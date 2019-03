Bernatski komisjoni liige Mati Alaverist: pikaaegsed kurjategijad arvestavad, et neid jälgitakse. Seda enam räägivad nad vihjete keeles

Küsimusele, kas Mati Alaver saab olla nii süütu, kui ta end väidab olevat (Alaver väidab, et andis vaid numbri, ent ei soovitanud dopingut teha, toim), sõnas Port, et seda võib mitut moodi vaadelda. "Kui inimene on vilunud kurjategija, räägib ta koodikeeles. Ta ei ütle, et kuula mind ja paneb kõik asjad kirja. Nad vaatavad otsa ja ütlevad, et kui tahad paremat tulemust, siis mine võta ühendust. See on piisav samm, et kumbki osapool saab aru, mida mõeldakse," selgitas Port.

"Pikaaegsed kurjategijad arvestavad, et neid võidakse jälgida ning, et nad peavad tulevikus selgitusi jagama. Seda enam räägivad nad vihjete keeles, et hiljem saaks taanduda," tõdes Port.

"Seda enam on vaja koguda tõendeid, et hiljem saaks seda kõike tõestada. Suurem tõenäosus on praegu, et tegemist on süstemaatilise dopingu kasutamisele õhutamisega," sõnas Kristjan Port.

Ka teine komisjoni liige, spordiarst Peeter Mardna sõnas lühikeses kommentaaris Delfile, et Alaver saatis nende komisjoni pikalt ja ei tulnud vastuseid andma. "Omal ajal pidasin kõige suuremaks teeneks sõudeliidu presidendina, et keeldusin Alaveri võtmast sõudekoondise peatreeneriks," sõnas Mardna Delfile.

2013. aasta lõpus plahvatas Eestis toonaseks ajaks suurim dopinguskandaal, kui Eesti Päevalehe ajakirjanik Kärt Anvelt tõi avalikkuse ette arst Vitali Bernatski ülestunnistused, kuidas ta aastate jooksul müüs erinevatele Eesti sportlastele sadu annuseid dopinguaineid.

Artiklite järel kutsuti kokku nn Bernatski juhtumi komisjon, milles dopingusüüdistusi uurisid spordibioloog ja dopinguspetsialist Kristjan Port, SA Eesti Antidopingu pikaaegne juht Kristel Berendsen, spordiarst Peeter Mardna ja teised.