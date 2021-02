BLOGI, FOTOD JA VIDEO | Korruptsioonis kahtlustatav Kersti Kracht: See on 100% poliitiline protsess!

Prokuratuuri sou

Kersti Krachti pressikonverents Kracht: Ma täitsin oma lubaduse, et ma ajakirjanikega suhtlen. Vanglas oli suurepärane kogemus. Seal töötavad väga toreda inimesed väikeste palkade eest. Kui mina oleks justiitsminister, siis ma hakkaks justiitssüsteemi üles ehitama uuetsi. Nääs: Kracht ei tunnistanud end süüdi talle esitatud kahtlustustes süüdi kogu ulatuses. Küsimus Delfilt: miks kutsusite pressikonverentsi kokku? Kracht: Mu elule eksisteerib oht. Ma ei taha, et ma saaks siit majast väljudes kuuli pähe. Mul on lapsed ja lapselapsed. Kracht: Prokuratuur tegi suure sou, et lõhkuda ära koalitsioon. See on 100% poliitiline protsess. See oli tellitud. Eesti ühiskonnas on allhoovused. Kes lõpetavad ja algatavad kriminaalasju. Mart Helme ütles meile, et kogu see rahapesu uurimine on väga tundlik. Kracht: See kriminaalasi oli riigipööre. Kracht: Ma tunnen Eestis pea kõiki ettevõtjaid. Kracht: Meil on kombeks, et kui keegi on olnud kõrgel ametikohal, siis minnakse pärast erasektorisse või avalikku sektorisse ja kaubeldakse mõjuvõimuga. Mul on üleskutse ausatele riigiametnikele: lööge seljad sirgeks ja ärge alluge. Mitmed advokaadid on rääkinud, et kohtutes on toimunud oluline muutus. Kohtud ei usu enam pimesi prokuratuuri, vaid teevad oma otsuseid iseseisvalt. Kracht: Nüüd astub Perling kindlasti Isamaasse. Mina näen siin selgelt korruptsiooni. Kracht: Lavly Perlingust - pange tähele sündmusi peaprokuröri ametikoha ümber. EKRE oli Perlingu teise ametiaja vastu. 2020. aasta alguses sai peaprokuröriks Parmas. Viis päeva pärast seda uudist alustati käesolev uurimine. Olen kindel, et sellega on seotud Perling. Kracht: Mõjuvõimust. Vaadates, mida minust on kirjutatud, et joonistub mulje, et Ratas oli Krachti valitsuses. Vahistamisotsuses kirjutas prokurör Pern, et mina tegelesin ka seadusandlusega. See, et ma nõudsin ametnikelt, et täidetaks vastu võetud otsuseid, ei ole seadusandluse tegemine. Kracht: Väljaspool tööaega tegin Freeh ja Tederi tuttavaks. Seda ei saa võtta ametikoha kuritarvitamisena. Kracht: Ma ei ole küsinud Tederilt küsinud altkäemaksu ega kaubelnud mõjuvõimuga. Pern ütles, et altkäemaksu teema on tõlgendamise küsimus. Kracht: Kohtus on võitlus abielu purunemise pärast. Olen ära maksnud oma eksabikaasa pangalaenud. Mina alustasin pärast abieluseisust -1,4 miljonit eurot. Jutud minu majanduslikust suutmatusest ei ole õiged. Kracht: Prokuratuur on maalinud pildi, et üks riigiametnik on pidanud rahamasinat. Pealkirjades on see saanud kindlaks kõneviisiks. Tervitused Holger Roonemaale! Kracht: Kuna ma pean olema väga täpne, millest räägin, siis ei vaata teile otsa, vaid loen paberilt. Ma annan ütlusi ainult kohtus, seega palun ärge minult sisulisi asju küsige minult. Nääs: Elukohast lahkumise keeld ei riiva Krachti õiguse ülemääraselt, aga me vaidlustame selle. Nääs: Õiguste piiramised peavad olema selgelt põhjendatud. Nääs: KAPO kehtestas elukohast lahkumise keelu üheks aastaks. Kodust ei või lahkuda rohkem kui kolmeks ööpäevaks. Seda põhjendatakse sellega, et Kracht võiks panna pakku. Meie jaoks oli see üllatav, sest prokuratuur ei ole kunagi väitnud, et Kracht oleks menetlusest kõrvale hoidnud. Selliseid väietid hakati esitama nüüd, kui ta vahi alt vabastati. Viimased kuu aega on prokuratuur väitnud, et Kracht on sisuliselt varatu. Või et tal on võimalus alustada uut elu välismaal. See on vastuolus. Sellised arengud ei ole okei ega õigusriiklikult normaalsed. Nääs: Esitatud kahtlustus oli ülepaisutatud.On oluline, et kahtlused tekitavad küsimusi, aga need küsimused saavad vastuse kohtumenetluse käigus. Nääs: Toimingupiirangute rikkumise kohta kaitsjatele tõendeid ei näidatud, seega jäeti see osa kõrvale. Nääs: Kohus tõdes, et Freeh'ga asjaolude mängu toomine oli põhjendamatu. Kohus viitas, et see oli eraisikutevahelise kohtumine. Nääs: Lühike ülevaade sellest, mis toimus teisipäeval ja sellele järgnevalt. Ringkonnakohus otsustas, et Krachti vahistamise alus langes ära. Kract ei olnud enam ametiisk ja uues valistsuses ei olnud enam EKRE-t. Seetõttu ei ole enam ohtu, et Kracht võiks panna kriminaalkuritegusid ega oma mõju. Kohus märkis, et mõjuvõimu suurus oli liialdatud. Oliver Nääs: Me räägime ja vastame nii palju, kui võimalik on.