BLOGI JA VIDEO | Jüri Ratas: eriolukorda on vaja pikendada vähemalt kahe nädala võrra

"Millal see kõik lõpeb, ma arvan, et ma olen kõige suurem toetaja selles, et see lõpeks nii ruttu kui võimalik, tänase infotunni ajal võiks ära lõppeda. Kahjuks seda veel need numbrid selle viirusepuhangu osas ei näita, et täna infotunni ajal me saame selle ära lõpetada," vas Ratas eriolukorrast väljumisstrateegia tagamaid.

"Tõsi on see, et me oleme töötanud väga põhimõtteliselt väljumisstrateegiaga COVID-19 haiguspuhangust. Me oleme jõudnud päris lähedale, et see info edastada nii Riigikogule kui ka avalikkusele ja ka huvigruppidele, et seda siis läbi arutada lähipäevade jooksul," rääkis Ratas. "Arvan, et järgmise nädala alguses peaks ka valitsus selle lõplikult heaks kiitma. Siin sees on olemas väga selged mõõdikud, ka viimase kohtumise osas teadusnõukojaga me tegelikult ühe mõõdiku siia veel lisasime, see on siis nakatunute arv vanusegrupid 50+, et seda mõõta ja just mõõta 14 päeva summaarne juhtude arv peab olema väiksem või võrdne tipuga ja see tipp oli selles vanuses 50+ 6. aprillil, see oli 476," rääkis ta väljumisstrateegiast.

"Minu ettepanek on eriolukorda tänases situatsioonis pikendada. Kui pikalt seda pikendada, siis homme-ülehomme me seda arutame. Ja ma arvan, et minimaalselt, kui seda teha, saab see olla 2 nädalat," ütles Ratas tänases infotunnis.

Jüri Ratas vastas infotunnis küsimustele prioriteetsusastmete, majandusmeetmete ja kriisist väljumise investeeringute, eriolukorra juhtimise, valitsuse otsuste ja rahvusvaheliste ühenduste ning tervishoiu olukorra kohta.

Tanel Kiik vastas küsimustele COVID-19 viiruse leviku ja Saaremaal leviku piiramise, mittetulundusühingute rahastamise, põhjendamatult kõrgete ravimihindade, omastehoolduse ning sünnitusabi kohta eriolukorra ajal. Minister vastab samuti küsimustele viipekeele tõlkide vajaduste uuringu ning mittetulundussektori jätkusuutliku rahastamise kohta.

Raivo Aegile infotunnis küsimusi ei esitatud.

Riigikogu infotund 22.04 Põlluaas ei lubanud Kiigel vastust lõpetada ja pidas infotunni lõppenuks. Kiik oli nähtavasti sellest üllatunud. Hele Everaus küsib Kiigelt sünnitajate turvalisuse kohta. Miks ei ole kiirteste. Kiik: Vajadus kiirtestide järgi on arusaadav. Valitsus on otsustatud 20 000 testi ostmist. Tegemist on usaldusväärsete testidega, mida tahab kogu maailm. On ka jaotused tehtud haiglate vahel. Esimesed eksemplarid on kohal. Vajadusel ostame neid juurde, tõenäoliselt 50 000 tuleb suve lõpuks juurde osta. Valdo Randpere: Soome otsustas Rootsiga säilitada võimaluse pendelrändek. Eesti suhtes seda ei rakendatud. Äkki see on tingitud sellest, et siseminister mõnda aega tagasi solvas Soome valitsust? Ratas: Kaubavahetus ju toimib. Poliitiline retoorika tuleb tagasi ja see on arusaadav. Mina ei tea, et Soome ja Rootsi piir pendelrändeks on täielikult avatud. Eesti puhul on see suletud. Soome peaminister tõi välja, et Soomes on mõned kohad, kus teatud omavalitsused on Rootsiga seotud. Seal teatud tingimustel on lubatud üle piiri käimine. Laialdane pendelränne ei ole minu teada lubatud. Keit Pentus-Rosimannus: plaanilise ravi järjekordade vähendamiseks peavad haiglad kindlasti tegema ka ületunde. Praegu puudub sellel rahaline kate. Kuidas see kulu katta? Ratas: Arkadi Popov on hinnanud, et plaanilise ravi avamine kestab kuni kümmme päeva. Lisaeelarvest läheb 213 miljonit eurot haigekassale. Pikemas plaanis tuleb selle küsimuse juurde tagasi tulla. Kas hakata kiirendatud korras plaanilist ravi pakkuma. Pikhof küsib uuesti sama küsimust. Kiik: Kohalike omavalitsuse teenuste lausringijaotamine ei ole kriisi ajal mõistlik. See eeldab süsteemset lahendust. Heljo Pikhof: Kriisiajal on paljud jäänud tööta ja sissetulekuta. Kas riik ei peaks võtma kohustuse maksta kinni pensioni ja hooldekodu koha vahe? Kui lisaeelarve maht on 2,5 miljardit, siis omavalitsused ei näe seal tuge inimestele, kelle lähedased on hooldekodus. Kiik: Vastavalt seadusele on tegemist omavalitsuse teenusega. Lisaeelarvega eraldatakse 130 miljonit eurot omavalitsustele. Neil on võimalik teha oma eelarve raames ka leevendusi oma inimestele. Ratas: saartevaheline liiklus taastub mais või juunis. Ratas: Teistest saartest rääkida - saarte vaheline liiklus saab ajalise aknaga olema natukene erinev. Kuni kaks nädalat. Ratas: Ei ole mõeldav teha kõike lahti. Tuleb järk-järgult teha. Urve Tiidus: millal pääsevad saartel elavad inimesed mandrile? Ratas: Kui nad on olnud kogu aeg saarel, siis kogu aeg on saanud tulla, aga tagasi pole saanud minna. Millal see liikumine võiks taastuda, seda vastust ei ole kellelgi. Siim Kallas küsib: millal võime loota Soome silla taasavamist ehk siis laevaühenduse taastumist. Ratas: Nii ruttu kui võimalik, see ei sõltu ainult meist. Rootsi ja Soome juhtidega telefonioknverents on mul homme. Kui viiruse puhang taandub, samas Soome ja Rootsi on viiruse võitmisel olnud erinevatel teedel. Nagu teame, Rootsi on valinud teise mudeli kui ülejäänud Euroopa liit. Signe Riisalo küsib võlaõiguslepingu laiendamise kohta kriisimeetmete puhul, millele Ratas polnud kaks nädalat vastanud. Kiik: Raske on korraga kõiki sihtgruppe katta. Käsunduslepingud on võimalik töölepinguks ümber vormistada. Lühiajalistest lepingutest rääkides aga ei saa selle meetme alla mahtuda. Jevgeni Ossinovski Kiigelt: Õhtuleht viis läbi põhjaliku analüüsi, mis puudutab soodusravimite kättesaadavust. Seal käsitletakse kahte teemat. Üldiselt soodusravimisüsteem on end õigustanud, aga sellest analüüsist selgub, et piirhinnaga odavamaid ravimeid ei pakuta patsientidele. 26% juhtudest ei ole isegi odavamat ravi apteegist saada. Järelevalve tulemused on aga palju leebemad. Kuidas selle info valguses plaanite reformida ravimiameti järelevalve tegevust? Kiik: Olen sel teemal suhelnud ka ravimiametiga. On selgelt kitsaskohti, olukordi, kus ei suudeta täiel määral seadust täita. See on pika vinnaga küsimus, millele tuleb tähelepanu juhtida. Eriolukorra ajal selle reformiga veel ei tegelda. Nüüd peale apteegireformi tuleb vaadata, kuidas turuosaliste omavaheline koostöö sujub. Tegelema peab sellega tingimata. Ratas: Mina ei sekku töörühmadesse, mis Riigikogus moodustatakse. Kui küsida ministri väljavahetamisest, siis Teie teate hästi, et Eestis on koalitsioonivalitsused. Karu väljavahetamine tuli ühe koalitsioonipartneri poolt. Mina olin rahul Kaimar Karu tegemisega. Ta oli kindlasti professionaalne minister. See, kas erakond vahetab ministreid, on kirjutamata reeglina koalitsiooni osapoolte otsus. Michal: Eesti oma tugeva e-riigi mainega peaks olema sellisel ajal maailmas üliedukas enesemüüja. Ometi näeme, et selle valdkonna eest vastutav minister vabastati ametist. Ütlesite, et talle etteheiteid pole. Nüüd moodustati ka Riigikogu töörühm e-valimiste uurimiseks, mis meie kuvandile kuidagi kaasa ei aita. Kas te peaministrina peate seda mõistlikuks? Ratas: See on loomulikult tagantjärele tarkus, kui oleme sellest väljunud. Kas olime edukad või mitte, sellele annavad hinnangu Eesti inimesed ja teie. Üks on selge - kui räägime eesliinist, meditsiinist, tervishoiust, siis need inimesed on seda kriisi juhtinud hästi. Jürgen Ligi: Küsisin selle kohta, kes eriolukorda juhib. Juht on üks, sõnum peab olema rahvale, mitte rahvalt teile. Teie ei pea ajalehest oma seisukohti teada saama. See on kogu aeg vastupidi. Täna kuulsime, et Kõlvart on hoopis juht - et Tallinnas ei toimu mai lõpuni ühtegi suurt üritust. Kõlvart tõi nö tagasi ka PBK telekanali. Kuidas saada üle sellest, et eriolukorra juhti juhitakse, mitte ei juhi eriolukorra juht. Ratas: Ühtsustunne, mis on olnud poliitilises olukorras, hakkab vaibuma. See oli enne koroonaviirust ka. Eriolukorra juht on de jure ja de facto peaminister Jüri Ratas. Iga sekund töötan selle nimel, et tuua Eesti eriolukorrast välja, teha kõik, et haiguspuhang saaks pidurdatud, tagada Eesti inimeste tervis ja elu. Vastutan selle eest ise. Olen suurim fänn, et sekundi pärast tulla võimalusel eriolukorrast välja. Peame käituma meie ühiskonnana, mitte minu ühiskonnana. Jürgen Ligi Rataselt: Ametlikult olete te eriolukorra juht. Ajakirjanduse järgi on juhte rohkem. Martin Helme nimetab end eriolukorra liidriks. Perekond Helme on eriolukorda juba pikendanud kolm korda. Selliste sõnumite virr-varr ei ole naljakas. Kuidas me sellest üle saaksime, et valitsusest tulevad sõnumid, mis peegeldvad tegelikke plaane ja otsuseid? Ratas:Annan eriolukorra juhi tiitli Eesti inimesele, kes on olnud parim juht endale, ühiskonnale. Olen öelnud, et oleme saanud puhangu kontrolli alla ainult seetõttu, et oleme hoidnud ühte ja käitunud vastutustundlikult. Et tulevad erinevad sõnumid - kui küsida, mida tuleb lugeda ja uskuda - seda, mida valitsus otsustab. Praegu on otsustatud, et eriolukord kehtib maini, kuni otsustatakse ümber. Täna ei ole eriolukorra pikendamist otsustatud. See teema on laual homme või ülehomme. Signe Riisalo: 13 strateegilist partnerit - nende taga on palju suurem hulk organisatsioone, näiteks lastekaitseliidul on ca 6 partnerit. Teisalt strateegiline partnerlus on tegelikult ka ministeerimiga prioriteedid seadnud. Kui peaks pidurduma MTÜ-de tegevus, pärsib ka suurte riiklike tegevuse elluviimine. Kuidas olete kavandanud oma tegevuse paindlikkust või muuutmist, kui peaks juhtuma, et MTÜ-d ei saa rahanappusel suuri strateegilisi tegevusi toetada? Kiik: Kassa ei ole praegu tühi. Plaan A on praegu see, et ükski tegevus ei jää tegemata. Selle loodame ka saavutada. Helmen Kütt: Sotsiaalkomisjonis tuli ilmsiks, et kõik teised väikesed organisatsioonid, kes eelnevalt said aastaringselt väikeprojektide taotlusi esitada. Need taotlused on nüüd lõpetatud selle aasta lõpuni. Kas taotlesite kriisipaketis võimalusi väikeorganisetsioonidele raha leida? Kiik: Kui hasartmängu puhul näeme kõva alalaekumise vahet, siis sellise kollektiivse lahendusega oleks mõistlik välja tulla kõigi nelja ministeeriumiga, keda see hasartmängumaksu laekumine puudutab. Helmen Kütt küsib Kiigelt: eelmise nädala lõpul tuli murekiri, et puuetega inimestele eraldatavad laekumised vähenevad. Kas sellised toetused, mis on seotud hasartmängumaksuga, võiks lahti siduda? Kiik: Tuleb tunnistada, et sotsiaalministeeriumi saadetud kirja sõnastus ei ole õnnestunud. Seal oli täpsustamata jäädud, et see puudutab vaid kuid, kui kasiinod on kinni. aga mitte kogu aastat. Sealt tekkis muretunne, et kas ka puuetega inimeste rahastust hakatakse kärpima. Ei hakata. Kui näeme, et maksu laekub vähem, tuleb kindlasti arutada küsimust ka valitsuse tasandil. Debati mõttes nõus, et kas see lahti siduda. Jürgen Ligi: minu lootus kriisiga seoses on targem majandus tulevikus, aga olen praegu erikomisjoni kaudu rohkem seotud raha kasutamise otstarbekuse jälgimisega ja komisjonis on ametnikega väga selge jutt. Aga meediat jälgides saame täiesti teistsuguseid sõnumeid - öeldakse, kes raha mingil juhul ei saa, öeldakse, et teised saavad nii palju kui tollest üle jääb. Kuidas see raha jagamine täpsemalt käib? Kas kellelegi on raha ära broneeritud? Miks sellised uudised levivad? Ratas: Kõik meetmed on ministeeriumite ja ministrite poolt välja pakutud eelmise nädala lõpul ja selle nädala algul. Hakkame arutama neid homme ja ülehomme, et leppida kokku meetmete jaotuses ja mudelites. Oleme lähedal otsuste faasis. Ei saa praegu öelda, kas keegi saab või ei saa. Sellist jaotust kindlasti hetkel ei ole otsustatud. Michal: Digivaldkonna osas oleme ühel arvamusel. Siiski jäävad arusaamatuks vangerdused valitsuses. Infrastruktuurist - enne kriisi oli 4rajaliste teede planeerimiseks 4 miljonit. Kriisis on aru saadud, et majandusvaldkonnad on inertsiga, tuleb ette tööd teha. Kui tahame tulevikus suuremaks saada, on üks ühendus ka Tallinn-Helsingi tunnel, mis on suur projekt. Kas poliitikat korraks kõrvale heites - kas poleks ilus kunagi pensionieas oma lastele näidata, et näe, see Tallinn-Helsingi tunnel sündis kriisi ajal. Ratas: Mõtlen ikka sellele pildile 2017. aastal, kui olite Tallinnas mere ääres, vaatasite mõtlikult Soome poole ja ütlesite, et siia see tunnel peaks tulema. Pikemas perspektiivis 20-30 aasta pärast, ütleme et kui see tunnel on seal. Mina toetan selle tunneli edasi arendamist. See ei saa olle kuidagi kriisimeetmete eriinvesteering. 40 miljoniga seda tunnelit valmis ei tee, see läheb KOV-idele maanteede remondiks. Kristen Michal küsib Rataselt, mis valikud on kriisiväljumisel majandussuunal. Milline on valitsuse vaade kriisist väljumisel majanduslikult? Ratas: Oleme andnud läbi lisaeelarve abi majandussektoritele. Oluline on seotud erinevate digitaalsete lahendustega, mis on töötanud hästi. E-õpe või e-kool, kogu toidutellimine e-teenuste kaudu. Olulised on ka pikema perpsektiiviga investeeringud. Tanel Kiik: See ei ole valitsuse juurdlus. Selle ministri kiri mulle, kindlasti vastan sellele, aga see ei ole valitsuse prioriteet nr 1, 2 ega 3. Tegemist on ühe konkreetse ministri kirjaga. Jürgen Ligi: mul on hea meel, et süüdlast ei otsita, sest tõesti keegi ei ole minevikus nii targad kui olevikus. Aga mis valitsus teeb? Kuulsime üleeile, et valitsus on algatanud juurdluse riigikogu liikme tegevuse suhtes, kes on võrkpalliga seotud. Seda on ka üks valitsuse häälekandjaid väitnud, et opositsiooni erakond (Hanno Pevkur) levitab koroonaviirus. Mis uurimine teil valitsuses on? Kiik: Vallavanemaga suhtles ka ministeerium. Toona oli raske leida juriidilisi argumente selle ärajätmiseks. Leiti, et seda üritust ei keelatud. Oleks pidanud seda keelama. Ka ürituse korraldajad oleksid pidanud ise ära jätma. Töö, mis tehti Saaremaal väga paljude osapoolte eestvedamisel oli muljetavaldav. Läänemets: Nüüd on asi selge, et tegemist oli infoliikumise veaga, et läks vale soovitus välja. Esmaspäeval teatas Saaremaa vallavanem tagasiastumisest. Kallas lähtus seisukoha kujundamisel veebruari lõpus ka mainitud töörühma seisukohtadest. Öelge, kui vallavanem leidis, et peab sellest tagasi astuma, mis Saaremaal juhtunud on. Milliseid mõtteid teid valdavad, kui mõtlete enda haldusala otsustele? Tanel Kiik: 27. veebruar töörühm arutas kõigi ürituste lauskeelamist. Kui meil oli 1 nakatunu, ei peetud seda sammu proportsionaalseks. See töörühm ei arutanud Saaremaa võrkpalli eraldi. Saaremaa abivallavanem pöördus Marika Priske poole 28. veebruaril. Priske soovitas mängu mitte korraldada. Läks välja küll leebem vastus. Tagantjärele tarkusena võib öelda, et seda mängu poleks pidanud korraldama. Viiruse leviku Saaremaale jõudmise puhul on aga tuvastatud mitmeid koldeid. Koroonaviirus oleks jõudnud Eestisse ka siis, kui seda mängu poleks toimunud. Viiruse levik Saaremaal oleks aga olnud aeglasem, kui seda mängu ja teisi üritusi poleks toiminud. Süüdlaste otsimine tagantjärele midagi ei anna. Ei saa öelda ükski riik, et kõik otsustati õigesti. Lauri Läänemets küsib Saaremaa viiruseleviku kohta. Teatavasti on Saaremaa kõige rohkem kannatada saanud. Kahjuks on ka väga palju inimesi surnud. Tänases Äripäevas on toodud kirjavahetus Saaremaal võrkpallimängu lubamise osas. Äripäevas on avaldatud kogu kirjavahetus ja seal on kirjas, et sotsiaalministri poolt juhitud töörühm on võtnud 27. veebruaril seisukoha, et ei pea praeguses olukorras põhjendatuks ürituste piiramist. Soovitust mängu ärajätmiseks ei antud ministeeriumi poolt. Andke oma hinnang selle vastuse kohta, mis Saaremaa sai. Ratas: Samuti on ajakirjandusega juttu olnud digiväljaannete käibemaksu langetamisest 20%lt 9&le. See on olnud õige suund. On räägitud ka sellest, et rohkem kampaaniate ja teavituste viimisel elanikkonnale kaasata meediaettevõtete liitu. Eriolukorra aspekt tuleb homme arutelu alla. Pikendame seda, aga kui kaua, seda arutame homme. Minimaalselt saab see olla kaks nädalat. Mart Võrklaev tsiteerib Helmede raadiosaadet, kus EKRE ninamehed oma vastumeelsust ajakirjanduse toetamise teemal rõhutasid. Võrklaev küsib, mis vorstidest seal juttu oli. Ratas: Kui rääkida ajakirjandusest, siis siin on paslik öelda, et ajakirjandus on olnud ääretult oluline koostööpartner, oluline neljas võim kogu kriisi vältel. Ja andnud seda kindlust, et kui reegleid järgida, saame viiruse levikut tõkestada. Eriti tahan välja tuua erameedia osa, kes on läbi online-uudiste ja portaalide väga hea info edastaja ja kandja, head meelt teeb ka ETV+ väga tugev tõusutrend vaatajate osas. Ajakirjandus on saatnud ka oma pöördumise, kus on erinevaid aspekte. Üks oli kojukande toetus. Kui soovime, et ajalehed jõuaksid ka inimeste postkasti, otsustasime, et seda toetust on vaja anda. Ratas: Prioriteetsusastmest - kui kava saab lõpliku raamistiku ja saadab Riigiokgu liikmetele siis on toodud välja esialgne ajaline ja prioriteetsuse järjekord. Konkreetseid kuupäevasid ja kellaaegasid sealt ei leia. Leiab aga plaanilise ravi taastamise ja plaanid haridusküsimuses. Kindlasti jäävad kehtima teatud eritingimused, nagu näiteks 2+2 reegel, isikukaitsevahendite kasutamine ja desinfitseerimisnõue. Tiidus küsibki Rataselt: Eesti inimesed on olnud igati mõistvad piirangute suhtes. On kiiresti kohanetud. Tekivad aga küsimus, millal saab naasta harjumuspärase elu juurde. Märgid kannatamatusest on õhus. Eestis on väljmisstrateegiast räägitud päevi. Millised otsused on väljumistrateegiaga tehtud? Ja millised prioriteetsusastmed on majandust käivitavas protsessis? Ratas: Millal see kõik lõpeb - ma olen selle kõige suurem toetaja, et see lõpeks nii ruttu kui võimalik. Kahjuks numbrid seda ei näita, et saaksime selle kohe ära lõpetada. Oleme töötanud väljumisstrateegiaga. Oleme jõudnud päris lähedale, et see info edastada Riigikogule ja avalikkusele, et läbi arutada lähipäevade jooksul. Arvan, et järgmise nädala alguses peaks valitsus selle lõplikult heaks kiitma. Oleme mõõdikuna lisanud ka nakatunute arvu vanusegrupis 50+. Millal saab saartele, sõltub haiguspuhangu taanduisest. Lähtun põhimõttest, et siin tuleb üheksa korda mõõta, üks kord lõigata. Avanemisfaasi eel me täna olema. Usun, et juba aprillis on võimalus mingis osas leevendada, aga peamiselt saab see toimuma maikuu jooksul. Infotund on alanud. Henn Põlluaas juhatab seda. Kohalolekukontrollist selgus, et kohal on parasjagu ainult 17 Riigikogu liiget. Päevakorra kohaselt peaks esimene küsimus tulema Urve Tiiduselt Jüri Ratasele ja teemaks on prioriteetsusastmed. Juba kutsutaksegi riigikogu liikmeid saali Kaks minutit infotunni alguseni https://twitter.com/PRB_Raimond/status/1252874787103236098