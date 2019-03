BLOGI | Kaja Kallas "Esimeses stuudios": olen valmis Jüri Ratasele pakkuma peaministrikohta

Kaja Kallas "Esimeses stuudios"

Jutt läheb populismile. "Kui need inimesed, kes elavad keskustest eemal, siis nad näevad, et see elu hääbub...See ei ole paratamatu, et see elu hääbub,". Kallas ütleb, et EKRE valijad ei ole kuidagi teistsugused, kui teised valijad. Neid huvitavad suures plaanis samad asjad - oleks turvaline kodu, kodulähedane hea töökoht ja lastel kool, kus käia.

Kallas ütleb, et tema ambitsioonid pole nii tugevad kui Jüri Ratasel. "Me ei ole seda peaministritoolist loobumist oma erakonnas arutanud, mina isiklikult - see tunduks ebaloogiline - aga mina isiklikult oleksin valmis seda kaaluma, jah."

Kaja Kallas ütleb, et ta on mõelnud sellele, et Jüri Ratasele pakkuda peaministritooli: "Kui selle segaduse hind on see, et kes on peaminister, siis võib-olla ühe inimese ambitsioonid on liiga kõrge hind mida maksta. Kui ma teeksin selle ettepaneku, et Ratas oleks peaminister, siis kas te arvate, et Ratas võtaks selle vastu?"

Kallas ei kavatse kohe presidendi mandaadist valitsuse moodustamiseks kohe loobuda. Juhul kui selleks hetkeks on jõutud koalitsioonileppeni, saab alati teha Kallase sõnutsi parema leppe.

Tralla küsib isiklikult: kas te olete pettunud? Kallas: Ma olen võib-olla pettunud mõnes inimeses. Mõni inimene pole olnud see, mida ma arvasin. Aga poliitikas pole pettumusele kohta. Riigikogus on 101 kohta, mandaadid jaotati neljaks aastaks. Meie tahame saada valitsusvastutust, selleks me peame tegema koostööd selle 101 piires. Seal pole kohta solvumisele.

Kallas ütleb, et ta on teinud endale etteheiteid ja mõelnud, mida teha teisiti. "Kui pilt hakkas selgitama, tuli välja Helme oma jutuga, et esimene inimene, kes talle helistas oli Jüri Ratas, hakkas pusle kokku minema... Igal juhul oleks leitud mingi ettekääne, miks meie lähenemine ei sobi,".

Kaja Kallas nendib, et ta saab osaliselt endale vana poliitika päranduse. "2002. aastal mina tegin oma vandeadvokaadi eksami, ma olin kaugel poliitikast,".

Kallas kommenteerib, et näha oli suurt soovi jätta Reformierakond välja. "Kui varasemalt on erakonna juht küsinud Venemaalt raha, siis see on varasemate välistamiste alus. Mis on see tänane välistamine? See, et me oleme pikalt võimul olnud?". Kallas tuleb selle juurde tagasi, et valija soovis siiski just Reformierakonda valitsuses näha.

Kallas keeldub kommenteerimast küsimust, kas Reformierakond ja Keskerakond võisid juba enne valimisi kokku leppida ühises koalitsioonis. "Oli juttu teiste keskerakondlastega, kas suur koalitsioon võiks võimalik olla,".

Kallas kommenteerib oma hirmutamiskõne Brüsselis ALDE kohtumisel. Kõnet kuulas väga kitsas ring inimesi, kellel oli põhjust seda kuulata. "Juttu oli peamiselt Brexitist ja populismi pealetungist, jah, EKRE-st tuli juttu," kinnitas naine.

Raimond Kaljulaidiga on Kallas suhtlenud korduvalt. "Ma olen temaga rääkinud, et kui tal peaks Keskerakonnas minema kuumaks, siis me võime temaga rääkida," vastas Kallas küsimusele, kas ta võiks astuda Reformierakonda.

Sarnaselt ajakirjanikele jälgib ka Reformierakond pressibriifinguid Stenbocki maja ees. Kaja Kallas usub, et nendega saab siiski parema alternatiivi. Siiski väga konkreetseks pole lubadustes põhjust minna.

Yana Toom ega Mihhail Kõlvart pole tunnistanud, et nad koalitsiooni vastu hääletaksid. Kindlaid töövõite Kaja Kallasel pole ette näidata.

Kaja Kallas räägib, et tänasel päeval tegeleb ta peamiselt inimestega suhtlemisega - ka nendega, kes kahtlevad selles koalitsioonis, peamiselt keskerakondlased. Lisaks suhtleb ta Eesti inimestega, sõites mööda Eestimaad ringi.

