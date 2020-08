BLOGI I Terviseameti juht pressikonverentsil: kolle on Tartust kolinud Ida-Virumaale

Terviseameti pressikonverents

Delfi: Kas on põhjendatud, et otselennud tühistatakse nendesse riikidesse, kus on rohkem kui 25 nakatunud 100 000 elaniku kohta? Härma sõnul on reisimise piiramine üldiselt põhjendatud. "Reisimine on see esimene põhjus, kuidas nakkus maailmas levib," selgitas ta. "See on selline globaliseerunud maailma haigus, kus viirus üksinda ei levi, õhu kaudu ta ei liigu üle riigi piiride."Härma sõnul vaieldakse siiski konkreetse numbri üle (25 nakatunut 100 000 elaniku kohta).

Delfi: Kas Harjumaal võib näha varjatud kollet tekkimas või veel mitte? Härma ütles, et need Harjumaa juhtumid, kus inimesed ei tea nakkuse allikat, ei moodusta mustrit ning seega on varjatud kolle ebatõenäoline.

Septembri esimeste nädalate nakatunute arve ei oska Lutsar ega Härma ennustada. "Ida-Virumaal on nakkus läinud kommuuni, pole enam väga kindlad kolded, siis ma kujutan ette, et praegused numbrid jäävad," ütles Lutsar. Härma sõnul kasvab oht siis, kui järjest enam tuleb juhtumeid, kus inimesed ei tea nakkuse päritolu.

Vaktsiini töötatakse välja peadpööritaval kiirusel. “Vaktsiine me soovitame ainult siis, kui me teame, et need töötavad ja need on ohutud,” ütles Lutsar samas. “Eesti ei lähe seda teed, et me tundmatuid vaktsiine hakkame oma elanikkonna peal katsetama.”

Lutsar palub inimestel restorane ja meelelahutusasutusi külastades nimed kirja panna.

Teadusnõukoda soovitab Eestil õppida viirusega elama, selmet piiranguid karta. "Me ei saa võtta eesmärgiks, et me viiruse absoluutselt likvideerime,” ütles Lutsar. "Õpime uute reeglitega elama, ärme ela piirangute hirmus."

Sissetoodud juhtude osakaal on 20%. See on püsinud stabiilne viimased kolm nädalat. Eestisse tulevad haigestunud üle Euroopa kõrge haigestumusega riikidest, näiteks Luksemburgist, Saksamaalt. “Ei saa kindlat piiri tõmmata, mis riigid on Eesti jaoks ohtlikumad,” ütles Härma.

Härma sõnul tuli signaal Ida-Virumaalt, et haigus levib ka Lääne-Virumaal. Terviseamet nõustab kohalikke ettevõtteid, kuidas tööd organiseerida ning kuidas jätkata üld- ja huviharidusega.

Härma: Oleme liikunud Tartu koldest Ida-Virumaa väikesesse puhangusse. Tartust me enam kui aktiivsest puhangust rääkida ei saa.