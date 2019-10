Betooniühing kuulutas välja aasta betoonisõbra

Mait on oma töömehe elu sidunud betooniga. 2000. aastal oli ta üks Mapri Projekti asutajatest, 2005. aastast kuulub ettevõte Nordeconi kontserni ning 2009. aastast kannab nime Nordecon Betoon. 2017. aastast võeti kasutusele brändinimi NOBE.

"Maidu puhul on üheks teda iseloomustavaks küljeks – betoonikunst, ehk „Kunst on kõikjal!”, nii nagu nende firma kodulehelgi kirjas," ütles Eesti Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola.

"Raske oleks üles lugeda kõiki neid sadu ehitisi, kus Maidu juhitav Nordecon Betoon on betoonitööd teostanud," ütles Eesti Betooniühingu esimees Tiit Roots.

"Ehituse peatöövõtu korras on ehitatud eramuid, korterelemuid, büroohooneid, tööstus-, kaubandus- ja laohooneid. Betoonitööde osas tuleb kindlasti lisada sillad, tunnelid, viaduktid, sadamarajatised ja betoonpõrandad. Vähemalt kahes valdkonnas on NOBE kõvemaid tegijaid Eestis – need on põllumajandusehitus ja parkimismajad," lisas Roots.

„Betoonisõber” on aunimetus, mida Eesti Betooniühing annab välja, väärtustamaks ja esile tõstmaks enam neid inimesi (ja ka organisatsioone), kes väljapaistval moel panustavad betooni, kui enimkasutatavasse kodumaisesse ehitusmaterjali selle kõikvõimalikes avaldumisvormides.

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 66 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Alates 2010. aastast on Nordecon Betoon ka Soome ehitusturul tegutsenud. Viimaste aastate ehituste loetelu on aukartustäratav: Soome parlamendi peahoone rekonstrueerimine, Helsinki Olümpiastaadioni rekonstrueerimine, Tripla keskus Helsinkis, Haavi kvartal Helsingis, Kirkkonumme raamatukogu, Patomäe tunnel.