Belgia politsei pidas Brüsselis toimunud peol kinni koroonareegleid rikkunud Eesti diplomaadi

"Eesti diplomaat on informeerinud välisministeeriumi, et Belgia korrakaitsejõud pidasid ta kinni Brüsselis toimunud üritusel seoses koroonareeglite rikkumisega," ütles välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Aari Lemmik Delfile.

"Kuigi diplomaat osales kogunemisel eraisikuna, on kahetsusväärne, et isik selle juhtumi puhul Belgias kehtivast kogunemispiirangu reeglist kinni ei pidanud," lisas Lemmik.

"Koroonareeglitest kinnipidamine on viiruse leviku tõkestamisel oluline sõltumata riigist: diplomaat kahetseb ja vabandab, et rikkus Belgias kehtivaid piiranguid. Koroonareeglite rikkumise eest tuleb igaühel kanda vastutust vastavalt asukohamaa reeglitele," sõnas Lemmik.

Peolt tabati ka Ungari juhtiv konservatiivist eurosaadik

Eile jõudis avalikkuse ette, et József Szájer, Ungari konservatiivse peaministri Viktor Orbáni lähedane kaasvõitleja ja tuntud LGBT-õiguste vastane, peeti Belgia politsei poolt kinni, kui ta põgenes mööda vihmaveetoru seksorgialt, kus osales umbes 25 meest, nende seas mitmeid Brüsseli diplomaate.

Szájer teatas oma tagasiastumisest, kui Belgia politsei tabas ta koroonaviiruse tõrjumiseks kehtestatud karantiinireeglite rikkumiselt. Kohalik meedia on toimunud pidu kirjeldanud kui "orgiat" ning "seksipidu", kus osales ligi 25 inimest, peamiselt mehed. Politsei kohale jõudes tabati nad Belgia ajalehtede andmetel alasti. Lisaks leiti ruumist narkootilisi aineid.

Brüsseli politsei teate kohaselt tabati kesklinnapeolt üle 20 mehe ning neid kõiki trahviti koroonareeglite rikkumise eest. Politsei läks sündmuskohale, kuna kohalikud inimesed kaebasid kärarikka koroonareeglite rikkumise peale Rue de Pierresi tänaval.

Kõigi kohalviibijate identiteet tuvastati ning neid trahviti. Kaks kohalviibijat rõhusid diplomaatilisele puutumatusele. Siis aga andis üks mööduja teada, et ta oli näinud üht meest ürituselt põgenemas teise korruse akna kaudu, mille juurest ta laskus alla vihmaveetoru mööda. Pealtnägija aitas pisut hiljem kinni peetud mehe ka tuvastada. Selgus, et see oli Szájer, kes oli vihmaveetoru kaudu põgenedes ka oma käsi vigastanud, nii et need olid verised. Mehe seljakotist leiti narkootilisi aineid, mille eest ootab teda eraldi süüdistus.

Belgia ajakirjanduse andmetel püüdis ta esialgu pugeda diplomaatilise puutumatuse taha ja oma isikut varjata, kuid europarlamendi saadikutele see ei laiene. Ta viidi oma elukohta, kus tema isik tuvastati.