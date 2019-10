Berliinis Gruusia eriväelase mõrvamiseks kasutatud relv müüdi üle 30 aasta tagasi Eestisse

Uurijad selgitasid välja, et mõrvaks kasutatud Glock-tüüpi relv müüdi üle 30 aasta tagasi Eestisse, kuid tapmises kahtlustatav venelane soetas selle Poolast, edastas Spiegel. Venelane väitis enda nimeks Vadim Sokolov olevat, kuid uurivad väljaanded on selgitanud, et see ei vasta tõele.

Uurivad väljaanded The Insider ning Bellingcat viitasid, et tapja puhul võib tegemist olla Vene julgeolekuteenistuste agendiga. Praegu viibib Solokov kinnipidamisasutuses, kus teda külastasid Vene diplomaadid.

Hangošvili puhul on tegemist endise Gruusia eriüksuslasega, kelle elu kallale on väidetavalt ka varem kiputud. Saksa lehed kirjutasid, et tema pere oli sunnitud Gruusiast lahkuma, et Saksamaal varjupaik leida.

41-aastane Zelimkhan Hangošvili jalutas 23. augustil päise päeva ajal läbi Berliini Kleiner Tiergarteni pargi, kui selja tagant lähenenud jalgrattur teda kolm korda õlga ja pähe tulistas. Ohver suri otsekohe, mõrvar aga kihutas mõnesaja meetri kaugusel asunud jõe äärde, vahetas kiiresti riideid, pani ette valevuntsid ja viskas jõkke nii jalgratta, peas olnud paruka kui tapmiseks kasutatud summutiga püstoli Glock 26.