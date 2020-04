Bangkokist naasev eestlane: lähen Saaremaale, kuna seal on rohkem vabadust kui Taimaal

Toitlustusäri saab hakkama samal viisil nagu Eestiski - kõik toimub take-away vormis. Toidukulleritel on praegu kuldaeg.

Igapäevane elutempo ei tundu Kristo silmis siiski olevat aeglustunud: "Suuremates linnades (nagu näiteks Bangkok) ei saagi aru, et vähem liiklust oleks päevasel ajal. Üle tee saada on ikka sama keeruline. Öösel on muidugi ilus ja vaikne."

Kuigi kuningriigi terviseminister olevat välismaalasi viiruse sissetoojatena laimanud, pole Kristo silmis kohalikud ministri suhtumist üle võtnud. Teine lugu pidi olema aga naaberriikides, mis on tema silmis primitiivsemad.

"Olen kuulnud, et näiteks Vietnamis on raske farangidel [eurooplastest turistidel - toim] olla praegusel ajal selle tõttu ja paljud jõudsid enne piiride sulgemist veel siia tulla," rääkis eestlane. "Taimaal on siiani olnud inimesed ikkagi väga sõbralikud."

Idarannikul pole olukorral viga miskit

Hanna-Britt Lümat (23) suundus Turkish Airlines'i lennuga Pattaya kuurorti 12. märtsil - samal päeval, kui Eestis kuulutati valitsuse poolt välja eriolukord.

"Olime just lennujaamas, kui see uudis tuli," meenutas Hanna-Britt olukorrast teadlikuks saamist. "Olin ka üks naiivsetest, kes arvas, et see asi nüüd nii hull ka pole... Aga tuli välja, et on."

Siiski on ta arvamusel, et tuli Eestist õigel ajal ära, selle asemel, et kriisiolukorda sisenevasse riiki jääda ning reis raisku lasta.

Kodumaale naasmine oleks esialgse plaani kohaselt pidanud aset leidma 31. märtsil, ent hetkeseisuga on tema tagasilendu lükatud edasi tervelt kolm korda. Praeguse info kohaselt naaseks ta Eestisse 2. mail.