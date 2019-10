BLOGI | Kert Kingo ütles riigikogu ees, et usaldab EASi ja prokuratuuri: erinevalt Viive Aasmast on minu kogemused EASiga positiivsed

Eesti Post andis hiljuti teada, et tõstab ettevõte perioodika kojukandeteenuse hinda. Seepeale pöördus Eesti Meediaettevõtete Liit konkurentsiameti poole, et saada teavet otsuse tagamaade kohta. Ärileht kirjutas täna, et maksikirjaga Eestisse jõudvad hiina pakid tõid mullu Eesti Posti alla kuuluvale Omnivale 1,5 miljonit eurot kahjumit.

Kingo sõnul on ta olukorra lahendamiseks tellinud kõikide kontsernide analüüsi, mille tulemused peaksid kevadel tulema. Analüüsi põhjal saab edasi tegutseda ja otsuseid langetada, ütles Kingo.

Ratast boikoteeriti

Kuigi infotunnis oli kohal ka peaminister, siis boikoteerisid saadikud teda selgi korral. Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatliku erakonna saadikud panid seljad Ratase vastu kokku üle-eelmises infotunnis, sest peaminister ei andnud nende küsimustele selgesõnalisi vastuseid. Sotside juhi Indrek Saare sõnul on boikoti põhjus ka Ratase patroniseeriv stiil vastamisel, mida omavahelistes suhetes ei peaks kasutama.

RIIGIKOGU INFOTUND

Eerik-Niiles Kross uurib Kingolt quantum revolutsiooni kohta: uue quantum tehnoloogia kasutusele võtmine muudaks kogu tehnoloogia, millele e-riik tugineb, kasutuks. Kas te jagate seisukohta, et see on praegu üks olulisemaid IT protsesse ja miks te ei käinud selleallase alliansi kohtumisel? Kingo: ma ei oska selle suuna osas konkreetseid tegevusi välja tuua, aga töö selles osas meie strateegiaga käib. Kuna IT on väga spetsiifiline valdkond, siis mina kindlasti ei ole see IT spetsialist. Nendel konvrentsidel osaleb tavaliselt meie asekantsler, kes on spetsialist nendel teemadel.

Kruuse küsib taas Kingolt elu võimalikkusest maal: postiteenust on praegu nii optimeeritud, et osades piirkondades saadakse lehed alles õhtul kätte. Ütlesite, et tellisite analüüsi, et Eesti Posti tegevus üle vaadata. Mida te tahate sealt teada saada? Kingo: kahjumlik Omniva on üks Eesti Posti osa, pärast analüüsi saab otsustada, kuidas jätkata. Et inimesed saaksid oma kodukohtades elada edasi, mis ei paikne Tallinnas või Tartus või Pärnus, seni peab Eesti Posti kaudu kojukanne jääma. On inimesi, kes kirjutavad kirju, kes tellivaid lehti. Kruuse: Kas olete peaministriga rääkinud ja mõelnud lahendusele, et kojukanne ei muutuks nii kalliks, kui hõredates piirkondades ongi see keeruline ja hind läheb kõrgeks? Kingo: oleme leidnud, et ainuke võimalus on tellida analüüs ja selle põhjal otsuseid teha. Kuna nad on struktuuri järgi niimoodi üles ehitatud, et ei saa olla lihtsaid jagunemisi või erastamisi, siis on vaja teha analüüs.

Ligi toob välja, et kuigi Kingo mainis, et ta on juba jõudnud palju teha, siis allkirjade andmine "palju" ei ole. Küsimus on tal e-valimiste kohta - töörühma kokku kutsudes tundus Kingo meelestatus kriitiline, mis on nüüd muutunud? Kingo: ma olen koguaeg olnud seda meelt, et e-valimised on vahend eestlastele, kes ei ole oma kodumaal, et osaleda riigi tegevustes ja hoida sidet. Prioriteet on teha e-valimised võimalikult turvaliseks, et ei oleks turvaauke.

Signe Kivi: palun tutvustage olulisi uusi algatusi, mida olete oma tööajal ette võtnud? Kingo: esimesena on üks oluline tegevus elektrooniliste valimiste töörühma kokku kutsumine, et teha e-valimiste süsteem mõistetavaks ja usaldusväärseks. Olen tegelenud aktiivselt Eesti Posti tegevusega ja arutanud erinevate osapooltega ettevõtte probleeme, on tellitud analüüs ja esmased ressursid suuname töötajate palgatõusuks. Olen allkirjastanud määruse, millega toetatakse suurinvestorite raha paigutamist töötleva tööstuse sektorisse. Valitsus on kiitnud heaks minu ettepaneku, millega muutsime riigi infosüsteemide regulatsiooni. Olen allkirjastanud määruse, mis lubab ettevõtjatel saada toetusi teadus- ja arendustööd.

Raimond Kaljulaid pärib Kingolt tehisintellekti valdkonna arendamise kohta - kas ta peab selle arendamist ja ennetavaid meetmeid oluliseks? Kingo: see on oluline tööriist, millega on seotud palju õigusakte, et kellegi huvisid ei kahjustaks. Ma olen väga toetav tehisintellekti suhtes, aga regulatsioonidega tuleb täpselt reguleerida inimeste õigused. Kaljulaid: Millisena näete võimalusi, kuidas riik võiks selle sektori arengut toetada? Regulatsioonide osas pole tehisintellektiga seotud töörühma sõnul uusi meetmeid plaanis. Kingo: meditsiinivaldkonnas oleks tehisintellekt väga abistav vahend, aga seejuures on oluline inimese andmeid kaitsta. See oli üks näide, aga tehisintellektil on neid võimalusi väga palju ja valdkondi väga erinevaid, kus neid kasutada.

Kruuse: Ettevõtjad on öelnud, et nad vajaksid konverentsikeskust. Kas te homme oleksite valmis sellel teemal arutama, et leida kõige kiirem lahendus, et kui erasektor sellesse keskusesse investeerib, mis riigile kaasfinantseeringuna läheks vähem maksma kui praegu kavandatud projekt, siis kas oleksite valmis seda tegema? Kingo: turismis on suund konverentsiturismi arendamisele ja suurem konverentsikeskus aitaks turismi edendada. Mul ei ole põhjust sellega venitada, aga mis saab homme, selgub, sest mul puudub igasugune info selle kohta.

Sõerd: kogu kompleksi projekteerimine maksab 10-20 miljonit eurot. Mis see summa 2020. aasta eelarve real on? Kas ehitus- või projekteerimisraha? Kingo: vastab tõele, et 20 miljonit on nihkunud 2021. aastasse, me ei saa seda järgmisesse aastasse planeerida, kui meil pole taotluse kohta veel otsust tulnud. See summa hõlmab paljusid tegevusi ja midagi nendest võib nimetada ka ehitustegevuse alla. Praegu on need asjad veel ebaselged, alles homme tuleb ooperimaja arutlusele. Seni oli teada, et see tuleb eraldi majja.

Aivar Sõerd uurib Kingolt Linnahalli rekonstrueerimise kohta. Valitsus hakkab homme arutama plaani teha sellest ooperimaja. Minu arusaamise järgi on Euroopa Komisjonile esitatud riigiabi loa taotlus vaja nüüd ümber teha, nullist alustada ja asi hakkab venima? Milline on teie seisukoht homsel kabinetiistungil? Kingo: nagu te ise viitasite, siis arutelu tuleb homme. Praegu ei saa ma seisukohta öelda, sest mul puudub info. Riigiabi loa taotluse ümbertegemise kohta ei saa ma samuti midagi öelda, sest homme on see arutlusel.

Jürgen Ligi Kingole: on tore üllatus, et te usaldate prokuratuuri ja EASi, mis teie erakonna hinnangul paigutuvad süvariiki. Te olete aga rääkinud segadustest EASis, milliseid te silmas pidasite ja kas olete oma hinnangut muutnud? Kingo: me teame segadusi Ärma talule toetuste väljastamisega, see juhtum, ma ütleksin, on EASi suur segadus olnud.

Kranich: te ei ole algatanud EASi suhtes mingeid järelevalve tegevusi? Kingo vastas, et puudub vajadus hakata dubleerima prokuratuuri tööd.

Heiki Kranich uurib Kingolt: minus on tekitanud segadust info jagamine ja töökorraldus. Teie nõunik Viive Aasma, kes on olnud kriitiline EASi suhtes, lahkub nüüd ametist. Teie olete siin täna EASist väga positiivselt rääkinud. Kuna Aasma väidab, et te teate tema korruptsioonikahtlustest EASi osas, siis kas te olete seda uurinud või mitte, nagu teie Aasma ütles? Kingo: olukorras, kus prokuratuur on tuvastanud, et EASis ei ole korruptsiooni, siis ei ole mõistlik seda mitte usaldada. Meil on Aasmaga erinevad kogemused EASiga. Minu esmased kontaktid on saanud alguse 2019. aasta maikuust, Aasmal juba 2017. aastast. Minul on positiivsed kogemused ja minu eesmärk on EASi teha usaldusväärsemaks.

Ossinovski Kingole: vastasite eelmisele küsimusele, et teie poolt oleks vastutustundetu võtta seisukoht USA-Hiina tariifisõja osas, sest tegu on erimeelsusega. See on aga juba juhtunud fakt, millel on maailmamajandusele suured mõjud. Mis on teie arvates kaubandussõja mõjud Eesti ettevõtlusele? Kui te ei tea, siis võite seda ausalt öelda. Kingo: ma ei ütle, et ma ei tea. Mul on ülevaade, millised arutelud on EL-s olnud ja minu andmetel otsitakse praegu pingetele lahendust. Neid pingeid on plaanis läbirääkimistega vähendada ja ma ei saa siin öelda, et nüüd on nii ja mis meie edasi teeme. Peame järeldused ära ootama.

Mart Võrklaev küsib Kingolt: kuidas on viimase miilini jõudmisega? Eelarves on selleks raha vähendatud, kas see tähendab, et viimase miili probleemi lahendamine ei ole enam prioriteet? Kingo: See on prioriteet. Vajadus oleks 100 miljonit, aga meil on kasutada 20 miljonit. Maaostu- ja omandi probleemi tõttu takerdus see, aga tegutsetakse nüüd edasi. Mis kuupäevaks arendus valmis saab ja mitu majapidamist saab 20 miljoniga kaetud, selgub.

Ligi ütleb Kingole, et ekspertide hinnangul kahjustab valitsus oma makromajandusliku poliitikaga ettevõtlust. Nüüd on teemaks pensioniraha väljamakse. "Mida te teete, et neid kahjulikke mõjusid - probleemid investeeringutes, tööjõuturul ja inflatsioonile - vältida? Mis on teie kui ministri roll?" Kingo: esmalt ütleksin oma seisukoha pensioniraha vabastamise kohta - inimesel on õigus otsustada oma raha kasutamise ja käsutamise üle. Mulle teadaolevalt on kindlaks tehtud, et pensioniraha ei plaani paljud inimesed välja võtta. Ettevõtlus toimib samamoodi, turg areneb. See, et valitsus justkui tõstab kunstlikult hindasid, seda me kindlasti ei tee. Hindade tõusmine võib olla tagajärg toimunud muutusele.

Jürgen Ligi toob alustuseks välja, et majandust jagavatel inimestel on Jüri Ratasega probleem. Kõik eksperdid on järsku lollid - nüüd on uus teema pensionireform, mille osas on otsus tehtud olenemata ekspertide hinnangutest. "Mis te olete väliskaubanduse ministrina teinud, et ettevõtjate huvid oleks kaitstud, et ei oleks sellist stsenaariumit, mida keskpank kirjeldab. Mida olete teinud ja saaksite veel teha, et probleemid ei kuhjuks ja valitsus oleks ettevõtete suhtes vastutustundlik?" Kingo: see on väga segaselt formuleeritud küsimus, aga proovin vastata. EASi ettevõtjate toetuse maht on suurenenud 7,1 miljoni võrra. Pensioniteema on oletuslik teema, sest ma ei kujuta ette, et meil oleks selgeltnägijaid, kes oskaksid prognoosida inimeste käitumist. Selle asemel, et hakata eos paanikat külvama, et keegi ei osta või kõik vastutustundetult kulutavad, see pole asjakohane. Tuleb ära oodata ja vastavalt sellele reageerida ja käituda. Ei ole kellegi võimuses prognoosida, kuidas inimene hakkab oma rahaliste vahenditega käituma.

Kuna Kingo tema eelmisele küsimusele selget vastust ei andnud, küsib Heljo Pikhof ministrilt uuesti, milliseid välisriike on ta külastanud. Kingo: praegu olen käinud Kanadas, mitte küll väliskaubandusturgusid avamas, nagu te seda nimetasite. Plaanis on lähiajal minna Saksamaale ja seal ka võimalusel mõnda ettevõtet külastada. Sidemete sõlmimine ei ole see, et lähen kohale ja surume kätt ja side sõlmitud. See on väga pikaajaline protsess, mis lõpuks kulmineerib kokkulepete tegemisega.

Ossinovski uurib Kingo kaubanduspoliitilisi vaateid - kas ta jagab Helmede toetatud Trumpi protektsionistlikku majandust? Kingo: EL-is on ühtne kaubanduspoliitika. Väliskaubandus tähendab seda, et suund on järgida neid põhimõtteid - meie jaoks on oluline õiglane kaubandus ja avatud majandus. Eestis ei ole EL-st eraldiseisvat väliskaubanduspoliitikat. Ossinovski: tariifisõda USA ja Hiina vahel. Palun öelge oma nägemus, kuidas see Eestit mõjutab? Kingo: veel on vara kindlat seisukohta öelda, hetkel mõjusid ju veel ei ole. On lihtsalt erimeelsused, mida lahendatatakse.

Liina Kersna uurib rahvastikuminister Riina Solmanilt alushariduse riikliku õppekava loomise kohta ning Jüri Jaanson küsib, kas on plaanis vanemahüvitise arvestusperioodi põhimõtted üle vaadata.

Kruuse toob välja, et Kingol on ainulaadne võimalus otse saadikutega oma tegevusest rääkida, kuid ta ei kasuta seda, vaid küsib küsijatelt küsimusi vastu või noomib neid. "Kui te teatud riikides kohal ei käi, siis läheb meie ettevõtjatel halvasti. Kas teil on tuua näiteid kohtadest, kus on uksed nii lahti, et kohal pole vaja käia?" küsis Kruuse. Kingo selgitab, kuidas välisdiplomaatia toimib, kuid konkreetsele küsimusele ei vasta.

Pikhof uurib nüüd Kingolt 2020. aasta eelarve kohta - kas maapiirkondades ettevõtluse arendamine ei olegi teie prioriteet? Kingo vastab, et see küsimus sai tal juba vastatud ja palub olla edaspidi tähelepanelikum.

Jevgeni Ossinovskil on protseduuriline küsimus: Kingo on mitu korda saadikutega pahandanud, et nad tuginevad sekundaarsetele allikatele oma küsimuste puhul. Kas minister on avaldanud soovi, et tulla parlamendi ette rääkima ja mingil põhjusel on seda keelatud? Või vastab siiski tõele see, et minister pole rohkem kui poole aasta jooksul avaldanud soovi seda teha. Riigikogu esimees Henn Põlluaas katkestab Ossinovskit, sest tegu pole protseduurilise küsimusega. "Riigikogu juhatus pole keelanud ühelgi ministril riigikogu liikmete ette tulla," ütles ta.

Heljo Pikhof küsis Kingolt tema võõrkeeleoskuse ja soovimatuse kohta välismaal käia. "Kas te ei pea mõistlikuks sellest ametikohast loobuda ja anda see kellelegi, kes valdab võõrkeeli ja tahab välismaal sidemeid luua?" Kingo küsis Pikhofilt vastu, millel tema väited põhinevad. Enda sõnul pole Kingo reisidest keeldunud ja see on vaid meedias kajastatud info, mida saadikud levitavad kui tõde. "Suvest saadik olen tegelnud sellega, et meie ettevõtjatel oleks võimalus siseneda välisturgudele. Tuleb aga tunnistada, et oleme väike riik ja väljaspoolt on ootus väga suuremahulistele tellimustele nii et peaksime leidma väiksemad nišid." Kingo sõnul on seega oluline toetada väikeettevõtjaid.

Jürgen Ligi küsib Kingolt, mida väliskaubandusega tegelemine ministri jaoks tähendab ja mis on tema roll? Kingo tutvustab esmalt Ligile ministeeriumi struktuuri - ministri ülesanne on poliitilise tahte elluviimine ja töö korraldamine. Kui te tunnete muret väliskaubanduse üle, siis sellega on kõik hästi, ütles Kingo.

Kaja Kallas küsib, miks Kingo ministrikoha vastu võttis, kui jääb mulje, et ta oma tööd teha ei taha. Kingo ütleb, et on piinlik sellisele küsimusele vastata, mis meedias kirjutatule ja kuulujuttudele põhineb. "Kas me oleme teiega rääkinud sellest, mida ma tahan teha. Ma ei mäleta, et ükski ajakirjanik oleks minuga ka sellest rääkinud. Mis puutub sellesse, mida ma teen, siis seda on ka meedias kajastatud, infot saab sealt ja lisaks ka ministeeriumi kodulehelt." "Väliskaubandusega tegelemine ei tähenda seda, et ma käin tootenäidistega mööda maailma ringi," lisas Kingo. Teie erakonnakaaslane käis samas ametis Malaisias suuri tegusid tegemas, aga see ei aidanud ekspordile eriti kaasa, torkas Kingo vihje Taavi Rõivasele.

Urmas Kruuse uurib Kingolt postiteenuse kättesaadavuse kohta maapiirkondades ja ka Eesti Posti olukorra kohta. Kingo: "Meie eesmärk on tagada inimestele, et nad oma tellitud ajakirjanduse saaksid õigel ajal kätte. Olen samamoodi välja öelnud, et kuigi konkurentsiamet andis soovituse postkontorite arvu vähendamiseks 215-le, siis meie sellega kaasa ei lähe. Jääme selle juurde, et säilitame olemasolevad postkontorid." Kruuse küsis, kas Kingo on Eesti Posti ärimudeli ja olukorra üle vaadanud. Kingo: "Meil on tellitud analüüs kogu Omniva kontserni kohta, iga ettevõtte lõikes, tulud-kulud ja tulem. Analüüs peaks valmima kevadel ja selle põhjal saame alles hakata tegema konkreetsemaid otsuseid, kuidas edasi liikuda. Postiseadusest tulenevalt on meil kohustus toimetada lehed inimesteni ja see jääb nii. Eesmärk on leida lahendus, et posti kojukandeteenuse miinus saaks ideaalsete ootuste kohaselt kasumlikuks või vähemalt nulli."

Esimene küsimus Kingole on Lauri Läänemetsalt, kes uurib, miks 2020. aastal on vähendatud meetmeid, mis aitavad maapiirkondades elu parandada. Kingo sõnul on uus suund toetada Tallinnast ja Tartust väljaspool ettevõtlust. Äärealade piirkondades on probleem selles, et investeeringute väärtus on madalam, näiteks hoonete või maa ostmise puhul. "Kredexi kaudu on meil plaanis toetavat rolli pakkuda, olles näiteks garantiiandja," ütles Kingo.

Riigikogu infotund algab kell 12. Väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingole on suunatud riigikogu liikmete 15 esitatud küsimusest lausa 13.