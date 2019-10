Baarid reageerivad kella keeramisele erinevalt: mõnel peol jääb aeg seisma, mõnel läheb edasi

Kell neli uksed sulgeva Kuku klubi juhataja Virve Sirgi kinnitas, et nad on täna öösel igal juhul lahti uue aja järgi ning töötajad saavad selle võrra rohkem palka. “Oleme siin nii kaua, kui on inimesi,” ütles ta. “Kuni peol on hoog sees.”

Sirgi lisas, et nad ei lase inimesi pärast kella nelja enam sisse, aga ei aja minema ka olemasolevaid. “Ootame, kuni inimesed oma riided leiavad ja ära lähevad,” lisas ta. “Kui rahvast on rohkem, oleme kauem lahti.”

Teine legendaarne baar nimega Kolm Lõvi sulgeb aga oma uksed vana aja järgi. Kell kuus, nagu tavaliselt. “Kuna tööpäeva alustatakse vana aja järgi, siis ka lõpetatakse vana aja järgi,” sõnas omanik Alia Hmelkova.

Kalamaja baari TOPS ja vanalinnas asuva Kohvik Must Puudli omanik Siim Susi sõnas, et baarid on avatud nii kaua, kuni rahvast on, ning kella keeramise järgi lahtioleku peale ta mõelnud ei ole.

Tartus asuva Naiivi üks omanikest Silver Koppel kinnitas, et kui nad muidu sulgevad kell 4, aga täna öösel saab kella neljast järsku kell kolm, siis hoiavad nad uksi kauem lahti. “Mida kauem avatud oleme, seda rohkem on meil võimalust teenida,” põhjendas ta.

Kivi baari juhataja Joonatan Kaivo sõnul sulgevad nad baari siis, kui kell näitab peale kella keeramist viite. “Kui kella keeratakse, siis see pikendab ööd,” ütles ta. “Tundub loogiline.”

Genialistide klubi programmijuht Jaan Kroon ütles, et varasemate aastate praktika kohaselt on nad lahti olnud kella neljani vana aja järgi. “Töötajatel oleks muidu pikem tööaeg, kui neil on lepingus ette nähtud,” sõnas ta.