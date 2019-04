BLOGI JA FOTOD | President kutsus fraktsioonijuhid Kadriorgu. Riigipea tundis muuhulgas huvi välispoliitika tuleviku vastu

Kell 9.00 kohtus riigipea Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni juhtkonnaga, kell 9.45 Eesti Keskerakonna fraktsiooni juhtkonnaga, 10.30 Isamaa fraktsiooni juhtkonnaga, 11.15 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni juhtkonnaga ning kell 12.00 Eesti Reformierakonna fraktsiooni juhtkonnaga.

President kutsus riigikogu fraktsioonide juhtkonnad Kadriorgu poliitilist olukorda arutama

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kaja-kallas-me-moodustame-selle-valitsuse-varem-voi-hiljem?id=85894319

Kallas tuli välja. Räägiti euroopalikest väärtustest. Kallas ütles, et oma võimaluste osas pigem realist. Siiski on selles osas optimistlik, et moodustab ühel hetkel valitsuse. "Me moodustame selle valitsuse varem või hiljem."

Saabus Kaja Kallas. Kaasa võttis ta Keit Pentus-Rosimannuse ning Arto Aasa. Või oleks õigem öelda, et Kallase võttis kaasa Arto Aas, sest saabuti ühise autoga ning Keit Pentus-Rosimannus saabus jala.

http://www.delfi.ee/article.php?id=85891781

Vahepeal väljus ka Priit Sibul, kes tegi ülevaate: rääkisime presidendiga paljudest asjadest - välispoliitikast, Kagu-Eestist, valitsusest ja poliitilisest olukorrast, aga ma ei saa öelda, et tal Isamaale mingid konkreetsed ülesanded on. Aga me arutasime kujunenud poliitlist olukorda laiemalt.

http://www.delfi.ee/article.php?id=85891451

Riina Sikkut ja Jevgeni Ossinovski saabusid Kadriorgu ootamatult tõsistena.

Isamaa esindaja Priit Sibul saabus üksinda, kedagi teist Isamaast polnud märgata.

Lahkus ka Keskerakonna esindus. Kadri Simson ütles, et president küsis, kes saab Keskerakonna fraktsiooni toetuse ja ta kinnitas presidendile, et Jüri Ratase loodav valitsus, arutati ka rahva vastuseisu. Simsoni sõnutsi oli arutelu väga konstruktiivne.

http://www.delfi.ee/article.php?id=85890453

Presidendiga räägiti järgnevate nädalate ajagraafikustki. Helme sõnas, et presidendi jutust murenooti ei kuulnud.

Martin Helme andis lahkudes meediale intervjuu. Ta rääkis, et presidendiga oli juttu Eesti suurimatest saartest, arutati sisepoliitikat ning mõeldi suurtele infrastruktuuriprojektidele - mida ja kuhu on võimalik investeerida. Oluline osa kohtumisest keskendus ka tutvumisele uute ministritega.

Keskerakonna esindajad tulid kevadisse Kadriorgu eraldi.

Keskerakonna fraktsiooni juhatus ootab enda sissepääsu, kohal on Kotka, Simson ja Sarapuu. EKRE kohtumine on veninud, kuid ilmselt väljuvad nad igahetk.

EKRE fraktsiooni juhtkonna liikmed Siim Pohlak, Martin Helme ja Rene Kokk saabusid presidendi juurde umbes veerand tundi varem.

Kell 9.00 kohtub riigipea Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni juhtkonnaga, kell 9.45 Eesti Keskerakonna fraktsiooni juhtkonnaga, 10.30 Isamaa fraktsiooni juhtkonnaga, 11.15 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni juhtkonnaga ning kell 12.00 Eesti Reformierakonna fraktsiooni juhtkonnaga.