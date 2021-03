BLOGI JA VIDEO | Kaja Kallas: märts tuleb väga raske. Kõik peavad vähendama kontakte

Valitsuse pressikonverents 4.03

Kiik: Vaktsineerimise eest vastutab Terviseamet, Magnum ja haigekassa. Oluline on ametkondadevaheline koostöö.

Kiik: Kui riik ei tea, palju vaktsiinidoose tuleb, on neid raske ka perearstidele laiali jagada.

Kiik: Vaktsineerimise tempost - Maris Jesse andis mõista, et sotsiaalministeerium mõistab, et vaktsineerimisega on olnud probleeme.

Kallas: Kolmapäeval oli see otsus, et toitlustusasutused ja kaubanduskeskused on kinni, mitte teisipäeval. Kaasamüük on lubatud. Kaubandus on kinni nädalavahetusel, v.a toidupoed.

Kiik: Tuleb vaadata, et kõik valdkonnad, kes on pihta saanud, saaks toetusest oma osa. Et meetmed oleks väga täpsed. Arutelu on olnud konsruktiivne. Töötukassal on kasutada 39 miljonit eurot, eesmärk kasutada ära pool sellest.

Küsimus: Miks jäi töötukassaga arutelu venima?

Aab: Kui paneme kinni lasteaiad ja algklassid, siis ei saa paljud tööl käia.

Kallas: Piirake koosviibimisi kuue inimesega. Parem veel, ärge tehke üldse koosviibimisi.

Kallas: Tööandjate võimuses on saata oma töötajaid kaugtööle. Palun tehke seda, et kaitsta neid, kes ei saa kaugtööd teha.

Kiik: Mitte ühelgi inimesel ei juhtu midagi, kui sünnipäev jääb ära. Uskuge mind, olen mitu aastat proovinud seda.

Kiik: On alati võimalus riik täielikult sulgeda, peamegi selleks valmis olema.

Kallas: On võimalus, et kõik seisab. Oleme siiski piiranud inimeste liikumist. Need piirangud on karmimad kui eelmisel kevadel. Inimesed peavad aru saama, et oht on palju suurem kui eelmisel kevadel. Püsige kodus!

Küsimus: Mida arvate sellest, et praegused piirangud ei ole piisavad ja haiglad ei pea vastu ka aegkriitilistes olukordades?

Kallas: Et mai algusest saaks see toimuda sujuvalt.

Kallas: Varsti meil pole enam defitsiiti, valmistume selleks ajaks. Peaks toimima digiregistratuur. Vaktsineerimiskeskusi tuleb juurde, eriti just suurtes asulates.

Kallas: On eri faasid. Peaksime andma väljapoole infot ka selle kohta, kus see vaktsiin on. Terviseameti laost läheb see vaktsineerijateni. Tuleb arvestada seda, et osa läheb üle 70-aastastele, teine osa riskirühmas ja noorematele. Pfizeri vakstiin läheb kiirelt pahaks, AZ säilib kauem. Ärgitame perearste vaktsiini kiiremini ära süstima.

Küsimus: Kuidas kiirendada vaktsineerimise protsessi? Kevadel tuleb vaktsiine juurde.

Kiik: Meil ei ole täitteadmist, kui laialdane on UK tüve levik Eestis. See on kiiremini leviv. Kui saame parema pildi, palju meil on seda UK tüve, siis saame oma prognoose ja piiranguid paremini sättida.

Kiik: Arutame 2-3 korda nädalas. Valitsuses on alati erimeelsused. Kõigi ühine eesmärk on viiruseleviku tõkestamine.

Kallas: On võimalik kehtestada ka täielikku liikumispiiranguid. Aga ma loodan, et inimesed käituvad ise vastutustundlikult.

Kallas: Kui inimeste ohutaju suureneb, siis hakatakse ka piirangutest kinni pidama rohkem. Eesti inimestel on tekkinud sõltuvus reeglitest.

Küsimus: Kas mingid piirangud on ka ootel?

Aab: Minu üleskutse oli, et saaksime sellest üle ja et oleks ka positiivseid näiteid.

Aab: Jah, ka meie saame kommunikatsiooni parandada. Olukord on keeruline.

Kiik: Kui põhjused välja selgitatakse, siis neid ka avalikkusega jagatakse nii palju kui võimalik.

Kallas: Ravimiamet on algatanud uurimise, et selgitada välja inimese surma põhjus. Infoga tuldi avalikkuse ette, et ei hakkaks levima kuulujutud.

Küsimus: Milline on usaldus vaktsiini vastu? See surmajuhtum, mida nimetati, tuli välja pressikonverentsil ravimiametilt. Mida inimesed arvavad AZ kohta? Milleks sellega üldse siis välja tulla?

Kallas: MTÜ Peaasi korraldab ka vaimse tervise esmaabi koolitust. Soovitan selle läbida.

Aab: Kui negatiivne voog jõuab inimesteni massiliselt, siis nad positiivset ei märka.

Aab: Oleme läbi rääkimas ka seda, et kuidas tuua protsesside juurde ka positiivsust. See on vaktsineerimine. Minu palve ajakirjanikele: on probleeme ja jamasid, aga on ka edulugusid, mis ei jõua pilti. Näiteks Kadrina koolis on vaktsineerimise protsent 98.

Kiik: Selle nädala fookuses on head suhted. Kuulame üksteist ja hoiame üksteise heaolu.

Kiik: Vaimsest tervisest - algas vaimse tervise vitamiini kampaania. Märksõnad on uni, toitumine, füüsiline aktiivsus, hea suhtlus ja head emotsioonid.

Kiik: Arutame täna õhtul töötukassaga edasi toetusmeetmeid. Toitlustus, spaad, kultuur, aga ka teised sektorid on kannatada saanud. Täpsed kriteeriumid anname õhtul teada.

Kiik: Hooldekodude elanikest lasi end vaktsineerida 85%. Loodan, et nooremad võtavad sellest eeskuju.

Kiik: Eakate kutsumisel on ikkagi kõige mõistlikum teha seda telefoni teel.

Kiik: Vaktsineerimise tempo on järk-järgult kasvamas ja kasvab veelgi. Märtsis meil veel piisavalt vaktsiine ei ole, ka ilm ei ole kõige parem.

Kiik: Vaatame tagasi, mida tegime aasta tagasi. Meie enda käitumine tõi meid välja esimese laine kriisist.

Tanel Kiik: Meil ei ole vaja otsida juriidilisi konstruktsioone. Peame olema ettevaatlikud, nii nagu eelmisel kevadel.

Aab: Kahed suured eurovahendid: ühtekuuluvusfondid ja õiglase ülemineku kava. Sihtpiirkond on Ida-Virumaa. Oluline on ettevõtluse ja töökohtade loomine.

Aab: Eesmärk on tulla kriisist välja kevadel-suvel.

Aab: Peame olema valmis lisakuludeks, ka meditsiinivaldkonnas, ja peame need vahendid ka leidma.

Aab: Kaardistame eri valdkondade kriisist väljumise strateegiat - kuidas saame kannatada saanud sektorid jalule aidata.

Aab: Eelkõige peavad reegleid järgima ettevõtjad, kes oma ettepanekud välja pakkusid. Aga ka inimesed ise.

Aab: Kaubanduses ja toitlustuses on kõige enam kontakte nädalavahetusel, seepärast on need ka siis kinni.

Aab: Miks kaubandus jäi teatud osas lahti? Kaupmeeste liit tuli ise välja ettepanekutega, kuidas nad saaks ise järelevalvet piirangute täitmisel teha.

Jaak Aab: Piirangute karmistamine on tingitud sellest olukorrast ja seda ei pea üha enam tõestama. Me toetume ka ekspertide hinnangutele piirangute kehtestamisel.

Kallas: Eraldasime valitsuse reservist üle 500 000 euro, et abistada meditsiinikriisi juhtimist.

Kallas: Valitsus kinnitab toetusmeetmed, et säilitada töökohti. Peame ootama ära ka töötukassa lõpliku otsuse.

Kallas: Kõik vaktsiinid, mis on Eestis kasutusel, need kaitsevad efektiivselt raske haigestumise vastu.

Kallas: Kui te selle kirja saate, siis kasutage võimalust.

Kallas: Palun vaadake üle eesti.ee portaalis üle oma meiliaadress, sest selle kaudu kutsutakse vaktsineerima. Digiloost saab ka näha, kui teid on vaktsineerimisele kutsutud.

Kallas: Digiregistreerimisest - sel nädalavahetusel läheb pilootprojekt tööle. Qvalitasse oodatakse vaktsineerima 60-69-aastaseid Tallinna ja Tartu inimesi. Vaktsineeritakse ka Põltsamaal kaasuvate haigustega inimesi.

Kallas: Vaktsineerimiskavast - edaspidi saabuvatest AZ vaktsiinidest lähevad 2/3 haridustöötajatele, päästjatele jms, 1/3 neist elutähtsate teenuste osutajatele.

Kallas: Et ei peeta kinni eneseisolatsioonist kinni, on vastutustundetu.

Kallas: Kui suudame kontakte vähendada 20%, saame olukorra paremaks.

Kallas: Nakatumine on kõrge sotsiaalselt aktiivsetes seltskondades.

Kallas: Peame selle kuu veel vastu pidama, et numbrid alla saada.

Kallas: Oleme suurendanud järelevalvet piirangute täitmise üle. Kus on piirangud sportimisele ja toitlustusele, seal suurendame kontrolli. Ka maskikandmise kohutsust kontrollime. Kus piirangutest kinni ei peeta, siis peame need sulgema.

Kallas: Peaksime oma "minadest" üle olema. Peame piiranguid järgima, et kaitsta nõrgemaid ja et tuua meditsiinisüsteem surveolukorrast välja.

Kallas: Piirangud on vajalikud nakkuse leviku tõkestamiseks. Märts tuleb väga raske. Peame vastu pidama.

Kaja Kallas: Eestis on sisuliselt eriolukord. Valitsus on kehtestanud väga karmid piirangud: suletud on koolid, meelelahutus, piiratud kaubandust ja toitlustust. Piirangud on karmimad kui eelmisel kevadel. Seaduseid on muudetud nii, et me ei pea eriolukorda välja kuulutama.

Pressikonverents algab.