BLOGI, FOTOD ja VIDEO | Riigikogu andis Jüri Ratasele valitsuse moodustamiseks rohelise tule

Pärast Ratas ettekannet saavad saadikud esitada talle kaks küsimust.

Esmaspäeval tutvustas oma valitsuse moodustamise aluseid riigikogule Reformierakonna esimees Kaja Kallas. Tema esitatud valitsuse poolt oli 45, vastu 53 saadikut. Erapooletuid polnud. Ootamatult jätsid hääletamata kaks Isamaa poliitikut - Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Üllar Saaremäe.

President Kersti Kaljulaid kirjutas eile Portugalis alla otsusele nimetada peaministrikandidaadiks Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Loole on lisatud täispikk ülekanne riigikogu saalist, kui peaaegu nelja tunni vältel Jüri Ratast ristküsitleti.

Jüri Ratase valitsuse moodustamine

Jüri Ratas andis pärast valitsuse moodustamist ka paar sõna pressile. Muide, Ratas arvestab Ladõnskaja-Kubitsaga edaspidigi, ehkki ta valitsuse vastu hääletas.

Ratas ettekandja pukist minema jalutamas. Hääletustulemused on selgunud. Ratas sai riigikogult mandaadi valitsuse moodustamiseks.

Lahe! Perekond Repinski käis täna hääletamas täies koosseisus.

Kaja Kallas teeb etteheite riigikogu esimehe suunas: https://twitter.com/kajakallas/status/1118505607424827392

Isamaa fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits hääletas vastu.

Jüri Ratasele valitsuse moodustamiseks volituste andmise poolt oli 55 ja vastu 44 saadikut. Puudus 2 saadikut: reformierakondlased Aivar Sõerd ja Erkki Keldo.

Kristen Michal: "Milliseid väärtuseid jagavad need kolm erakonda Ühtse Venemaa leppe osas?" Ratas: "Mis ma oskan öelda selle kohta. Mu vastus on olnud alates 5. novembrist 2016 üks ja sama: see protokoll on raugenud ja see ei kehti."

Signe Kivi: "Kas tulevase peaministrina võid kinnitada, et Eestis on ka tulevikus tagatud loomevabadus?" Ratas: "Jah."

Riina Sikkut: "Väärtusküsimustes kompromissi sageli leida ei ole võimalik." Küsimust peaministrikandidaadile ei järgnenud.

Indrek Saar sõnas, et Mart ja Martin Helmel on teistsugune arusaam, kuidas avalik-õiguslik meediakanal peaks toimima. "Kas sinu valitsuses hakatakse ERRi juhtuma põhimõtteliselt teisiti ja valitsus hakkab sekkuma toimetuse tegevusse?" Ratas: "Ei."

Katri Raik ütles Ratasele, et loodab, et ta saad kinnitada, et see ei ole aktsepteeritav, et tulevane siseminister teeb piiri küsimuses otsuseid Nelli Teatajale tuginedes.

Mikser küsis, milles alkoholiaktsiiside osas kokku lepiti ja palju selliseid punkte lepingus veel on, mille osas partneritel on erinev arusaam.Ratas ütles, et tõesti lepiti kokku, et võimalusel soovitakse aktsiise - alkoholi, kütuse ja elektri - langetada. Need vaadatakse üle riigieelarvet kokku pannes.

Ratas: "Kui ma olen kedagi solvanud siis saalis, siis ma vabandan. See ei ole olnud taotluslik."

Marina Kaljulaid ütles, et ootab peaministrikandidaadilt lugupidavat suhtumist kõigi suhtes, kuid see ei ole täna saalis kõlanud.

Kallas: "Palun too kolm konkreetset näidet, kus EKRE väärtused on muutunud selle ajaga, mil sa nad välistasid." Ratas: "Ma ütlesin, kui väärtused jäävad samaks - me võtame kellelgi päid maha, naiste tähtsus sõltub nende laste arvust või näitame kellelegi nende nahavärvi pärast ust - siis ma ei saa nende väärtustega koostööd teha. Olen kuus nädalad pidanud läbirääkimisi EKRE ja Isamaaga. Neid kolme seisukohta pole selle aja jooksul kordagi laual olnud."

Maris Lauri ütles, et Ratas on palju rääkinud sidususest ning toonitanud, et tahab teha koostööd opositsiooniga. "Teie vastused on tekitanud minus küsimuse, kas te olete neis väidetes siiras, sest olete nii mõnelegi küsijale vastanud viisil, mis pole viisakas. Mil moel mõtlete siis seda koostööd teha?" Ratas: "Loomulikult olen siiras." Oluline on rääkida ja kaasata.

Urmas Kruuse: "Koalitsioonilepingus on kirjas, et hakkate põllu- ja metsamaa müümisel ning rentimisel eelistama kohalikku tootjat. Kuidas te seda Euroopas selgitate?"Ratas ütles, et tema toetab seda mõtet ning erinevaid võimalusi tasub läbi rääkida.

Kristiina Šmigun-Vähi: "Kas te päriselt ka usute kõike, mida te räägite?" Ratas: "Jah."

Andres Sutt uuris, miks on Eesti piir auklik või miks siseministri kandidaat valetab. Ratas ütles, et Eesti idapiir ei ole tänaseks valmis. Piir on jaotatud 11 lõiguks, peagi alustatakse esimese kolme lõigu ehitamisest. Piiri ehitus on kallinenud. "Ma ei saa teile öelda, et see piir peab."

Vilja Toomast uurib, kas Tallinna haigla oli Keskerakonna platvormis vaid pealinlaste häälte saamiseks, sest koalitsioonileppes ei ole sellest sõnagi. Ratas ütles, et sellega võiks edasi liikuda, aga seda saab teha, kui see on rahaliselt võimalik.

Taavi Rõivas: "Millal langeb Eestis alkoholiaktsiis?" Ratas ütles, et ei näe, et see annaks riigieelarvele kasvu.

Heidy Purga: "Milline on teie hinnang sellele, kui jõupositsioonilt avalik-õiguslikku ajakirjandust rünnatakse?" Ratas: "Meie ajakirjandus on kõigi tunnuste järgi pühendunud, vaba ja vastutustundlik."

Keit Pentus-Rosimannus ütles, et koalitsioonileppes ei ole eesti keele kui emakeele arengu kohta kuigi palju kirjas, küll aga räägitakse sellest kui teise keele õppest. Millised on eesti keele hoidmise ja arendamise plaanid? Ratas alustas vastust eesti keele õppest vene lasteaedadest rääkides. Ta lisas, et eesti keele õppe tõstmine põhikoolis ja gümnaasiumis on väga oluline.

Madis Milling luges ette koalitsioonileppest punkti "Loome eraldi eelarvega piirivalve struktuuriüksuse PPA-s, tagades asjakohase relvastuse ja muu varustuse." "Mis on need asjakohased relvad?" Ratas ütles, et seda nimekirja ei ole olemas ning selles küsimuses tuleb kuulata eksperte.

Siim Kallas sõnas, et koalitsioonilepe kubiseb lausungitest, mille puhul tekib küsimus, mida tegelikult mõeldakse. "Näiteks, mida tähendab "motiveerime kohalikke omavalitsusi soosima ettevõtlust?" Ratas selgitas, et see tähendab, et tagada riigi ja avaliku sektori koostööna võimalikult hea infrastruktuur.

Avaldame vahepeal Jüri Ratase ettekande valitsuse moodustamisekshttp://www.delfi.ee/article.php?id=85945047

Riina Sikkut ütles, et koalitsioonilepingus ei ole mainitud nt palgalõhet ning valitsuses on vähe naisi. "Kas sooline tasakaalustatus ei ole selle koalitsiooni jaoks olnuline?" Ratas vastas, et nii see ei ole.

Hanno Pevkur uurib, miks ei ole koalitsioonilepingus mainitud Gruusiat ning kas Eesti ja Gruusia suhted pole enam olulised. Ratas: "Eesti ja Georgia suhted on olulised."

Liina Kersna ütles Ratasele, et talle tundub nagu oleks koalitsioonileping Ratase jaoks rohkem reaalsus, kui poliitikute sõnad ja teod: "Kas poliitiku sõnal on kaalu?" Ratas vastas, et koalitsioonidokument ei ole ainus, mille järgi Eesti elu juhitakse. "Poliitiku sõnal on väga suur kaal."

Maris Lauri: "Jüri, kas sul häbi ei ole?" Sellele vastust ei kõlanud.

Kaja Kallas Jüri Rattale: "Miks keegi peaks sinu lubadusi uskuma?" Ratas ütles, et on on sellele küsimusele täna juba neljal korral vastanud ning toonitas, et koalitsioonileppes ei ole peade lendamist sisse kirjutatud.

Sven Mikser ütles Ratasele, et teda ja võimupartnereid hinnatakse nüüd ja edaspidi mitte ainult koalitsioonileppe järgi, vaid ka nende sõnade ja tegude järgi. Mikser viitas mitmele hiljutisele ajaleheartiklile. Ratas tänas Mikserit, et too aitas teda lehelugemisel ree peale. Ta lisas, et erinevaid tsitaate on eri lehtedes nii palju ning sõnas, et tema on valmis koalitsioonileppe seisukohtadele alla kirjutama.

Keit Pentus-Rosimannus ütle, et valitsusliidu aluste leppe keskkonna peatükk on priskeid põlevkivikummardajate jalajälgi täis. "Sa oled andnud oma valitsuses keskkonnaportfelli erakonnale, kelle programmis ainsana puudus keskkonnapeatükk sootuks. Mu küsimus on: mida sinu valitsus teeb, et me jõuaksime Eestiga süsinikuneutraalse majanduse hulka, ja mis ajal me väljume põlevkivienergeetikast?" Ratas vastas, et keskkonna ja energeetika on kõige olulisem koalitsioonileppes.

Hele Everaus päris Rataselt, kuidas tema juhitud valitsusel on kavas seista selle eest, et Eesti inimesed oleksid terved. Ratas kinnitas, et see teema on väga oluline. Solidaarne tervishoid on tema sõnul väga oluline ja selle suunaga tuleks jätkata.

Ratas kinnitas veelgi, et tal ei ole plaani Pariisi kliimaleppest taganeda.

Ennist sõnas Eerik-Niiles Kross, et umbes kuue kuu eest nõudis EKRE, et vene rahvusest Eesti kodanike suhtes tuleb hakata rakendama rangemat julgeolekukontrolli, kuna nad olevat ohtlikumad riigi julgeolekule kui teised kodanikud. "Nüüd on sama nõudja teie valitsuse siseministrikandidaat ja tema valdkonda kuulub ka julgeoleku kontroll. Ma tegelikult tahaksin sellist praktilist vastust pigem kui poliitilist, ma eeldan, mis poliitiline vastus on. Kui sellist praktikat hakatakse juurutama nüüd, siis mida te peaministrina teete?" Ratas: "No ei hakata juurutama."

Signe Kivi küsis Rataselt, kuidas tema valitsus tagab selle, et ajakirjandus oleks sõltumatu ning rahvusringhäälingut ei saaks survestada nt eelarve läbirääkimiste ajal. Ratas ütles, et tema ei näe võimalust, et rahvusringhäälingu sisu hakatakse survestama.

Jevgeni Ossinovski uuris, kas Ratas vabastab peaministrina ametist EKRE ministrid, kes esinevad Eesti väärtustega vastuolus sõnavõttudega. Ratas: "Eks peaminister peab vastutama valitsuse eest ja seda vastutust ma olen valmis kandma."

Madis Milling viitas tulevasele rahandusminister Martin Helme hiljutisele sõnavõtule, milles ta ütles, et ametnike prognoosid on valed ning . Ratas vastas, et prognoosid võivadki eksida.

Jüri Ratas lubas Ants Laaneotsale, et peab prioriteediks Eesti kaitsevõime tugevdamist.

Andres Sutt ütles, et uuringud kinnitavad, et vananevas ühiskonnas ei ole kohustuslikule pensionikogumisele alternatiivi. "Miks te tahate nüüd siis selle vabatahtlikuks teha?" Ratas: "Ega me seda valitsust üksinda ei tee. Kolm erakonda on leidnud kompromissi. Mina ei soovi oma II sammast välja võtta, samas siin ühiskonnas on ka teistsuguseid arvamusi."

Ka Yoko Alender räägib EKRE väärtustest ja Ratase varasematest lubadustest nendega mitte oostööd teha: "Ütlesite enne valimisi, et ei tee EKRE väärtustega koostööd, kordasite seda tänagi omal moel üle. Te seisate siin ja palute rahvaesindajate usaldust. EKRE väärtused ei ole muutunud, ometi otsustasite te hakata EKRE võimule toojaks. Mis teie sõna maksab, miks me peaksime teid usaldama?" Ratas ütles, et EKREIKE koalitsioon on valijate tahe. Ka Reformierakond sai tema sõnul võimaluse valitsuse moodustada, kuid see ei õnnestunud.

Vilja Toomasti küsimusele vastates kinnitas Ratas, et omastehooldus on selle koalitsiooni prioriteet.

Reformierakonna ja Jüri Ratase vahel muutuvad küsimused-vastused aina teravmeelsemaks.

Urve Tiidus ütles, et valitsusjuhi üks ülesanne on inimestele kindlust sisendada. Kuidas te sisendate kindlust neile noortele, kes alustasid II pensionisambasse raha kogumist? Kas see ei õhuta põlvkondadevahelist vastasseisu? Ratas vastas, et loodav koalitsioon seda kindlasti kaota. Oleme öelnud, et selle tootlus peaks olema suurem. Erakorraline pensionitõus tehakse, kui selleks rahalisi võimalusi on.

Heljo Pikhof uurib samuti EKRE senise retoorika kohta. Ratas vastas, et näiteks toodud sõnu koalitsioonileppest ei leia. "On väga mugav tuua välja, mida üks või teine poliitik on öelnud või kirja pannud, aga mulle tundub, et näpuga näitamisega väga kaugele ei jõua."

Liina Kersna: "Kas teie koalitsioonipartner EKRE on teie esimest kokkulepet juba murdnud?" Ratas kinnitas vastuseks, et EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koostöös saab luua sidusat Eestit.

Jürgen Ligi küsimusele vastas Ratas, et eelarve miinust tuleb koheselt parandama hakata.

Valdo Randpere uuris Rataselt, et kui ta enne valimisi välistasid koostöö EKRE ja nende väärtustega, kas need väärtused on nüüd sobivad. "Kas selline inimene sobib siis peaministriks?" Ratas: "Soovitan lugeda koalitsioonilepet, mis ütleb väga selgelt, et me ei toeta rahvustevahelist vaenu, me ei toeta antisemitismi ja nii edasi. Need väärtused on minu jaoks olulised."

Esimesena saab küsimuseks sõna Jüri Jaanson, kes uurib töötavate pensionäride täiendava tulumaksu kohta: "Millised on teie plaanid selle kaotamisega uue ametiaja jooksul? Koalitsioonilepingust ma sellele vastust ei leidnud." Ratas vastas, et koalitsioon toetab erakorralist pensionitõusu, kuid lisas, et see on seotud riigieelarveliste võimalustega. Tulumaksumäär on Eestis kõigile sama, töötavaid pensionäre eraldi ei maksustata, lisas Ratas.

Ratas ütles opositsioonierakondadele, et soovib peaministrina olla neile selline partner, kellega saab koostööd teha ja suhelda.

Ratas tunnustas Eesti ajakirjandust, mis on tema sõnul kõigi tunnuste järgi vaba ja vastutustundlik.

Samuti viiakse läbi riigieelarve laiapõhjaline revisjon, mille käigus vaadatakse läbi kõik Eesti kulu- ja tuluallikad.

Ratas lubas, et valitsus paneb paika riigireformi tähtajad.

Ratas: "Riigi roll on luua võimalused, et Eesti inimesed saaksid panustada meie kõigi heaolu hüvanguks."

Ratas ütles, et võimuliit näeb valitsusele võrdsete partneritena eksperte ja Eestis esindatud poliitilise jõude.

Ratas: "Mõtleme senisest julgemalt ka taristu arendamisele." Ta lisas, et põhimaanteede kõrval ei tohi väiksemad teed tähelepanuta jääda.

Ratas: "Valitus peab toetama meil töötavaid ettevõtteid. Eesti ei ole enam odava tööjõu riik."

Tuleb pingutada, et tõsta teaduse rahastus ühele protsendile SKP-st ja seda sel tasemel hoida, ütles Ratas.

Perevägivald on üks valusamaid teemasid meie ühiskonnas, sõnas Ratas. "Sellele peab kehtima nulltolerants."

Ratas sõnas, et suur osa Eestimaa vanuritest elab vaesuses. "Meie roll on nad sealt välja tuua."

Ratas lubas, et valitsus jätkab riigipalgaliste töökohtade väljaviimist Tallinnast.

Ratas lubas edendada sidusat ja sallivat ühiskonda, kus pole kohta ühiskonda lõhestaval retoorikal ja antisemitismil.

Ratas: "Me peame austama kõik Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi."

Ratas: "Meie soov on tõsta inimeste turvatunnet."

Ratas lubab, et koalitsioon seisab vaba ja turvalise Eesti eest. Välis- ja kaitsepoliitikas jätkub sama kurss.

Ratas lubab ka edaspidi toetada inimesi üle Eesti ning pöörata enam tähelepanu inimestele, kes seda tõesti vajavad.

Ratas tutvustab koalitsioonilepingu 15 peatükki.

Ratas tunnustas EKREt ja Isamaad, kes olid valmis kompromissideks.

Ratas: meie kõigi kohustus ja vastutus on, et meie inimesed saaksid ühendatud.

Ratas ütles, et tuleks toetuda sellele, mis meid ühendab, mitte rõhuda sellele, mis eristab.

Ratas ütles, et Eestil on pärast iseseisvuse taastamist läinud hästi ning oleme muutunud euroopalikuks heaoluriigiks. Ta lisas, et samal ajal on meie seas elanud inimesed, kellel ei ole hästi läinud ning aleti ei ole suudetud aidata ühiskonnas nõrgemaid . Erineva emakeelega inimesed on tihti jäänud üksteisele võõraks ning palgalõhe on üks Euroopa suurimaid. "Meie ühiskonnas on esindatud palju erinevaid väärtusi, kuid need ei tohiks olla konfliktis."

Ratas tsiteerib president Kersti Kaljulaidi kõnet, mida riigipea pidas paar nädalat tagasi riigikogu XIV koosseisu avaistungil.

Ratas ütles, et usub, et suur osa Eesti edust põhineb sellel, et õigetel hetkedel on osatud olla positiivne.

Jüri Ratas tsiteeris kõne algul president Lennart Meri: "Kõige kaunim on naeratav Eesti".

Ratas peab kuni 30 minutit ettekannet, seejärel saab iga riigikogu liige esitada talle kaks küsimust.

"Vabariigi president määrast 16. aprillil Jüri Ratase peaministrikandidaadiks ja tegi talle ülesandeks moodustada valitsus," ütles Henn Põlluaas ja lisas, et peaministrikandidaat on avaldanud soovi esineda seisukohaga,.

