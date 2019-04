BLOGI, FOTOD ja VIDEO | Riigikogu andis pärast neljatunnist küsitlusvooru Jüri Ratasele valitsuse moodustamiseks rohelise tule

Ivari Padar: " EKRE olnud ääretult skeptiline ja lausa eitav globaalse kliimasoojenemisega seotud teemade käsitlemisel. Kaks ministrit, kes sellega väga otseselt on seotud, tulevad teie valitsusse, need on keskkonnaminister ja maaeluminister. Ja maaeluminister on lausa toetanud seisukohta, et globaalne soojenemine on jama. Samas uuel põllumajanduspoliitika läbirääkimisel on keskkonnateema üks fundamentaalsemaid ja tähtsamaid teemasid vaieldamatult. Kuidas te suudate olukorda kontrolli all hoida, et Euroopa Liidu Nõukogus käivad ministrid suudaksid adekvaatselt esindada seal Eesti positsioone?"

Madis Milling: "Teie koalitsioonipartneri rahandusministrikandidaat öelnud midagi taolist, et ametnikud ei tea midagi, nende prognoosid on valed ja me ei usalda neid. Kuidas te kavatsete valitsuses seda hinnangute konflikti lahendada?"

Jevgeni Ossinovski: "Nüüd teie uue koalitsioonipartner ja tulevased valitsuseliikmed on esinenud ja esinevad siiani seisukohtadega, mis on vastuolus Eesti põhiseaduslike alusväärtustega ja kahjustavad Eesti rahvusvahelist mainet. Nii mõnelegi nendest on täna siin juba viidatud, puudutagu see sugu, rahvust või muud asjaolu. Küsimus on: kas sa saad kinnitada, et oled EKRE ministrite lubamatute väljaütlemiste puhul sama põhimõttekindel kui oma erakonnaministri Mihhail Korbi suhtes ehk kas sa vabastad valitsuse liikmed ametist, kui nad esinevad seisukohtadega, mis ei ole kooskõlas Eesti põhiseaduses sätestatud väärtustega?"

Kalle Laanet: "Kas sa saad kinnitada, et 1. juunist 2019 veab suursaarte vahel uus lennuoperaator paremate lennukitega inimesi Tallinnasse ja Tallinnast saartele?"

Raimond Kaljulaid: "Mind tõesti huvitab – peaministrina sa kindlasti oled kursis hästi nii meie eriteenistuste tööga kui Euroopa Komisjoni töö spetsiifikaga –, et kas siis Eesti eriteenistused sekkuvad kuidagi Eesti sisepoliitikasse, teevad ühe erakonna vastast tööd. Ja kas Euroopa Komisjonil üldse on õigus – kuidas see on korraldatud? – anda Eesti eriteenistusele selliseid tööülesandeid?"

Esmaspäeval tutvustas oma valitsuse moodustamise aluseid riigikogule Reformierakonna esimees Kaja Kallas. Tema esitatud valitsuse poolt oli 45, vastu 53 saadikut. Erapooletuid polnud. Ootamatult jätsid hääletamata kaks Isamaa poliitikut - Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Üllar Saaremäe.

President Kersti Kaljulaid kirjutas eile Portugalis alla otsusele nimetada peaministrikandidaadiks Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Loole on lisatud täispikk ülekanne riigikogu saalist, kui peaaegu nelja tunni vältel Jüri Ratast ristküsitleti.

