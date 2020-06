BLOGI, FOTOD ja VIDEO | Politsei öösel Lihulas toimunud tulistamisest: tabamused said 3- ja 5-aastane laps, tulistajat pole veel üle kuulatud

POLITSEI OTSEBLOGI | Lihulas surmavalt lõppenud kuulirahe: täpsematest asjaoludest

Pressikonverents on lõppenud.

Tamm: Kui kellelgi on informatsiooni toimununi viinud olukorra kohta või ka juhtumi asjaolude kohta, oodatakse kodanikelt aktiivset informatsiooni jagamist

Tamm: Me ei ole jõudnud kahtlustatavat veel üle kuulata.

Kõplas: Kaasatud oli üle 50 politseiniku: nii erinevate linnade patrullid kui ka K-komando.

Kõplas: On hästi palju küsimusi, millele me ei saa ja ei oskagi vastata. Teeme kõik, et need selgeks teha. Töö käib täie hooga, et asjaolud selgeks saada. Heameel on selle üle, et hästi palju oli helistajaid, kes reageerisid, andsid märku. See kõik annab meile võimaluse asjad täpselt paika panna. Kaaskodanike aktiivsus on ainuke positiivne asi selle juures.

Kõplas: Me teame, et täiskasvanud viga saanud ohver on kodusele ravi saanud. Lapsed on raskes seisus, ent stabiilsed. Lapsed said kuulitabamused, ent nende haavade täpsustused pole ka politseile ega prokuratuurilegi teada.

Kõplas: Hetkel pole infot, et oleks üldse liiklusõnnetuses viibinute vahel mingisugust sõnavahetust olnud. Ta oli üle haljasalade ja ohutussaarte tanklasse sisse sõitnud, ent sõnavahetust osaliste vahel polnud. Isik oli tarvitanud alkoholi, ent millist ja kui palju, tuvastab ekspertiis. Sündmuse alguse ja kinnipidamise vahe oli üle paari tunni, mis võib joobe suurust mõõta selgelt. Aga täna saame öelda, et ta oli tarvitanud alkoholi.

Kõplas: Kui me kontrollime täna fakti, et inimene on olnud kaitseliidus, siis on selge, et relva käsitlemise oskus on tal olemas. Registris on kirjas, et relvad olid tal enesekaitseks ning sportlikel huvidel.

Kõplas: Operatsioon leidis aset 3 kilomeetri suurusel maa-alal. Isik liikus pidevalt ringi, silmside üksuste ja kahtlustatava vahel oli pidevalt olemas. Mitu relva tollel mehel oli kaasas, on selgeks tegemisel.

Kõplas: Poitsei jõudis sündmuskohale 45 minutiga. Koha tuvastamine läks ruttu, saadi kohe tegelema hakata ning kaasati kärmelt ka suurel määral jõude.

Kõplas: Kontrollimisel on ka fakt, et 32-aastane mees võis tulistada ühte möödasõitvat autot lisaks teadaolevatele ohvritele.

Tamm: Vangis olemise kohta andmeid ei ole. Ta on olnud küll karistatud, ent kehtivaid karistusi pole. Sõiduk Subaru kuulub tulistajale.

Kõplas: Kontrollime fakti, kas ta on kaitseliitlane ka täna, aga tal on minevikus olnud seos Kaitseliiduga. Kaua tal relvaluba on olnud, me täpselt hetkel öelda ei saa.

Kõplas: Võib öelda, et mootorrattur, kes asus 32-aastast isikut jälitama, võis oletatavalt tegutseda eesmärgiga politseid aidata.

Tamm: Sündmusesse sattus ka selline auto, mis oli lihtsalt sellel hetkel sellises kohas. Kas nad nägid juhtunut pealt, selgitab välja uurimine.

Tamm: Esialgu tulistanud isiku nime ei avaldata. Ei ole põhjust arvata, et tegemist on avalikult tuntud inimesega.

Kõplas: Ütlesime, et tulistanud isikul on olnud mitmeid tulirelvi - millisega neist tulistati, on hetkel uurimisel. Kohapeal käib siiani vilgas tegutsemine, hõivatud on üle 50 politseiniku. Kinnipidamisel mees füüsilist vastupanu ei osutanud. Teda pole olnud võimalik üle kuulata.

Tamm: Kriminaalmenetlust on alustatud karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb mõrva, ehk siis kahe või enam isiku tapmist. Kinnimõistmise korral võib teda ähvardada 20-aastane kuni eluaegne vanglakaristus.

Tamm: Minu poolt sügav kaastunne hukkunute lähedastele, soovin lastele haiglas kiiret paranemist. Olen prokurörina töötanud peaaegu 25 aastat, aga sellist sündmust ei ole veel pidanud lahendama. Politsei on pidanud kahtlustatava kinni: tegemist on 32-aastase meesisikuga, kes on ka varem seadusega pahuksis olnud. Kehtivaid karistusi tal ei ole. Tal on relvaluba, kodust leiti ka veel tulirelvi, mis konfiskeeriti. On alust arvata, et ta oli tarvitanud alkoholi. Kas ka muude ainetega võis olla tegemist, on veel uurimisel. Teadaolevalt on mees olnud tegev meditsiinivaldkonnas.

Kõplas: Politsei kinnitas, et juhtum sai alguse liiklusõnnetusest. Kohapeal selgus, et tulistatud on viite inimest. Kaks isikut hukkusid - üks neist sündmuskohal, teine kiirabiautos. Hukkunud isikud on täiskasvanud. Lisaks sai tabamuse veel üks täiskasvanu ning kaks väikelast, kel vanust 3 ja 5 aastat. Lapsed on haiglas, teadaolevalt stabiilses seisus, täiskasvanud inimene on kodusele ravile lubatud.

Kõplas: Kõnesid juhtunud kohta saabus meile hästi palju. Politsei piiras saabudes teada olnud infole tuginedes tulistamises kahtlustatava isiku sisse, takistades tema liikumist. Kahtlusaluse ja politseinike vahel leidis aset ka mitmeid tulevahetusi, kahtlustatav viga ei saanud. Üks politseinik sai pihta, vigastada õnneks ei saanud - lask puudutas kiivrit.

Ülevaate möödunud öö traagilistest sündmustest annavad Lääne prefektuuri prefekt Kaido Kõplas ja Lääne ringkonna juhtivprokurör Kristine Tamm.