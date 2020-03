BLOGI ja FOTOD | Terviseamet räägib teisest Eestis kinnitatud koroonaviiruse juhtumist, ligi veerandsada inimest on jälgimise all

Terviseameti pressikonverents

Pressiüritus lõppes.

Öpik: Koroonaviirusesse nakatanud Iraanist tulnud Eestis elav inimene paraneb.

Eestis on praegu üheksa inimest jälgimise all, kes olid seotud esimese koroonajuhuga Eestis. Lisaks jälgitakse veel 14 inimest, kes viibisid lennul, kus oli Bergamost Riiga lennanud koroonahaige.

Kadai: Palju on spekuleeritud, kas päikse ja kevadega kaob koroonaviirus, siis saame spekuleerida, et kuna teised ägedad viirused levivad hooajaliselt, siis see võib olla nii. Sada protsenti keegi seda kinnitada ei saa, aga eeldus on olemas.

Kõige halvema stsenaariumi korral peaks Eestis nakatuma kümneid tuhandeid inimesi, ütles Kadai.

Kadai kinnitas, et koroonaviiruse test on usaldusväärne. Kui tekib kahtlus, et protokollimises tekkis viga, siis tulemust kontrollitakse.

Öpik: Koroonaviirusesse nakatunu on Eestis elav inimene.

Öpik: Terviseamet veel ei tea, kes viibisid lennul, kus oli koroonaviirusesse nakatunu. Küll aga peaks see nimekiri terviseametile kohe saabuma.

Öpik: Oleme suhelnud ka Läti kolleegidega, kuna koroonaviirusesse nakatanud Bergamost tulnud inimene viibis Riia lennujaamas.

Haige inimesega koos töötanud inimestega hoitakse pidevat ühendust, et vajadusel kiirelt reageerida ning nakatunud inimest aidata ja nakatumist piirata.

Öpik ütles, et kõik ühes transpordivahendis viibinud pole olnud lähikontaktis. Mõjutatud võivad olla vaid paar rida ees ning paar rida tagapool istunud inimesed.

Öpik: Koroonaviiruse sümptomitega inimene ei tohi ise minna perearstikeskusesse või EMOsse, et mitte teisi inimesi nakatada.

Kadai märkis, et on vastutustundetu ägeda hingamisteede haigusega mitte kodus püsida ja haigust edasi levitada.

Kadai soovitas vältida reisimist riskipiirkonda. Kui siiski teisiti ei saa, tuleb kaks nädalat enda tervist jälgida ning palaviku ja köha korral helistada perearstile ning siis kiirabisse.

Kadai: Jälgime olukorda ööpäevaringselt ja muudame vajadusel tegevusstrateegiat. Terviseamet ei soovita piiranguid reisimisele või kaubandusele. Lisaks pole vajadust keelata Eestis avalikud suurüritused.

Terviseamet edastab jooksvalt ametkondadel infot haiguse leviku kohta.

Lisaks keskendub terviseamet sihtgrupipõhiselt, sest ohugrupiks on eakad ning krooniliste haigustega inimesed. Terviseamet teeb koostööd KOVidega, pöörates tähelepanu hoolekandeasutustele, et haigus seal kindlasti ei leviks.

Mida teeb terviseamet? Kadai: Meie jaoks on oluline elanikkonna teavitame, postitame infot kodulehele.

Kõige mustema stsenaariumi kohaselt levib koroonaviirus laialdaselt ning mõjutab oluliselt tervishoiusüsteemi.

Kadai: Riigid võivad avastada, et sissetoodud haigusega on tekkinud piiritletud koldega levik. See juhtus näiteks Põhja-Itaalias.

Terviseameti hinnangul on haiguse sissetoomise risk Eestisse kõrge ja selle levik siin madal kuni keskmine.

Haigestumise risk on Euroopa Liidus keskmine kuni kõrge.

Euroopas kinnitati valdav osa haigusjuhte Itaalias.

Eilseks kinnitati ligi 90 000 haigusjuhtu üle maailma, neist üle 3000 surmajuhtu.

Kadai: Enim on ohustatud vanemaealised inimesed, sest vanusega kaasnevad erinevad kroonilised haigused ja immuunpuudulikkus, mis soosib paraku ka surmajuhtude tekkimist.

Kadai kordas koroonaviiruse kohta fakte. Näiteks meenutas ta, et nakkus levib lähikontakti abil ning piisknakkusena. See tähendab, et saastunud pinda puudutades võib viirus hiljem silmi-suud katsudes organismi sattuda.

Pressikonverents algab. Laua taga on erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ja terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik.

