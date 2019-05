BLOGI ja FOTOD | Valitsuse pressikonverentsil: Marti Kuusik andis enda lahkumisavalduse ilma vastupuiklemiseta

Valitsuse esimene pressikonverents

Helme käest küsitakse, et kuidas oleks tema käitunud, kui oleks omanud ajakirjanikuna sellist informatsiooni, nagu Kuusiku kohta meedial oli. "Me oleme uurinud neid vihjajaid, me teame nende nimesid. Need inimesed... see oleks samahea kui naabrinaine saunas oleks rääkinud," sõnas Helme.

Ministrid ei kommenteeri Kuusiku juhtumit pikemalt, öeldes, et kommenteerimine jäägu ametkondade ülesandeks.

Ratas: "Ma olen suhelnud väga paljude ajakirjanikega ja nad kõik on kinnitatud, et sõna on vaba. Kui me räägime antud pere juhtumist, siis see, mida ütles president ja mida korda mina, selles peres on naine ja lapsed, see pere vajab kaitsed ja tuge. Ma loodan, et seda neile pakutakse. Mul on palve, et me ei kütaks seda asja edasi. Ma saan aru, et alates 3. märtsi õhtust on tunne, et selline näpuga näitamine ja soov igat õlekõrt süüdata ja otsida ja teha sellest suur probleemide pundar, see tohutult palju seda sidusust lõhub. Ma püüan teha kõik selleks, et enda isiklikku näpuga näitamis oleks võimalikult vähe. See ei vii meid kuskile edasi."

Helme nimetab presidenti "emotsionaalselt ülesköetud naiseks", kellele pole kohane lahkuda saalist, kui Kuusikut ametisse nimetati. "Kuidas käitub selline inimene kriisiolukorras, kes ärritub leheloo peale? Jah, ma olen kriitiline, ta ei käitunud adekvaatselt, ta käitus nagu tavakodanikust naisterahvas, keda väga üks artikkel ärritanud oli. Ma ei taha halvustada institutsiooni, aga seda, et ta ei suutnud ennast talitseda."

Esmaspäeval on EKRE juhtidel kokku lepitud mitu kohtumist, et leida õige inimene.

Mart Helme: Juba on opositsioonisaadikud ette heitnud, nagu ma kavatseks hakata sekkuma uurimisse. Ma ei anna mingit põhjust umbusaldusavalduseks neile!

Kes asendab Marti Kuusikut? Ratas: EKRE esindajad, kellele valdkond koalitsioonilepingu järgi kuulub. Ratas nendib ka, et Kuusik kirjutas oma lahkumisavaldusele alla ise - põhjuseid neli: 1) et valitsus hakkaks tööle, 2) et erakond saaks edasi tegutseda; 3) et tegeleda oma perekonnaga; 4) et tegeleda omaenda nime taastamisega.

Mart Helme: "Me oleme näinud, kuidas süütuse presumptsiooni eiratakse. Toon näite - Brett Kavanaugh. Kui teda hakati valima USA ülemkohtusse, siis teda hakkasid jahtima kaks naist, kelle väited hiljem ära kukkusid, sest need osutusid valeks. Nüüd tahetakse jalga alla tallata ühe naise ja perekonna privaatsus. Nüüd lähevad selle naise ukse taha mingisugused lastekaitsjad ja naisorganisatsioonid, see on mulle vastuvõetamatu. Rääkisime Marti Kuusikuga, tegime talle selle olukorra selgeks, ta oli nõus ametist taganema ilma igasuguse puiklemiseta"

Reinsalu: "Minu meelest on sõnavabadusega küll olnud tõsiseid probleeme. Mina olen pigem, kui võtta vastutus sõnavabaduse eest , siis see on väga oluline. Sõnavabaduse oluline osa on anonüümsus. Selle piiramine on sõnavabaduse piiramine. Teine meenutus, kui esikaaned ilmusid mustade esikaantega, siis ka see oli allikakaitse osas keeruline. Teine teemadering, mis on kerkinud on, on küsimus sõnavabaduse piiramisest ja kriminaliseerimisest. Eelmine valitsus ei pidanud võimalikuks toetada autoriõiguste vaba direktiivi, see oli juba väga oluline. Seda sõnavabadust on kõige rohkem piiratud digitaalses ruumis"

Mart Helmelt küsitakse, mida ta mõtles selle all, et taastada põhiseaduslik kord. "Süütuse presumptsiooni ja poliitiku maine aspektist lähtuvalt on see, et mina mõtlesin, et ajakirjanikud kurdavad sõnavabaduse piiramise üle, siis mina seda ei näe. Kui sõnavabaduse piiramine on see, et teatud poliitilisi vaateid saab põhjendamatult laimata, siis see pole sõnavabaduse piiramine."

Reinsalu kohtub järgmisel nädalal diplomaatilise korpusega, kellele kinnitada Eesti välispoliitilist kurssi.

Reinsalu räägib, et ta ennustas seda varasemalt ette, et kahe valitsuse vaheline aeg venib nii pikaks. "Mind lohutas Läti kolleeg, kes rääkis, et neil läks kolm ja pool kuud".

Ratas võtab homme osa Kevadtormist ja sõidab Rumeeniasse

Mart Helme tunnistab, et ta ei tunne veel kõiki siseministeeriumi töötajaid, kuid usub, et kõik läheb kukesammudega edasi ladusalt.

Ratas annab ülevaate peamistest teemadest, mis arutelul olid - tubakaseaduse muutmise kohta, rahapesu tõkestamisest ning sellest, kuidas lepiti kokku omavaheline tööjaotus.