veel, et ei mäleta ei mina ega Ain Seppik, et millises sahtlis see on. Keegi ei oska sellega midagi teha, see ei mõjuta meie valikuid kuidagi.

Ajakirjanikud teevad oma tööd, ma pole kunagi neid süüdistanud. Laste teema oli tundlik, see oli perele raske, aga ma olen selle ameti valinud, eksimust tunnistan, püüan edasi liikuda.

Palju õnne Õhtulehele, ütleb Reps asjaolu kohta, et Õhtulehe meeskond sai täna tema tagandamiseni viinud lugude eest Eesti tähtsaima ajakirjandusauhinna.

Ei saa salata, et minu suhtes menetlus käib, ma pean siin tõsiselt otsustama, mis positsiooni ma võtan, ütles Reps oma tuleviku kohta valitsuses. Kas ta sobib ikka ministriks, olles kaks kuud tagasi lahkuma sunnitud? Eks tuleb siis ka mingi otsus, jätab Reps jutu lahti.

Televaatajad Urmas ja Helir kommenteerivad kindlasti veel igasuguseid asju, aga ma praegu rohkem ei lahkaks seda. ERJK toimingud pole olnud meile kõigile meelepärased, aga see muudatus ei olnud katse ERJK tööd lämmatada.

Keskerakond loobub ERJK sulgemise nõudmisest, kust see äkki? Seeder mäletas, et Reps on selle idee koalitsiooninõukokku tooja.

Olen kindel, et kapo on vaadanud ka muid meie annetusi, seega ei saa Keskerakonna teistes annetustes kahelda.

Me kõik vastutame. Kui seni saime tegeleda oma kahtlase minevikuga, siis see oli praegu nüüdisajas.

Kas keskerakond tunnistan end süüdi korruptsioonis või mitte? Reps: lihtne vastus on, et eks kohtud menetlevad. Aga me oleme seda süüdistust võtnud väga tõesiselt, äärmiselt kahetsusväärne juhtum.

Keskerakonna poolt vaadates - kellega me oleksime siis koos opositsioonis olnud? Keskerakond ikkagi kaotas peaministrikoha.

Reformi ja Keski valitsus on stabiilsem, alternatiivsesse kolmikliitu on pinged juba sisse ehitatud, erinevatest aegadest.

Olete tulevaselt opositsioonilt saanud juba sildi "korruptsioonivalitsus". Kas teil polnuks lihtsam opositsioonis olla?

Kui läheme pikemalt tagasi, siis kolmikliidus olid ikka pinged näha. Keegi aktiivselt koalitsiooni ei lõhkunud. Kas oli valmisoleks, et ühel hetkel koalitsioon lõppeb - see ajend oli meil olemas, olid ka kontaktid teiste erakondadega, Isamaaga, Reformiga. Lahkumine tuli aga, kui Ratas tagasi astus.

Kuidas see kõik ikkagi võimalik on? Ratas astus tagasi, aga siis olite äkki pulmas üks peategelasi. Kas te poleks pidanud hoopis opositsiooni jääma?

Kas koalitsiooniläbirääkimistel pole tüliks läinud, või olete seda varjanud? Reps: diskussioonid on hillitsetumad. Me Kallasega hoiame seda joont, et oleme kompaktsemad, liigume teemadega edasi. Eksperdid vaidlevad, aga mitte parteipoliitiliselt, vaid voodikohtade või raiemahtude üle.

Kuusk: Martin Helme ütleb, et praegused võimukõnelusd on peenhäälestus ja rahajagamine. Reps: Martin Helmes on jah sellist pahameelt...

Juba räägitakse, et Keskerakond on neilt läbirääkimistelt võtmas suuremat vorsti. Reps: Ei, Kaja Kallas on peaministrikandidaat, kes on oma meeskonnaga kiiresti hoo üles saanud.

Reps: ei ole kuulnud.

Kas olete kuulnud sellist nalja, et Ratas astus tagasi ja president andis Mailis Repsile ülesande moodustada uus valitsus koos Kaja Kallasega?

