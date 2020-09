Baaripidajad: valitsus peab hakkama baare toetama, muidu järgnevad koondamised

Valitsus kiitis heaks üleriigilise alkoholimüügi piirangu, mis hakkab kehtima 25. septembri ööl vastu 26. septembrit. Öise alkoholimüügi keeld kehtib 00.00st kuni 10.00ni kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks, näiteks baarides, ööklubides, restoranides, teatripuhvetites või hotellides.

“Valitsusel on lihtne öelda, et lõpetage varem müük ära,” kommenteeris uudist Tartu ööklubi ja baari Naiiv omanik Kristjan Walter Kask, kes kuulis uuest piirangust esimest korda Delfi käest. “Samas Naiiv on koht, kuhu inimesed tulevad kell 23 peole, mitte varem. Kell 3-4 lähevad nad koju. Sealt [ajaperioodist] tuleb selline 75-80% käivet.“

“Nüüd ühtäkki seda käivet pole, aga üüri- ja tööjõukulud on ikka,” kirjeldas Kask olukorda, mis kestis asutuse jaoks augustikuu jooksul, kui Tartus öine alkoholimüük keelatud oli.

Tartus said baarid hakata uuesti öösel alkoholi müüma 7. septembril.

Kase hinnangul ei ole realistlik mõte sellest, et inimesed hakkavad lihtsalt varem peol käima. “Seda on proovinud kõik baarid teha Eestis kogu aeg, meelitada inimesi varem välja, teha varasemaid üritusi, lõpuks see ei juhtu. Üliraske on muuta inimeste harjumust, inimeste käitumist. Me kõik ju tahaksime, Naiiv kaasarvatud, et inimesed tuleks baari kasvõi pärast tööd - nagu Suurbritannias - ja läheks kell 12-1 koju. Aga kuidas me teeme seda?”

Tartu kultusbaari Zavood ning lokaali Pirogov omaniku Mario Pizzolante sõnul kaotas Pirogov tänavu augustikuu jooksul piirangute tõttu ligi 70% oma käibest. Zavood oli üldse suletud.

"Juba kuu aega mängiti Tartu ettevõtjatega selliselt, et iga nädal lubati, et kui nakatumiste arv Tartumaal on madal, siis võtame piirangu maha," kirjeldas Pizzolante. "Pärast jäeti ikkagi jõusse, kuigi vahepeal oli Tartus juba tükk aega 0 nakatunuid päevas."

"Kindlasti ei ole väga palju baare kasumlikult võimalik pidada selliste lahtiolekuaegadega," tõdes Pizzolante. "Ei valitsus ega linn pole samas ühtegi toetusmeedet rakendanud."

"Kui oleks augustis teadnud, et sedasi plaanitakse, oleks juba siis inimesi koondanud," ütles Pizzolante.