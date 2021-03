Balti peaministrid võtsid vastu ühisavalduse vaktsineerimise kiirendamiseks

Kohtumise esimeses pooles osales ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Kesksel kohal Balti peaministrite ja von der Leyeni kohtumisel oli Euroopa Liidu koordineeritud võitlus COVID-19 pandeemiaga. Peaministrid Kallas, Šimonytė ja Kariņš võtsid vastu ühisavalduse, milles kutsusid üles suunama Euroopa Liidu COVID-19 vaktsiinide tarneid võimalikult kiiresti riikidesse, kus vajadus on kõige suurem ja vaktsineerimisvõimekus kõrge.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et väikeriikidele on Euroopa Liidu vaktsiinide ühishanked väga olulised. „Euroopa Komisjoni pingutused kogu pandeemia koordineerimisel ning eriti läbirääkimistel vaktsiinitootjatega on hindamatud. Kahjuks mõjutab praegune tarnegraafikute ebakindlus kogu vaktsineerimise käiku ja kõigutab usaldust,“ ütles Kallas. „Seepärast on väga oluline, et saaksime suurema kindluse, et vaktsiinid jõuavad meieni ning erakorralistel juhtudel oleks võimalik paindlikult tarneid ümber korraldada. Pikas perspektiivis jääks Euroopa Komisjoni plaan vaktsiinide jaotamiseks paika, kuid läbipaistev mehhanism vaktsiinide suunamiseks kõige suurema vajadusega piirkondadesse aitaks kogu Euroopas viiruse levikut peatada.“

Foto: Stenbocki maja

Samuti puudutati peaministrite ja von der Leyeni kohtumisel plaani vaktsineerimissertifikaatide juurutamiseks. Kallas avaldas lootust, et Euroopa Liidu vaktsineerimispass ja Eesti koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga arendatav globaalne lahendus on ühildatavad ja aitavad COVID-19 pandeemiast jagu saada.

Kallas tänas kohtumisel ka Lätit ja Leedut abipakkumiste eest Eesti tervishoiusektorile.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen õnnitles Balti riikide peaministreid Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja eesistuja Portugali vahel saavutatud Euroopa ühendamise rahastu kokkuleppe puhul, mille üks osa on ka Rail Balticu rahastamine järgmises Euroopa Liidu eelarvekavas.

Kallas avaldas samuti Euroopa ühendamise rahastu kokkuleppe saavutamise puhul heameelt. „See kannatlikkusega saavutatud töövõit annab meile kindluse, et saame selle kogu meie piirkonnale üliolulise taristuprojektiga kiirelt edasi liikuda. Rail Baltic toob meie kolme Balti riigi inimesed, majanduse ja riikide koostöö üksteisele veelgi lähemale ning loob uusi võimalusi. Edasine sõltub meist endist – projekteerimise ja ehitamise kiirusest,“ ütles Kallas.