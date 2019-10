Baltimaade, Gruusia ja Ukraina saadikud boikoteerisid Euroopa Nõukogu juubelipidustusi

"Euroopa Nõukogu jaoks kriitilistel aegadel on Eesti delegatsioonile oluline olla kohal ja aktiivselt küsida ka teravaid küsimusi," sõnas delegatsiooni liige Indrek Saar. "Peame koos mõttekaaslastega andma endast parima, et see oluline organisatsioon ei kaotaks oma sihti seista igati demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi eest."

Eile esines ENPA istungil Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes avaldas oma toetust Venemaa hääleõiguse taastamise osas.

Kross ütles, Macroni kõnet kommenteerides, et valdava osa Lääne-Euroopa huvi taastada Venemaa hääleõigus näitab, et ära on unustatud sõda Ukrainas ja Krimmi okupeerimine.

Assamblee arutab reedeni kestval istungil vilepuhujate ehk rikkumistest teatajate ja terrorismohvrite kaitsmist. Samuti on päevakorras aruanded kliimapõgenike ja töörände kohta Ida-Euroopas ning sünnitusabi ja günekoloogilise vägivallaga seotud probleemid maailmas.

Eesti liitus Euroopa Nõukoguga 1993. aastal. Sellest ajast esindab meie riiki Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees selleks loodud Riigikogu delegatsioon.