Balti ja Poola liidrid kohtuvad homme Türgi presidendi Erdoganiga, et asjad selgeks rääkida

Läti välisminister Edgars Rinkēvičs ütles Delfile parasjagu puhkenud segadikku kommenteerides, et olukorda dramatiseeritakse üle. Balti riikidel ja Poolal juba on kaitseplaanid, kõnealune plaan, mida Ankara torpedeerida lubab, on mõeldud kõigest nende olemasolevate plaanide täpsustamiseks, ütles Rinkēvičs. Selline diskussioon pole tema kinnitusel esmakordne, lihtsalt iga kord, kui kui arusaamatusi esineb, puhkeb, ei pruugi need meediasse jõuda.

Rinkēvičs kinnitas, et Balti ja Poola liidrite kohtumine Türgi presidendiga on plaanitud homme pärastlõunaks.

Erdogan on öelnud, et pole valmis kiitma heaks Poola ja Baltimaade kaitseplaani enne, kui allianss toetab Ankara soovi kuulutada Süüria kurdi võitlejad terroristideks.