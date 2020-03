Bergamo-Riia lennul viibisid koos koroonahaigega Eesti tervishoiutöötajad, üks neist käis veel kolm päeva pärast reisi tööl

Teine Eesti elanik, kes koroonaviirusesse nakatus, reisis Bergamost Riiga lennukiga. Sama lennu pardal viibisid ka tervishoiutöötajad, kellest üks käis pärast reisi veel kolm päeva tööl. Osa tervishoiutöötajatest kuulub terviseameti andmetel ühe nakatanu lähikontaktsete hulka.

Pärast reisi kolm päeva tööl käinud meedik on praegu kodus. "Kõnealuse tervishoiutöötajaga võtsime ühendust kohe peale lennuettevõttelt nimekirja saamist ning arst täna enam tööl ei viibi. Kuna sümptomeid tal ei esinenud, ei olnud ta sel ajal nakkav," edastas terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar.

Delfi andmetel viibisid lennul Põhja-Eesti regionaalhaigla ning Tartu ülikooli kliinikumi terviseametnikud. Õhtulehe andmetel käis üle kümne töötaja Põhja-Itaalias puhkamas, suusareisil. TÜ kliinikumi juht Priit Eelmäe ütles, et tema ei tea, et keegi kliinikumist oleks koroona ohupiirkonnast tulnud tööle. "Meil on mitutuhat töötajat, aga mina pole kuulnud, et keegi oleks ohupiirkonnast tööle tulnud," sõnas ta.

Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ütles, et regionaalhaiglas kehtib haiglaülene kord. "Kõik riskipiirkondadest lähetuselt või puhkuselt naasnud või naasvad regionaalhaigla töötajad jäävad neljateistkümneks päevaks kodusesse isolatsiooni. Pärast seda peavad nad konsulteerima infektsioonikontrolli õega ning seejärel lubatakse nad tööle. See puudutab ka Põhja-Itaaliast naasnud meie töötajaid," sõnas Peedu. Haigla ei saanud täpsustada, kas nende töötajad viibisid 29. veebruari lennul või mitte, kuna see info kuulub isikuandmete kaitse alla.