BLOGI | Avalikes kohtades, ühistranspordis ja poodides tuleb kanda maski

Uute koroonapiirangute tutvustamine

Pressikonverents on lõppenud.

Küsimus: Kui tuleb maskikandmise kohustus, millised võiksid karistused olla? Trahv, noomimine? Lanno. Täna me oleme teie ees, et anda inimestele soovitused kanda maski. Nädala pärast me hindame olukorra uuesti üle ja anname valitsusele soovitused, kas võtta vastu karmimad meetmed või olla rahul olukorraga. Trahvidest saab rääkima hakata järgmine nädal, kui selleks on põhjust.

Küsimus: Kuidas on vaktsiini jõudmisega Eestisse? Kelleni need jõuvad? Kiik ütles, et praegu ei saa prognoosida, millal vaktsiin Eestisse jõuda võib. Ta sõnas, et Eesti eelistus on alustada vaktsineerimist tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töötajatest, hoolekandeasutuste elanikest, et nad ei levitaks viirust edasi teistele riskirühmadele. Sellesse rühma kuuluvad veel eesliinitöötajad, krooniliselt haiged. Eesmärk on, et lõpuks oleks vaktsiin tasuta kättesaadav kõigile inimestele.

Ratas vastas ka vahepeal tulnud küsimustele - spordiklubidele piiranguid veel kehtestatud ei ole ja uued meetmed vaadatakse üle kahe nädala tagant.

Küsimus: Mis saab uusaasta pidustustest? Kas jõuluaegsed jumalateenistused jäävad ära? Ratas: Lisaks jõulupidudele ei peaks ka aastalõpupidusid pidama. Jõulujumalateenistusi ei ole plaanis ära jätta, seal kehtivad senised ohutus- ja ennetusmeetmed, nagu distantsi hoidmine, desinfitseerimisvahendendite kasutamine, maski kandmine.

Ratas lisas, et palub erinevate ürituste ja ühistranspordi liinivedude korraldajaid, et ka nemad annaksid oma külastajatele või reisijatele teada, et maski tuleks kanda. Lutsar märkis samuti, et inimesed ei peaks ootama kohustusi ja käskusid, vaid tuleks ise mõelda, kus on oluline erinevaid meetmeid järgida.

Küsimus: Kes hakkab maskikandmise kohustust kontrollima? Mis juhtub, kui seda eirata? Lanno: Kõiki järelevalvetegevusi kontrollib terviseamet. Kohustus algab nädala pärast ja seni vaatame, kuidas ühiskond meie antud nõudele vastab. Kui inimesed järgivad lisaks maskikandmise kohustusele ka teisi mainitud nõudeid ja näitajad tulevad alla, siis ei olegi ehk vaja nii karmiks minna.

Lutsar nentis, et viirus levib suletud kollektiivides enneolematult kiiresti hoolimata sellest, et meetmed võetakse. Ta tõi näiteks hooldekodud, kus on teada väga suur risk, ja Viru vangla, kus koroonaviirus samuti kiirelt levis.

Valitsust nõustava teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles, et riigi täielik kinnipanek on efektiivne meede, aga ei ole jätkusuutlik. "Meie olukord sealmaal ei ole, püüame soovitada neid meetmeid, mis ka töötavad väga hästi ja peaminister juba rääkis kogu komplektist," sõnas Lutsar uusi otsuseid kommenteerides.

Lanno ütles, et oluline on püüda erinevate piirangute vajalikkust mõista, ka siis, kui tundub, et nendest on keeruline kinni pidada. Meetmetel on selge eesmärk tagada see, et nakkuse levimine oleks mingilgi määral kontrollitav ja haiglad ei saaks ülekoormatud koroonapatsientidega.

Järgmisena räägib terviseameti juht Üllar Lanno. Ta alustas sellest, et Euroopas on üks oaas - Eesti-Soome tandem - kus on nakatumisnäitajad kõige väiksemad.

Kiik sõnas, et kevadega võrreldes on uus, et distantsõpet valitsus ei juuruta. Soov on see, et koolid jätkaksid suures mahus plaanilise õppega ja distantsõppele mindaks ainult erandjuhtudel.

Kiik pani inimestele südamele, et koroonaviiruse leviku piiramiseks on oluline mitte panustada libauudiste levitamisse. Et meil ei korduks sellised asjad nagu Euroopas, ei tasu seesugust kahtlast informatsiooni uskuda.

Sotsiaalminister nentis, et viiruse teine laine on kohal ja tõenäoliselt tuleb pikem kui kevadel. Üheskoos tuleb pingutada, et viirus ei leviks jõudsamalt edasi.

Kiik ütles ka, et maskide kandmine ühistranspordis ja avalikes kohtades peaks muutuma sotsiaalseks normiks.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles sarnaselt peaministrile, et olukord on kriitiline ja nentis, et haiglaravil olevate inimeste arv on tõusuteel. See, kuidas olukord kulmineerub, sõltub inimeste panusest. Minister rõhutas, et haigussümptomitega tuleb pöörduda arsti juurde ja minna testima.

Toitlustusasutustes hakkab samuti kehtima 2+2 reegel. Ühes laudkonnas võib olla kuni kümme inimest. Meelelahutusasutused peavad uksed sulgema südaööst kuni hommikul kella kuueni. Piirang hakkab kehtima 16. novembrist.

Samuti otsustas valitsus, et kehtestab 2+2 reegli, mis hakkab kehtima poodides ja kaubanduskeskustes. See tähendab, et liikuda tohib kahekesi ja teistega tuleb hoida kahemeetrist distantsi.

Ratas ütles, et ühistranspordis, konverentsil, teatris, kinos ja kaubanduskeskustes tuleb ekanda maski või katta nina ja suu. Maski ei pea kandma inimesed, kellel see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, alla 12-aastased lapsed ning erandjuhtudel inimesed, kes näiteks viibivad ühistranspordis üksi.

Nüüd valitsuse soovitustest: - töötajatel soovitatakse teha kaugtööd ja tööandjatelt oodatakse selle võimaluse pakkumist - suuremad kogunemised ja jõulupeod tuleks ära jätta, pereringis koguneda võib

Ratas tänas Eesti inimesi vastutustundlikkusse eest, sest kuigi viiruse levik on viimastel nädalatel järsult tõusnud, siis on Eesti nakatamiskordaja Euroopas endiselt üks madalamaid.

Peaminister Jüri Ratas nentis alustuseks, et viimati sellist pressikonverentsi tehes oli kevadine eriolukord. Täna küll seis Ratase sõnul nii hull ei ole, aga siiski on aeg teha samasugune pressikonverents.

Pressikonverents algas.

Pressikonverentsi algus on juba oma tund aega hilinenud. Ei ole selge, kas sellest võib välja lugeda, et valitus ei ole piirangute osas siiski kokkuleppele jõudnud.

Kuigi ametlik pressikonverents pole siiani alanud, siis ütles haridusminister Mailis Reps Vikerraadios, et valitsus on otsustanud taastada siseruumides 2+2 nõude ja kehtestada maskikandmise kohustuse. Loe lähemalt: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsus-otsustas-taastada-siseruumides-22-noude-ja-maskikandmise-kohustuse-erandid-tehakse-soogikohtadele-ja-koolidele?id=91627701

Delfi reporter, kes on kohapeal, ütles, et pressikonverentsi algus venib veel vähemalt 15 minutit.

Pressikonverents pidi algama 12.30, aga algus viibib.

Tänasel pressikonverentsil selgub, mis valitsus koos teadusnõukojaga otsustas.

Eesti Päevaleht kirjutas, et valitsus arutab, kas kehtestada maski kandmise või suu ja nina katmise nõue ning kus hakkaks kehtima 2+2 reegel. https://epl.delfi.ee/uudised/valitsus-arutab-kas-kehtestada-maski-kandmise-voi-suu-ja-nina-katmise-noue-2-2-reegel-hakkab-ilmselt-kehtima-avalikes-siseruumides?id=91600229