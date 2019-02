BLOGI JA FOTOD | Simson majandusdebatil: Reform ei luba midagi õpetajatele, õdedele, ega päästjatele. Ligi: Ära valeta! Uhh!

Saatejuht Mirko Ojakivi ja Andres Kuuse külalisteks on Kadri Simson (Keskerakond), Jürgen Ligi (Reformierakond), Martin Helme (EKRE), Sven Sester (Isamaa), Rene Tammist (SDE), Priit Alamäe (Eesti 200), Jaanus Ojangu (Vabaerakond) ja Joonas Laks (Eestimaa Rohelised).

ETV valimisdebatt majandusteemadel

Debatt on tänaseks läbi.

Laks: Kõige olulisem on see, et fikseeritakse teadusrahastus.

Simsonil on piinlik, et Linnahall pole siiani renoveeritud

Alamäe: Põhitrassid laupkokkupõrke vabaks! See idee tuleb Rootsist. Eesmärk ei pea olema 2+2, vaid laupkokkupõrkvaba peab olema. Möödasõiduvõimalused.

Laks segab Simsonile vahele: Miks sa Rail Balticust ei räägi? Simson matroniseerib Laksu: Kullakene!

Simson: Seda, kas saarlased ja hiidlased tasuta ülevedu tahavad, saame me teada valimistel.

Helme: Me toome oma tööjõu tagasi Soomest! Meid on süüdistatud, et ajame riigi pankrotti.

Sester: Raha ei tule seina seest! Raha tuleb ettevõtjalt!

Laks: Mõistlikum on teha väiksemaid tehaseid kui üks suur monstrum keset Eestit.

Simson: Meie jaoks on ka maaelu tähtis majanduse osa. Põllumehed on näinud, et suhtumine neisse on paranenud.

Simson: Mõtlesin, kas tunnustan oma eelkäijat. Ja tunnustan.

Helme: Ettevõtjad käivad kurtmas, et jaburad reeglid ei anna midagi juurde.

Laks: Meie töötavatele pensionäridele nii palju tähelepanu ei pööra, aga oleme ette näinud neile vähemalt 600 eurot maksuvabastust. Aga tuleba aidata ka noori edasi. Õppimine ülikoolis poleks enam ajapõhine, vaid ainepunktipõhine.

Sester: Pole vahet, kas räägime pensionärist või kahe lapsega emast, kes saab samasuurt palka. Kui räägime võimalusest tööjõumaksu alandada, peaksime selleks kõik valmis olema.

Simson: Väga paljud inimesed saavad väikest pensioni ja sinna juurde väikest palka. Pensionid on Eestis väga erinevad. Kõige suuremad pensionid on meil 2800 eurot.

Laks: Üks probleemide komplekt tuleneb sellest, et Eesti tootlikus ja efektiivsus on madal. Inimeste stressitase ja tervis võib intensiivsete tööde puhul olla kehvem. Erisoodustusmaksust vabastada asjad, mis aitavad tööandjal toetada töötaja arengut ja tervist.

Laks: Mis inimestega me seda Rail Balticut ja 2+2 maanteid ehitame?

Simson: Lisaks sellele, et kustuda siia uusi inimesi, tuleb tööd teha omaenda inimestega.

Ojangu: Vaesust pole mõtet Eestisse importida. Importida tuleb oskustöölisi.

Sester: Mida me praegu lahendame? Kas teeme Eestist madala palgakultuuriga riiki?

Tammist: 15 000 noort on tööjõuturult väljas! Nad ei õpi ega tööta.

Ligi: Priit, harju ära. Ekre mõtteviis ongi tagurpidine!

Helme: Tööjõud istub meil Soomes!

Aktsiiside teema on nüüdseks debatis lõpetatud. Nüüd edasi euroopa komisjoni majandusaruandest. Eesti üheks suurimaks probleemiks on tööjõu vähenemine.

Sester: Kõige rohkem aitab kaasa tööjõumaksu alandamine.

Saatejuht ei anna Ligile sõna. Ligi Simsoni jutu peale: Vaat, kuis valetab!

Simson: Reform ei luba midagi õpetajatele, õdedele, ega isegi päästjatele. Ligi: Ära valeta! Uhh!

Simson: Me oleme pigem need, kes on käibemaksu alandanud, nt majutusasutustele. Kõige olulisem, et tuluteenijad oleksid ausalt maksustatud. 500€ tulumaksuvabastust ei teeni väikest palka teenivate inimeste huve.

Helme ja Ligi kaklevad taas. Saatejuhid ähvardasid mehi kollaste kaartidega. Helme: Anna kollane kaart Jürgenile, mitte mulle!

Laks: Natuke on kurb tõdeda, et eetriaeg kulub viinast ja õllest rääkimisele. Meie jaoks on teema oluline selles mõttes, et me ei saa jääda ootama, et Läti hakkaks tõstma. Soome ootas ka aastaid, et Eesti tõstaks ja nüüd sõidavad soomlased Lätti.

Debatis läks tuliseks. Jürgen Ligi ja Martin Helme läksid omavahel raksu ja tuututasid lausa saatejuhtidest üle.

Helme Ligile: Lase mul rääkida!

Ligi: Huvitav, et Sester kritiseerib sotse. Tema allkiri on aktsiisitõusude all. Sotsid pole selles süüdi.

Tammist: Möönan, et nii Rõivase kui Ratase valitsus tõstis pisut kiiresti alkoholiaktsiise. Kui vaatame aktsiiside laekumisi, siis see kasvas mullu 5% võrra.

Alamäe: Alkoaktsiiside puhul on eesmärk piirikaubanduse lõpetamine ja põhjapiiri tagasitoomine. Et see saabuks, peaks alkoaktsiisi tagasi viima õlle puhul 2017. aasta tasemele ja kange alkoholi puhul 2017-2018 tasemele.

Ojangu: Meie lubadustel, mis on väiksemad, on neile kate olemas. Ülelubamine on hullumeelne. Ja kui selle katteks meie tootmise makse tõstetakse, pidurdab see majanduse arengut veelgi.

Simson: Aktsiiside puhul on sisend tootmisesse. Alkoholi puhul jõuame maksurahu, et lätlased järgi jõuaksid. Kütuse ja elektri puhul oleme valmis tegema samme, et sisend väheneks.

Laks: Kui tuba on segamini aetud, tulevad nemad, kustutavad tule ja ütlevad, et on korras. EKRE programm on raiskamisele suunatud. Peaks vaatama üle kulutused ja siis vaatame, kuhu me raha paneme ja lubame. Peame aitama neid, kes on hädas. On arusaadav EKRE soov neid lubadusi niimoodi jagada, aga tegelikult on neile inimestele vaja toetust ja kindlustunnet.

Helme: Astmelist tulumaksu pakume välja väikeses sektoris. Iga lapse pealt väheneks 25% tulumaks. Nelja lapsega maksaks seda 0%.

Ligi: Reform tehti nõrgemate arvelt. Liiga said töötavad pensionärid. Sven ongi maksukoll. Ma loodan, et ta kunagi ei tegele tööjõumaksudega.

Tammist: Meil täna ju kehtib astmeline tulumaks. Tahame muuta seda süsteemi ajakohasemaks. Tulumaksu arvestamise piiri tuleks tõsta 2000 eurole.

Simson: 82% inimesi arvab, et väiksemat tulu teenivate inimeste maksukoormus peaks olema väikesem. Kolmeastmeline, euroopalik astmeline tulumaks, tähendab maksuleevendust väikest sissetulekut teenivatele inimestele. Täpselt protsenti saab arvutada siis, kui on koalitsioonis kokkulepe.

Joonas Laks: Majanduskasv praegu ei too piisavalt kasu rahvale. Peab vaatama üle, mismoodi majanduskasvust saaks võimalikult palju inimesi kasu. Peame vaatama oma majandusenergia mahukust. Teadusrahastuse kaudu leiavad inimesed oma jõude seisvale rahale väljundi Eesti pinnal.

Ojangu: Leiame, et maksu põhialused on ühele poole kaldu. Kipume inimeste kallale. Tahame maksubaasi laiendada, et kõik ühiskonna segmendid oleks võrdselt kaetud. Praegune on nagu kahejalgne taburet.

Helme: Meie mingit maksurahu ei luba. Maksukoormus on liiga kõrge. Lubame aktsiiside ja käibemaksu alandamist. Reformierakond on ju maksukäki kokkukeeramise osa olnud.

Sester: Maksukolli polegi. Vaadates majandust ja lähitulevikku, siis majandus kasvab. Me oleme reitinguagentuuride poolt hinnatud paremini kui eelmisel aastal.

Alamäe: Maksud ei ole täna põhiteema. Põhiteemad on demograafia ja tööjõupuudus. Aga ma pigem tahaks rääkida, mis meid edasi viib. Maksude tõstmine ja langetamine on asjade ümberliigutamine.

Tammist: Peame ka sellest kinni, et säilitame üldise maksukoormuse samal tasemel. Meil on vaja säilitada maksude osas stabiilsus ja me ei ole dogmaatilised, vaid ideoloogilised. Katteallikatest rääkides on need majanduskasv ja olulised kulutused on võimalik katta CO2 oksjonituludest.

Ligi: Ei arva, et maksupoliitika oleks pidanud olema nii suur teema. Maksudega poleks pidanud solkima kaks aastat tagasi.

Debatireeglid on lihtsad. Mõttekäik mahtugu minutisse ja isegi nalja võib visata.

Täna väitlevad Kadri Simson (Keskerakond), Jürgen Ligi (Reformierakond), Martin Helme (EKRE), Sven Sester (Isamaa), Rene Tammist (SDE), Priit Alamäe (Eesti 200), Jaanus Ojangu (Vabaerakond) ja Joonas Laks (Eestimaa Rohelised).

Saade on alanud. Käes on eelviimane debatt. Tänase saate teemad on majandus ja maksud.