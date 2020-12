BLOGI | Annetamistalgud on päevaga kogunud juba üle 100 000 euro. Sinu panust ootavad 155 erinäolist algatust!

Annetamistalgud

Annetamistalgud: Talgupäeva õhtul kella seitsmese seisuga on tulemused sellised. Kummardus!

Annetamistalgud: Käimas on esialgsete annetamisnumbrite ülelugemine. On olnud meeliülendav, kui paljud head inimesed on tänastel talgutel erinevaid algatusi toetanud.

Annetamistalgud: Ja veel üks ümar vahe-eesmärk saavutatud! Uhke-uhke-uhke. Aitäh!

Annetamistalgud: Annetamistalgutel osaleb paljudes erinevates valdkondades tegutsevaid ühinguid. Näiteks loomade heaolu tagamiseks ootavad annetusi Varjupaikade MTÜ, Loomus ja Eesti Loomakaitse Selts. Leia need ja veel tosinad algatused talgukaardilt www.annetamistalgud.ee ning astu toetajate sekka.

Annetamistalgud: https://www.facebook.com/KerstiKaljulaid/posts/2790441367895311:0

Annetamistalgud: Annetamistalgutel osaleb paljudes erinevates valdkondades tegutsevaid ühinguid. Näiteks demokraatia tuleviku eest seisvate algatuste seas kogub Arvamusfestival annetusi Paidesse toomiseks, Kõigi Eesti ümber Eesti arutelusarja korraldamiseks ning Rahvaalgatusveeb koostöökultuuri edendamiseks. Leia need ja veel tosinad algatused talgukaardilt www.annetamistalgud.ee ning astu toetajate sekka.

Annetamistalgud: Kuidas on Eesti heategevusühingud pidanud vastu tervet maailma raputanud pandeemia-aastale? Loe põhjalikku ülevaadet vabaühenduste tööst ja annetajate käitumisest viimase 11 kuu jooksul.

Annetamistalgud: https://www.facebook.com/106031607490285/videos/167575848411066

Annetamistalgud: Annetamistalgutel osaleb paljudes erinevates valdkondades tegutsevaid ühinguid. Näiteks laste eest seisvatest algatustest vajavad annetusi suvist perepäeva korraldav MInu Unistuste Päev ja turvalisi valikuid propageeriv Eesti Seksuaaltervise Liit. Leia need ja veel tosinad algatused talgukaardilt www.annetamistalgud.ee ning astu toetajate sekka.

Annetamistalgud: https://www.facebook.com/106031607490285/videos/219329156234404

Annetamistalgud: Annetamistalgutel osaleb paljudes erinevates valdkondades tegutsevaid ühinguid. Näiteks sporditegevust edendavatest ühingutest küsivad annetusi Avinurme seebihokiturniir ja Eriolümpia aastapäeva konverents. Leia need ja veel tosinad algatused talgukaardilt www.annetamistalgud.ee ning astu toetajate sekka.

Annetamistalgud: https://www.facebook.com/106031607490285/videos/824788104950919

Annetamistalgud: Annetamistalgutel osaleb paljudes erinevates valdkondades tegutsevaid ühinguid. Näiteks looduse eest seisvatest ühingutest ootavad annetusi värske platvorm Rohetiiger, Eestimaa Looduse Fond ja Keskkokkaõiguse Keskus. Leia need ja veel tosinad algatused talgukaardilt www.annetamistalgud.ee ning astu toetajate sekka.

Annetamistalgud: https://www.facebook.com/106031607490285/videos/889612755116126

Annetamistalgud: Annetamistalgutel osaleb paljudes erinevates valdkondades tegutsevaid ühinguid. Näiteks usuorganisatsioonid otsivad tuge Käsmu kogudusemaja rajamiseks, Käina kiriku varemete restaureerimiseks ning Kaarli kirikusse videoülekannete süsteemi rajamiseks. Leia need ja veel tosinad algatused talgukaardilt www.annetamistalgud.ee ning astu toetajate sekka.

Annetamistalgud: Kolmas vahe-eesmärk täidetud!

Annetamistalgud: https://www.facebook.com/106031607490285/videos/3798853736839550

Annetamistalgud: Mullu toimus hulk talguid erinevate sündmuste vormis. Viiruspiirangute tõttu on tänavused talgud valdavalt virtuaalsed, ent annetajale teeb see olukorra üksnes mugavamaks. Kõigi talgute tutvustusi jälgi muuhulgas annetamistalgute Facebooki-lehelt.

Annetamistalgud: https://www.facebook.com/106031607490285/videos/376093543651804

Annetamistalgud: Annetamistalgutel osaleb paljudes erinevates valdkondades tegutsevaid ühinguid. Näiteks hariduse arengusse panustamiseks ootavad annetusi Asendusõpetajate programm, e-külalistunde vahendav Tagasi Kooli ja Kiusamisvaba Kool. Leia need ja veel tosinad algatused talgukaardilt www.annetamistalgud.ee ning astu toetajate sekka.

Annetamistalgud: https://www.facebook.com/106031607490285/videos/206747104352084

Annetamistalgud: Annetamistalgutel osaleb paljudes erinevates valdkondades tegutsevaid ühinguid. Näiteks elukvaliteedi parandamiseks pingutavad ja ootavad annetusi Vähiravifond Kingitud Elu, kuulmisbussi sisustav Eesti Vaegkuuljate Liit, vaimse tervise probleemidega võitlev Peaasi. Leia need ja veel tosinad algatused talgukaardilt www.annetamistalgud.ee ning astu toetajate sekka.

Annetamistalgud: https://www.facebook.com/106031607490285/videos/378036930114691

Annetamistalgud: Ja koos on ka teine vahe-eesmärk annetuskeskkonnas "Ma armastan aidata". Suur aitäh kõigile headele inimestele!

Annetamistalgud: https://www.facebook.com/watch/?v=372348510711823

Annetamistalgud: Esimene vahe-eesmärk saavutatud!

Annetamistalgud: Jagame siin tänase jooksul meeleldi ka nõu ning mõtteid, kellele, kuidas ja miks üldse annetada. Kõik küsimused oodatud kommentaariumisse.

Annetamistalgud: Muuhulgas saab täna annetada "Ma armastan aidata" keskkonnas. Kella 9:30-ks on heade annetajate toel kogunenud seal enam kui 5000 eurot annetusi. Suur aitäh! Vastavalt tehtud annetustele panustab omaltpoolt ka Swedbank: 10 000 euro täitumisel lisab pank 10 000 eurot, 20 000 puhul 20 000 ning 30 000 ja enama puhul 30 000 eurot.

Annetamistalgud: https://www.facebook.com/106031607490285/videos/903979130368614

Annetamistalgud: Mõned näpunäited targaks annetamiseks:👉Vii ennast kurssi sulle südamelähedases valdkonnas tegutsevate vabaühendustega. 👉 Uuri, kui läbimõeldud on ühingu tegevus. Mõtle, kas ühingu tegevusega aidatakse üksikisikut või töötatakse selle nimel, et muuta süsteemi ja seetõttu aidatakse paljusid inimesi? 👉 Üksikjuhtumid ei pea tähelepanuta jääma. Kui sinu kogukonnas on keegi hädas või sind puudutab väga kellegi mure, on aitamine inimlik ja ka vajalik. 👉 Püsiannetused tee neile ühingutele, kelle puhul näed, et nad töötavad suurema muutuse ellukutsumise nimel. Ühekordsed annetused jäta lisavõimaluseks aidata jooksvalt neid, kes parasjagu konkreetset abi vajavad. Või selleks, et toetada mõnd kultuuriprojekti või noorte omaalgatust. 👉Annetamine teeb head ka annetajale, sest regulaarne heategevus tekitab heaolutunnet. Seepärast räägi teistelegi oma annetustest - nii levib sõna heategevusest edasi ja jõuab rohkemate inimesteni.

Annetamistalgud: Jõulude eel jõuab ilmselt pea igaüheni rohkelt üleskutseid annetada. Loe siit mõningaid soovitusi, kuidas seda targalt teha.

Annetamistalgud: Mis üldse on annetamistalgud? Eestis toimub selline algatus täna alles teist korda, kuid on kogunud rahvusvahelist menu juba alates 2012. aastast Giving Tuesday ehk andmisteisipäeva nime all. Algava päeva jooksul leiab üle maailma aset kampaaniaid ning üritusi, et leida uusi annetajaid, tugevdada sidet olemasolevatega ning edendada annetamiskultuuri laiemalt.

Annetamistalgud: Selline näeb välja talgukaart, kuhu on jõudnud kõik tänavu annetusi otsivad algatused.

Annetamistalgud: Annetamistalgud 2020 on alanuks kuulutatud! Erinevate ühiskondlike probleemide lahendamiseks küsib tuge 155 algatust, mille seast iga annetaja saab leida endale sobiva talgukaardilt aadressil www.annetamistalgud.ee.