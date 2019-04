BLOGI | Henn Põlluaas "Esimeses stuudios": EKRE plaan ühiskonna liitmiseks on lihtne. Me peame naasma normaalse ühiskonnakorralduse juurde

Henn Põlluaas "Esimeses stuudios"

Põlluaas: "EKRE plaan ühiskonna liitmiseks on väga lihtne. Ma arvan, et me peaksime naasma normaalse ühiskonnakorralduse juurde."

Põlluaas ütles, et Eesti on demokraatlik riik ja EKRE-vastastel on õigus meelt avaldada. Samas leidis Põlluaas, et praegused meeleavaldajad on suuresti üles ässitatud fantaasiate põhjal.

MTÜ rahastamine on Põlluaasa sõnul olnud seni sotside haldusalas ning sellel on värske riigikogu esimehe sõnul korruptsioonihõngu. Näideteks tõi ta LGBT ühingu, Inimõiguste keskuse ja Feministeeriumi.

"Ma ei vihka sotse. Aga ma ei saa aru, kuidas saab inimene olla põhiväärtuste vastu," ütles Põlluaas.

Põlluaas muretseb, sest vene keele kasutamine ühiskonnas kasvab ning on massiline immigratsioon. "See on ju pikas perspektiivis see, mida me elasime üle nõukogude ajal."

"Ma pean ennast üsnagi tasakaalukaks inimeseks," ütles Põlluaas ja lisas, et tema sõnapruugis ei pea midagi tasandama. "Ma pean teistest inimesest lugu."

Ruuben Kaalepi žest oli Põlluaasa sõnul rõõmu märk. "Miks peab tõlgendama kõike negatiivselt?" Eilset Eesti Ekspressi lugu Ruuben Kaalepist kommenteerides sõnas Põlluaas, et need väited lükkas Kaalep ringi ja lisas, et suur osa väidetest on meelevaldselt pastakast välja imetud.

Põlluaas ütles, et riigikogu esimehel on palju suurem roll, kui istungite juhatamine. Ta esindab nii riigikogu kui Eesti riiki. Põlluaas ütles, et läheb järgmine nädal Viini spiikrite kohtumisele. "Ma tõttöelda poleks oodanudki, aga täna briifiti mind," lisas ta.

Kuna riigikogu esimees peab vajadusel asendama presidenti, küsis saatejuht Põlluaasalt, kas tema läheks Venemaale Vladimir Putiniga kohtuma. "Ei, kahtlemata mitte," vastas ta.

"President Lennart Meri oli väga vastuoluline isik," sõnas Põlluaas ja tõi tema tumedama poole näitena 1994. aastal allkirjastatud juulilepped Venemaaga.

Põlluaas ütles, et EKRE-l ei olnud kokku lepitud, et presidendi kõne peale ei plaksutata. Tema aplodeeris, sest presidendi institutsioon väärib austust hoolimata sellest, kas isik meeldib või mitte.

"EKRE ei ole põhjus, vaid tagajärg," vastas Põlluaas küsimusele, kas nad tunnevad erakonnana ka natuke süüd ühiskonnas tekkinud pingete pärast.

Henn Põlluaas tunnistas, et esimest korda riigikogu istungit juhtides oli tal väike närv sees ning spikker ees.