BLOGI | Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil: see nädalavahetus on digiregistratuurile suur proovikivi

Valitsuse pressikonverents

Välisminister ei selgitanud, miks siiski ei keelata eestlaste reisimist ära.

Välisminister lisas, et soovitavad mitte reisida. "Loodame, et reisikorraldajad võtavad ka siin vastutuse," ütles ta.

Välisminister: "Eesti jaoks on Hiinaga väga tihe suhtlus olnud ja Eesti, tõepoolest, ei jaga Hiinaga sama väärtusruumi. Eesti jätkab oma väärtuspõhist julgeolekupoliitikat. Kus oleme erinevatel seisukohtadel, neid tõstatame."

Välisminister: "Sooviksin vastata Hiina poliitikale ja öelda, mis on diplomaatilise suhtluse põhimõtted. Eesti jaoks on tähtis, et jätkame suhtlemist kõikide riikidega ja Hiina on globaalselt mõjukas ja ÜRO julgeolekunõukogus, Eestil on Hiinaga tihedad majandussuhted."

Delfi uurib, miks ei keelata Eestist välismaale reisida.

Siseminister Kristian Jaani: "Tulen tagasi piirikontrolli teema juurde, see pole täna ka laual olnud ja pole mõistlik. Kui räägime enda riigi inimestest, kes pöörduvad koju."

Kallas kinnitas, et uiguuridega käitumine on suur murekoht. "Inimõigused on suur väärtus, mille eest oleme seisnud."

Õhtuleht uuris, kuidas õigustada suhtumist ELi tasandil ja kahepoolselt Hiinaga, mis tegeleb genotsiidiga (uiguuride genotsiidiga).

Kallas: "Põhiseaduse järgi ei ole võimalik piirata oma kodanike kojunaasmist. Meil on testimise kohustus, kui seda ei tee, tuleb olla eneseisolatsioonis 14 päeva."

TV3 uurib, miks ei panda piire kinni ja kas testimine piiril võiks muutuda kohustuslikuks.

Kallas: "See on seotud sellega, et Kredex on see institutsioon, kes peaks neid otsuseid tegema ja lähtuvalt tingimustest, kes laene ja käendusi üldse saavad ja kredex on see institutsioon, kes peab seda vaatama. Need otsused ei tohiks olla poliitilised, vaid lähtuma tingimustest."

Õhtuleht uurib, et miks seoti lahti riigi poolt käendatavad laenud.

Eesti plaanib lühiajalisi võlakirju kasutada, et välisraha edaspidi kaasata.

Kui töötukassa raha lõppeb, hakkab riik palgatoetust maksma.

Penstus-Rosimannus: "Märtsikuu palgatoetus on juba otsustatud töötukassas. Töötukassa, kes peaks olema selliste toetuste maksja, siis märtsikuu toetus sööb ära varu, mida töötukassal oleks võimalik kasutada sellise toetuse maksmiseks. Seega oli vaja riigil anda kindlus, et palgatoetus, mida peetakse kõige efektiivsemaks, et see jätkub."

Postimees uurib, kas märtsis määratakse palgatoetus.

Kallas ütles, et Taani kohta pole tal rohkem infot, kui on meediast lugenud.

Kallas: "Olen nõus, et kui koormus kasvab, siis kohe tekib võimalus, et registratuur ei tule sellega toime. Seetõttu seda süsteemi pidevalt täiustame. See nädalavahetus on suur proovikivi, sest on 6000 aega pakkuda, sest vaktsiini pole piisavalt ja väljakuulutamise hetkest on 1000 aega broneeritud."

Delfi uurib, mida teeb riik, et digiregistratuur ei jookseks kokku, mis on praegu juhtunud. Lisaks peatas Taani AstraZenecaga vaktsineerimise kõrvaltoimete uurimiseks. Kas meie peaks sama tegema?

Liina Kersna: "Õpetajate koormus on distantsõppe ajal kasvanud ja oleme seda selgelt teadvustanud. Seetõttu oleme teinud koostööd Tallinna ja Tartu ülikooliga, kes on saatnud üliõpilasi appi."

Pentus-Rosimannus: "Üks meetmetest, mis otseselt aitab omavalitsusi, on töökohtade ja inimeste sissetulekute säilitamine."

Ajakirjanik uuris KOV-ide toetamisega. Kallas: "Meil on tehtud need ettepanekud, riigihaldusministri poolt on üksjagu neid ettepanekuid laual. Arusaadavalt kõiki sisse arvata ei saa, sest kriisis peab igaüks oma osa kandma."

Pentus-Rosimannus rääkis jäätmekäitlusest ja riigil tuleks maksta 80 senti iga plastpakendikilo eest, mida ei võeta käitlemisse.

Laen makstakse tagasi 32 aasta jooksul. "Eesti osa tagasimakses sõltub loomulikult lõpuks sellest, kuidas läheb meie majandusel. Keskmiselt on see 34 miljonit eurot aastas."

ELi laen oleks umbes 750 miljardit eurot.

Euroopa Liit võtab laenu, et liikmesriigid saaksid kasutada seda kliimaeesmärkide saavutamiseks ja majanduse taastamiseks.

Minister kõneleb nüüd Euroopa liidu taaskäivitamise paketist. "Parlament kiidab heaks eelarve tuluallikate ehk omavahendite süsteemi."

Lisaks kaalutakse filmindusega seotud sektorile lisatoe pakkumist.

Jätkub kultuurisektori toetus.

Minister lisas, et abi vajab siseturism. "Tegeleme töötuskindlustuse hüvitise pikendamist neile, kes keset kriisi oleksid olukorras, et see õigus lõppeks."

Minister kinnitas, et haigusraha makstakse 2. haiguspäevast.

Pentus-Rosimannus: "Kavandame täiendavat tuge kõige vahetumale eesliinile ehk tervishoidu. See suurusjärk on üle 100 miljoni euro. Seal on erakorralised kriisikulud, aga vaktsineerimise korraldamiseks ja testideks raha."

Lisaeelarve jäävat 500-700 miljoni euro kanti, ütles Pentus-Rosimannus.

Pentus-Rosimannus: "Eesti krooniliste murede ravimisteni peame tulema uue aasta täiseelarvega. Valitsus töötab, et tuua lisaeelarve parlamenti lähinädalatel."

Pentus-Rosimannus: "Kavandame kriisileevenduspaketti, et tervisesüsteem vastu peaks. Pakett toetaks majandust. Lisaeelarve sisu avades saab esimesena öelad, et see pakett toetab tervishoiusektori meditsiinipingutusi elude kaitsel."

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus: "Täna tahaks teile ülevaate anda kahest teemast, millest üks oli arutelu all valitsuskabinetis ja teine sai heakskiidu istungil. Kuigi lisaeelarve arutelud veel käivad, siis arusaadavalt huvi on ka selle vastu suur."

Siseministeeriumi eesliinivaktsineerimisest. "5500 inimest selle nädala lõpuks on oma esimese vaktsiinidoosi kätte saanud ja see on positiivne."

Jaani: "Kõnede arv 1247 numbrile on suurenenud, saame nädalas üle 6000 kõne. Helistatakse kas testimise või lähikontaktseks olemisega."

Jaani: "Mis teeb natukene muret, järelvalvega tuvastati 26 inimest nädalaga, kes pole kinni pidanud isolatsiooninõuetest."

Jaani: "Tänasest on ka õues liikumisel 2+2 reegel. Palun peame sellest kinni."

Jaani paneb südamele, et tuleb koosviibimised ära jätta.

Siseminister Kristian Jaani: "Tänasest kehtivad uued piirangud ja suur palve, et seda pingutust on vaja, et jätkuvalt neist piirangutest kinni peaksime."

Täpsem info on haridusministeeriumi kodulehel.

"10. märtsist saab registreeruda ülikoolide ettevalmistuskursustele," ütles ta.

Kersna kinnitas taas, et eksamid toimuvad.

Kersna: "Eksamite korraldus on üks kõige reguleerituim korraldus üldse. Oleme rääkinud koolijuhtidega, neil on eelmisest aastast eksamite korraldamisega, kasutatakse kõiki ohutusnõudeid."

Kersna: "Kui parlament annab meile õiguse eksamiaegu muuta, siis teeme ettepaneku lükata edasi inglise keele eksami 7. maile ja suulise eksami ka mai algusest 10.-13. maile. Seda seetõttu, et erinevate eksamite vahele jääks piisavalt aega."

Kersna: "Tänaste otsuste juures peaks järgmisel nädalal toimuma rahvusvaheline inglise keele eksam, mis tuleb edasi lükata."

Kersna ütles, et riigieksamit peaks saama hiljem teha. "Kui meil peaks minema olukord veel hullemaks ja riik kehtestab liikumispiirangu ka koolides, siis on valitsusel õigus siduda lhati riigieksamite tulemused koolilõpetamisest, mis täna on gümnaasiumis ikkagi seotud."

"Meie eesmärk on see, et kõik noored, kes tahavad astuda järgmisesse kooliastmesse või kooli, et nad saaksid seda teha," ütles Kersna.

Haridusminister Liina Kersna ütles, et lõpueksamid toimuvad.

Kaja Kallas vuristab ette haiglad, kus saavad 65+-aastased vaktsineerimas käia. Info on leitav siit: https://www.vaktsineeri.ee/et/uudised/65-aastaseid-ja-vanemaid-inimesi-oodatakse-digiregistratuuri-kaudu-vaktsineerimisele

Kaja Kallas täpsustas, et 160 000 doosi on vaktsineeritud, mitte inimest.

Liimets rõhutas, et ei soovitata reisida, kui selleks pole hädavajadust. "Viiruse levik on äärmiselt dünaamiline ja kui vaatab täna, et kuhugi võiks saada reisida, siis lennuühendused siiski võivad viiruse tõttu katkeda."

"See töö kõik jätkub," kinnitas Liimets. Lisaks värskendatakse pidevalt reisiinfot välisministeeriumi kodulehel.

Liimets ütles, et proportsionaalsed piirangud piiriületamisel on praegu mõistlikud ja Eesti saatkonnad on välismaal avatud.

Liimets: "Sel nädalal oli väga oluline UK välisministri visiit Eestisse. UK on väga oluline partner, arutasime ka vaktsineerimisega seotud küsimusi, koroonakriisist väljumist."

Liimets kõnleb ka Kolme Mere Initsiatiivist. "Mullu toimus Eestis Kolme Mere tippkohtumine, kus oli teemaks uue fondi loomine, millega regionaalprojekte rahastada."

Välisminister Eva-Maria Liimets: "Andsime ülevaate Euroopa Inimõiguste kohtusse saabunud individuaalkaebustest."

Kallas: "Vaktsineerimistempot oleme kogu aeg tõstnud ja tõstame ka edaspidi. Tänaseks on vaktsineeritud juba üle 160 000 inimese ja tempo tõuseb."

Kallas: "Võrreldes eelmise nädalaga ei saadeta inimestele e-maile, vaid digiregistratuur tunneb nad ära ja nad saavad ise aja broneerida."

Kallas meenutas, et üle 65-aastased saavad registreerida end vaktsineerima.

Kallas: "Tänasest kehtivad uued piirangud, et inimeste kontakte piirata ja vähendada. Samal ajal tegeleme sellega, et haiglad peaksid vastu."

Peaminister Kaja Kallas: "Tuleb kõiki kontakte vähendada. Ma tean, et see haigus möllab ka ajakirjanike seas ja ei jäta puutumata kedagi. Praegusel kriisi ajal tuleb näidata, et oleme eeskujuks. Loodan, et ükski küsimus ei jää küsimuseta ja katsume omalt poolt teha kiiresti."

Pressikonverents algas ja toimub veebi teel. On olnud mitmeid rikkeid.