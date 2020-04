BLOGI | Kaitsepolitsei tutvustab värsket aastaraamatut

Aastaraamatut tutvustav pressikonverents toimub eriolukorra tõttu seekord üksnes internetis.

Kapo aastaraamat 2019

Sinisalu: eriolukord on pärssinud ka meie "klientide" tegevust, kes peavad istuma kodus ja ei saa inimesi lollustele ässitada.

Sinisalu: Hiinal huvi Rail Balticu vastu, seoses Siiditee projektiga, mille põhjapoolne osa võiks läbida Põhja mereteed ja liikuda Norrast lõunasse läbi Soome.

Sinisalu: oleme läinud aasta seisuga tuvastanud 50 inimest, kes on mõjutatud islami radikaalsemast liikumisest, aktsepteerinud islamistliku maailmapildi. See on tulevikuoht. Kui inimesed hakkavad jälle aktiivselt reisima, siis soovitame kasutada ettevaatusabinõusid, registreerida end välisministeeriumi lehel.

Sinisalu: Ka Eesti on seotud välisvõitlejatega, seal paarkümmend Eesti taustaga inimest. Neil teoreetiline õigus Eestisse naasta. Ühtegi Eestisse tagasituleku soovi praegu pole.

Sinisalu: terrorioht on hetkel Eestis madal, aga ei saa öelda, et rünnak oleks võimatu.

Sinisalu: eelmisel aastal tuvastasime, et Iraan proovis õngitsuskirjadega saada ligipääsu Tartu Ülikooliga seotud e-posti kontodele. TÜ suutis ründe blokeerida.

Sinisalu: Hiina luure aktiviseerus peale Eesti liitumist ELi ja NATOga. Ent on ka teisi riike, kes tunnevad Eesti vastu huvi.

Sinisalu: Venemaal on ressursipuudus ja ideedepuudus. Lõhestuspoliitika elluviijad kaklevad raha pärast.

Sinisalu: MRP on praegu Venemaa au ja uhkus, seda õigustatakse häbenemata. Eitatakse ka Balti riikide okupeerimist.

Sinisalu: Venemaal on ajalugu üks riikliku propaganda osa. Siduda võidunarrativiiga venekeelset elanikkonda väljaspool Venemaad ja põhjendada oma imperialistlikke ambitsioone ja ideid ajalooga.

Sinisalu: Venemaa lõhestuspoliitika on olnud üsna paindlik. 10-15 aastat tagasi vahetu riigi propaganda läks üle riigi korraldatud ja organiseeritud MTÜdele, nn GONGO-dele. Tekkisid igasugu MTÜ-d, kus tegutsesid varasemast tuttavad aktivistid. Samuti Lasnamäe kiriku toetamine, millega koos üritati ühte erakonda toetada.

Sinisalu: Inimõiguse Teabekeskuse loomine 1994 oli Vene lõhestuspoliitika üks õnnestunumaid samme.

Sinisalu: kriis on näidanud, et kartused venekeelse elanikkonna info kättesaamise kohta on olnud alusetud, ei saa öelda, et venekeelne elanikkond elaks Moskva inforuumis. Kriisi ajal on näha, et venekeelsed inimesed leidsid üles rahvusringhäälingu venekeelsed kanalid. Mure venekeelse elanikkonna informeerituse kohta on olnud mõnevõrra liialdatud.

Kapo peadirektor Arnold Sinisalu: meil oli 100. aastapäeva tõttu kavas mitmeid üritusi, aga kriis tegi omad korrektuurid ja mitmed üritused jäid ära. Küll aga avaldasime ajakirjas Juridica TÜ kolleegidega koos artikleid, milles lahkasime kapo tegevusega seotud küsimusi.

Peale koroonaviiruse toimub Eestis ka muud. Kapo tutvustab igal aastal oma aastapäeva vahendusel oma aastaraamatut, nõnda ka sel aasta.