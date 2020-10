BLOGI JA VIDEO | Ööpäevaga lisandus 125 positiivset koroonatesti, suur osa nakatunutest on Raplamaa hooldekodust

Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma kinnitas tänasel pressikonverentsil, et ööpäevaga lisandusid rekrodilised 125 positiivset koroonatesti. Suur osa nakatunutest avastati Raplamaa hooldekodu laustestimise käigus, ülejäänud juhtude osas veel täpset infot terviseametil ei ole.

Terviseamet ei jaga veel detailsemat infot ka hooldekodu kolde kohta.

Härma nentis pressikonverentsil, et viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viirusekandjate osakaalu kasvu, mistõttu on oluline tähelepanu pöörata ka kergetele haigussümptomitele, nagu peavalu ja kriipiv kurk. Ta lisas, et praegu saab koroonatesti teha vajadusel kiiresti.

Samuti teeb terviseametile muret võimalik varjatud levik. Härma ütles, et ka positiivsete testide osakaal ööpäevaga tehtud testide arvust on suurenenud. See ei tähenda, et olukord oleks juba halb, aga on oht koroonaviiruse varjatud levikuks. Seepärast on Härma sõnul oluline jälgida iseenda ja teiste tervist, et koroonaviiruse levik endiselt kontrolli all püsiks.

"Eesti inimesed on tublid, peame vastu. Küll me sellest jagu saame, aga meie enda käitumine, meie mõju enda perele, sõpradele, töökaaslastele on väga oluline," ütles ta.

Tänasel pressikonverentsil andis lisaks Härmale koroonaviiruse hetkeolukorrast ülevaate tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu.

