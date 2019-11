BLOGI | "Esimeses stuudios" väitlesid kõikide parlamendierakondade esindajad. Kallase vabandamist tahaksid näha ka sotsid, Järviku osas pole seis muutunud

Saate lõpuosas ütles Pohlak, et EKRE puhul sai õppetunni igaüks ise. Näiteks Järvik oma väljaütlemise pärast peaministri suunas, aga ka nõuniku valimise osas.

Lõpusõnaks ütles ta, et kogu Eesti inimeste huvides on koalitsiooni jätkamine. "Opositsioon võiks hüsteeriaga tagasi tõmmata," ütles ta.

Aab kinnitas, et sisuline töö käib valitsuses iga päev ning Reinsalu kinnitas, et õppida on alati kõigest. "Seda suudab ka koalitsioon teha," ütles ta.

Kruuse ütles lõpusõnadeks, et tema loodab valitsuse vahetust. Ossinovski ütles, et praeguses seisus on ainsaks lahenduseks minister Järviku maha võtmine.

"Esimese stuudio" suur poliitikadebatt

Jätkame juba tund vähem kui nädala pärast uutel teemadel

Kruuse: Loodan väga, et valitsus muutub.Ossinovski: Ainuke lahendus on võtta maha minister

Reinsalu: Alati on kõigest õppida. Seda suudab ka koalitsioon teha

Jaak Aab: Sisuline töö käib iga päev. Täna istusime jälle koos ja arutasime olulisi asju.

Pohlak: Kogu eesti inimeste huvides on, et koalitsioon jätkaks. Opositsioon võiks hüsteeriaga tagasi tõmmata

Ekre õppetund? Usalduskriis püsib, valitsuskriisi oht ei ole kadunud.Pohlak: Oleme õppetunni igaüks isiklikult saanud. Ka Järvik sai väljaütlemise ja nõuniku valimise osas õppetunni.

Pohlak: Kruuse isegi vahetas tippametnikke.Kruuse: valetamise, vassimise ja varguse pärast.

Ossinovski: Kantsler on käitunud õigesti

Reinsalu: Informatsiooni edastamises ei ole midagi halba (Lemetti).

Pohlak: kui tuleb uus minister, siis on loogiline, et ta koostab uue meeskonna.

Mis mees on Lemetti?Kruuse: Kantsler on näidanud, et minister vassib ja valetab. See näitab, et tegemist on ääretult äärmusliku situatsiooniga. Lemetti on tulemustele orienteeritud ja väga aus juht. Ju siis ei olnud enam alternatiivi. Ta käitus riigimehena

Kuidas usalduskriis valitsuses ületatakse?Aab: Kui on küsimärke õhus, siis täielikku usaldust ei ole.

Kruuse: Selle vabanduse mõtleb iga inimene enda jaoks välja

Pohlak: laske valitsusel tööd teha

Pohlak: Tegemist oli ühiskonda lõhestava väljaütlemisega

Ossinovski: Kallas oleks pidanud eile vabandama

Ossinovski Kallase väljaütlemisest: Tegemist oli inimlikult inetu ütlemisega ja poliitiliselt väga rumala käiguga. See juhib fookuse ära sellelt, mis on päriselt oluline

Aab: 88% TV3 küsitluses arvasid, et Kaja Kallas peaks vabandama Jüri Ratase ees

Aab: Kui Kallas esitab oletuse, et Ratas on võimeline Eesti riigi maha müüma, siis selline väide ei ole korrektne. Opositsioon on läinud üle piiri

Aab Kaja Kallase väitest: Jüri Ratas peaministrina on hästi hakkama saanud

Kas Järviku lahkumisel siis valitsus lakkab olemast, nagu Martin Helme ütles. Mis saab, kui ei lagune, aga järvik lahkub?Pohlak: Ärme rutta asjadest ette

Miks Raivo Aegi ees pole keegi vabandanud? Teda ju süüdistati valetamises.Reinsalu: Aeg pole moonutatud tõde avaldanud. Ohtlik on, kui ei ole dialoogi.

Reinsalu: Eesti prokuratuur on sõltumatu asutus, mis ei tähendaks, et tema suunas ei võiks arvamust avaldada.

Kas Isamaa minister saaks sellises olukorras jätkata?Reinsalu hakkas keerutama

Ossinovski: Maaeluministri kahtlusi peaks ka parlamentaalsel tasemel uurima.

Mart Helme on nimetanud asja infooperatsiooniks.Pohlak: Arumäega on leping lõpetatud. Aga liig on otsida mingeid koolides loodud sidemeid

Kruuse: Kingo läks viie sekundiga. Järviku asi on kestnud kuid. Sa ütled, et uurime veel - mida siin uurida?

Kas huvide konflikt vajab komisjoni uurimist?Reinsalu: Kõik vajab uurimist.

Ossinovski: Kui ministri nõuniku suhtes on algatatud menetlus huvide konflikti teemal, valetamine ja VTA teemad.. Need asjad kokku - see minister on kutsesobimatu valitsuse ametis. Oluline küsimus, mis on jäänud käsitlemata - tegelikult on minister läinud kallale oma kantslerile. Nüüd on jäetud õhku, et kumma me lahti laseme

Kruuse: Minister vastutab ka oma nõuniku eest. Probleem on ju minister. Selles situatsioonis, et peaminister ei leidnud jõudu ja EKRE ei julgenud tunnistada.. ei peaks laskuma nii madalale tasemele

Pohlak: Aeg ajalt on küsitavaid käike või otsuseid. Kui vaatame, et Indrek Tarand omastas SAPTK-ilt raha, või Mary Krossi otsus.. Palju küsimusi on õhus

Kas paralleelmenetlus ei tekita ebatervet tasakaalust kõrvale nihkumist?Pohlak: Kriminaalasi on ikkagi algatatud Urmas Arumäe teemal.

Ossinovski ironiseerib, et nad on osa süvariigist.

Aab: Opositsioon peabki tuld andma. Nagu Kaja Kallas eile. Tema nägu oli selline, et ta ei teinud seda käigu pealt.(Kaja Kallas ütles eile, et Jüri Ratas on valmis eesti maha müüma)

Aab: Paneme faktid ritta, ajarida, selgitused. Vaatame üle. Ja siis saame otsustada. On arvamus, et peaminister käseb, poob ja laseb. Tegelikult on koalitsioonis kolm osapoolt.

Mis volitused on sellel loodud komisjonil?Reinsalu: Komisjon saab infot nii, nagu ette näeb haldusmenetluse seadus. Kahtlemata ei ole tegemist politsei uurimisega. Kui komisjonil tekib vajadus küsida dokumente, kindlasti nad saavad selle.

Urmas Kruuse: "Tõekomisjonid" Keskerakonna puhul väga stabiilselt tõestavad, aga Järvik oleks võinud ikkagi juba kaabu ära võtta ja koju minna juba.

Ossinovski: Eks tegelik põhjus sedatüüpi lahendusel on see, et see informatsioon ei ole üldse nii vastakas, kui püütakse näidata. Selge on, et Järvik ei sobi ametisse. Taimar Pertekop ja komisjoni liikmed on ausad inimesed. Faktid saavad ausalt esitatud. Kõige hullem lahendus selle komisjoni loomine ei ole.

Reinsalu: Peaministri poolt oli väga küps käitumine see komisjon ellu kutsuda. Riik vajab seda, et meil oleks laual see, mis tegelikult juhtus

Kas EKRE on valmis austama komisjoni otsust?Siim Pohlak: Ootame tulemused ära, ärme hakka ennustama

Alustab Jaak Aab, kes peab selgitama, miks Järviku saaga Peterkopi õlgadele pandi. "Lõplik otsus on ikka poliitikute käes, sellest ei pääse," ütleb ta, et Peterkopi töö on lihtsalt asjas selgus saada.

Siinkohal on paslik meelde tuletada värskeid uudiseid Järviku saatusest.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-mart-jarviku-saatuse-ule-otsustab-neljaliikmeline-komisjon?id=88052729

Maaeluministri tegevust hakkab uurima riigisekretäri juhitud komisjon, mis on Eesti poliitikas enneolematu samm. Kas valitsuskriis pühiti ajutiselt vaiba alla ning kuidas on koalitsioonil võimalik usaldamatuse õhkkonnas töötada? Seda uurivad saatejuhud Johannes Tralla ja Andres Kuusk.