BLOGI | Jüri Ratas kinnitas, et Marti Kuusikul ühe tööpäeva eest lahkumishüvitise õigust ei ole

Ratas vastas Kersna küsimusele Arnold Rüütli tsitaadiga EKRE kongressilt 9. juunil: "Meediakanalite kaudu võimendatud sõnakasutus meie erakonna mõnede liikmete poolt teeb ka mind väga murelikuks. Aga igasuguste omadussõnade täiendav lisamine meie erakonna nimetuse ette on rohkem kui kurvastav. Tooksin ainult ühe näite. Meie erakonda nimetatakse "misogüünse palgega" erakonnaks. Minul võttis tükk aega, et teada saada, mida selline sõnakasutus tähendab? Selgus, et oleme "naissugu vihkav" erakond? Kuidas saab selline sõnakasutus käia meie erakonna kohta? Vanema põlvkonna esindajana julgen öelda, et mitte kunagi ei ole õigustust teise inimese või inimeste grupi alavääristamisel. See on moraali küsimus. See on meie lastetoa küsimus. Sisuliselt esimest korda pärast Eesti taasiseseisvumist on Eestil valitsus, kes suudab seista suveräänse Eesti eest. Siit ka see hüsteeriline vastasseis, vahendeid valimata püütakse lõhkuda tekkinud valitsuskoalitsiooni." Sisulist vastust Ratas aga Kersna küsimusele ei andnud.

Täpsustava küsimusena soovis Kersna teada, kui pikk on ühe koalitsioonipartneri, antud juhul siis EKRE kohanemisaeg. "Millal me võime eeldada, et need solvavad väljendid erinevate ühiskonnagruppide suhtes lõppevad? Kui pikk on kohanemisaeg teie valitsuses?"

Ka sellele küsimusele vastates jäi Ratas nii ebakonkreetseks, kui see vähegi võimalik oli. "Ma arvan, et see ajaline graafik minu jaoks on olematu, seda ei saagi olla, seda ei saa ka ühte sekundit olla, rääkimata ühest nädalast, kuust või aastast," sõnas ta. Ratas möönis siiski, et teiste inimeste solvamine ei ole vastuvõetav.

Reformierakonna peasekretär ja riigikogu fraktsiooni liige küsis Rataselt siseminister Mart Helme väljaütlemiste kohta, mille kohaselt peaksid riigiametid rakendama senisest rangemat kontrolli vene rahvusest inimeste suhtes. Keldo küsis, et kui valitsus toimib konsensuse põhimõttel, siis kas vene rahvusest inimesed on automaatselt oht ja Eesti julgeolekuasutustes peaks neid täiendavalt kontollima.

"Ma olen siin infotunnis täna korduvalt öelnud, et sõltumata inimese kodusest keelest või rahvusest kõik, kes siin Eestimaal elavad, on meie inimesed," ütles Ratas. "Riiklikku julgeolekut tuleb hoida nagu kullatera, selle nimel tuleb töötada, seda edasi ehitada, arendada ja mitte seda lõhkuda."